EVO ZAŠTO PORODICA ĆUTI AKO JE DANKA OTETA! Srpski kriminolog otkrio šta je ZAČUDILO većinu stručnjaka: Ako je OBRISALA PORUKE...

Potraga za Dankom Ilić (2) iz Bora traje već osam dana, i javnost u celoj Srbiji sa zebnjom prati informacije o ovom slučaju, u nadi da će devojčica biti što pre pronađena.

Aleksandar Stevanović, kriminolog, za Mondo je rekao da ne treba iznositi ishitrene zaključke povodom ove osetljive istrage.

Hronološki govoreći o nestanku Danke Ilić, Stefanović, na početku ističe ono što većinu stručnjaka čudi - a to je brzina nestanka deteta, koje je malo i ne može samo da ode daleko, za par minuta.

- Ako se ne nađe u kratkom periodu, od trenutka kada je nestala, sve indicije su da se radi o ozbiljnom kriivčnom delu. Bilo da je to otmica, trgovina ljudima, oduzimanje deteta... Treba biti oprezan u iznošenju činjenica i u tome da suvišnim uplitanjem ne vršimo pritisak na organe - kaže Stevanović na početku.

On naglašava to da su velike ekipe bile na terenu, učestvujući u opsežnoj istrazi, ali i ističe blizinu granice sa Bugarskom.

- Granica je jako blizu, Vrška Čuka je udaljena oko 40 minuta i logično je to što naša i regionalna policija sarađuju u ovom slučaju.

1 / 19 Foto: Kurir

Osvrćući se na snimak na kom je navodno mala Danka, kriminolog kaže da isti treba uzeti sa dozom sumnje.

- Sad se pojavljuju različite informacije i moramo biti oprezni. Pojavio se izvesni snimak, video sam da je jedan portal objavio da je Danka nađena - a ova tema zahteva izuzetnu odgovornost u izveštavanju. Tenziju u javnosti treba kontrolisati proverenim tokom informacijama - jasan je sagovornik.

Upotrebu bagera za kopanje na obližnjoj lokalnoj deponiji vidi kao korak kojim policija otklanja svaku sumnju.

- To je isključenje različitih eventualnosti i ne želim da insinuiram, ali to su istraživačke tehnike koje služe da se uklone sumnje u to da je telo zakopano ili sakriveno, budući da opsežnom pretragom prethodnih dana nije bila pronađena.

Svi članovi porodice nestale Danke Ilić (2) su davali izjave u policiji, i to više puta.

- Kada je takvo delo u pitanju, nestanak malog deteta, moraju da se provere sve verzije i svaka moguća eventualnost, a to je rutinska stvar. Proveravaju se kontakti i komunikacija neposredno pre nestanka deteta, jer ako je u pitanju otmica - može se desiti da porodica ne prijavljuje to zbog straha od odmazde.

- Zato se proveravaju listinzi, ali i kretanje upotrebom baznih stanica. Tako se može rekonstruisati ruta i ko je sa kim, ali i kada ostvario fizički kontakt. Ti podaci su korisni u istrazi. Ako se neko više puta sasluša pri pritisku može reći ono što je na početku prećutao. Oni jesu pod prismotrom, ali donošenje zaključka je sada suvišno i neetično.

- Treba da se provere sve verzije događaja, a oduzimanje telefona je rutinska stvar. Ako je tačno da je majka devojčice brisala poruke pre njenog nestanka to je ozbiljna indicija. Međutim, ni to ne mora da znači da je majka umešana u nestanak - zaključuje Stevanović.

(Kurir.rs/Mondo/Preneo: Đ. M.)