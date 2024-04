"AKO JE DANKA OTETA ILI TIPOVANA, POSTOJE 2 SCENARIJA" Eksperti upozoravaju: Transakcije su MILIONSKE, mnogo ljudi je uključeno

Pre tačno sedam dana nestala je dvogodišnja Danka Ilić. Policija neumorno traga za devojčicom, u potragu je uključenja i austrijska policija, nakon objavljivanja snimka iz Beča na kom se navodno nalazi Danka sa dve Rumunke.

Prof. dr Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost, i prim. dr Radoslav Radosavljević, patolog i sudski veštak, bili su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije gde su govorili o nestanku devojčice.

Kajtez se najpre dotakao snimka iz Beča na kome se navodno vidi mala Danka i otkrio da li to utiče na istragu policije.

- Logika bezbednosnog sektora, obaveštajnog sektora i borbe protiv svih oblika kriminala jeste da se ne može ni jedan deo zapostaviti, niti se samo može ići za jednim tragom. To u prevodu znači, oni su sad dali težište, delimično na informaciju iz Beča, ali sve ove druge aktivnosti, rad na terenu, rad sa službama Rumunije i Bugarske, proveravanje sumnjivih lica, njihovi kontakti, razne bazne stanice, mreže, dakle sve to ide nesmanjenom žestinom i nesmanjenim tempom - rekao je Kajtez i dodao:

- Srbija očekuje neki rezultat. Mi se molimo Bogu da će taj rezultat biti pozitivan u smislu da će mala Danka biti živa pa čak možda ako je i oteta i to je mnogo bolja varijanta nego da je negde nađemo. Nakon 7 do 8 dana pretraživanja terena, mogućnost da je telo sakriveno je vrlo mala. Očigledno se radi na tome da je verovatno kidnapovana i ovde je jako važno imati u vidu da se organizovani kriminal svakim danom usavršava. Država ima stalnu i neprekidnu borbu sa organizovanim kriminalom. Ako je u ovom slučaju u pitanju neka otmica ili tipovanje, postoje dva moguća scenarija. Jedno je da je dete oteto da bi bilo prodato nekoj porodici. Drugi, još gori scenario, da je oteta radi organa. Užaš je šta god da pomislimo, ali naša država i službe se neće smiriti dok ne dođu do nekog rezultata.

Radosavljević smatra da je zlatni period postrage istekao i da je trenutno jedini objektivni trag snimak iz Beča.

- Ceo ovaj slučaj je ustalasao javnost. Kod nas, a i u drugim zemljama u okolini, jer je raspisana ta Interpolova žuta poternica. Šta je sad tu važno? Najvažnije je da se u prvih 48 časova nađe nestalo lice. Taj zlatni period, je istekao. Sada je vreme otežavajuća okolnost jer se sve to razvodnilo, nestalo je, nema dokaza, nema ničega što bi moglo da ukaže na nešto. Jedini objektivni trag je upravo ovaj video koji smo videli iz Beča. Dakle, mi praktično tražimo iglu u plastu sena - rekao je Radosavljević i dodao:

- Međutim, tu imamo jedan period od sat i po vremena, od kad je majka javila ocu deteta. Nakon toga, 15 minuta kasnije je obaveštena policija. Tu je jedan period koji dozvoljava razne spekulacije. Jedna od spekulacija je da od Bora do Zajačara imate 30 kilometara. To je 20 minuta kolima. Drugi deo, prema Rumuniji ima za 10 do 20 kilometara više. Znači, to je opet desetak minuta više. Pitanje je sada, da li je to dete tipovano, oteto, pa su napravili lažne dokumente, pa su napravili lažne fotografije. Druga mogućnost, to su alternativni pravci, odnosno ilegalni prelaz. Migranske ture i druge ture. To su ture gde to može da prođe bez ikakvih dokumenata. Velike su pare u igri. Do miliona evra je jedna transakcija. Pošto ima više ljudi koji su uključeni, svako mora da dobije svoju satisfakciju novčanu, neće to niko da radi džabe.

