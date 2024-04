"ODGOVOR JE KOD NJIH, UVEREN SAM!" Advokat smatra da je nestanak male Danke povezan sa OVIM LJUDIMA: Ne znate čemu su sve skloni

Ušli smo u osmi dan od nestanka dvogodišnje Danke Ilić. Policija i dalje traga za devojčicom, međutim, konkretnog traga, osim videa iz Beča na kom se navodno vidi devojčica, i dalje nema.

Advokat Nebojša Perović ipak misli da se odgovor na pitanje nalazi u Banjskom polju gde je nestala mala Danka.

02:16 ODGOVOR JE KOD NJIH, UVEREN SAM! Advokat smatra da je nestanak male Danke povezan sa OVIM LJUDIMA: Ne znate čemu su oni skloni

- Ja sam i dalje uveren da odgovor na pitanje gde je Danka leži u osobama koji su imali u poslednjih par dana kontakt sa devojčicom. Možda 10 dana do 2 nedelje. Odgovor leži u seljanima. Ako neko sa strane nije pristupio, onda mora da je tu neko ko je bio. Mi nikad ne znamo kakva ličnost negde živi i čemu je sklona. Zašto je ranije bilo sve do tih 50tih i 60tih godina da se deci nije dozvoljavalo da izađu van kruga dvorišta? Zašto se nije dozvoljavalo da devojče izađe van dvorište? Znate zbog čega? Pa zato što su ljudi u tom osamnaestom, devetnaestom, pa i u prvoj polovini dvadesetog veka, bili daleko zločestiji. To što mi pričamo nekad je bilo dobro, to je budalaština. To je samo nostalgija ili verovanje da je bilo bolje. U Kraljevini Jugoslaviji je postojao zakon o zabrani otmice devojaka sa vašara. Ako uoče lepu devojku na vašaru, zgrabe je i kući je vode, a silovanja, otmica dece i tako dalje, to je bilo izuzetno prisutno - rekao je advokat.

Kurir.rs

