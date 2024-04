DANAS SUNČANO, DO 23 STEPENA: Sutra ponovo kiša i pljuskovi! Evo šta nas čeka za vikend!

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano.

Pre podne na jugozapadu i jugu, a od sredine dana i u ostalim krajevima umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme, najava je RHMZ.

Duvaće slab do umeren vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura biće od tri do 10, a najviša od 19 do 23 stepena.

U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano, a od sredine dana umereno naoblačenje, ali će se takođe zadržati suvo vreme. Najniža temperatura biće od osam do 10, a najviša oko 21 stepena.

Biometeorološka prognoza Biometeorološke prilike mogu uticati relativno povolјno na hronično obolele osobe, izuzev srčanih bolesnika kojima se savetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu malaksalosti i glavobolјe.

Prognoza za naredna tri dana

Četvrtak

Promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 11 stepeni, a najviša od 18 do 22 stepena. Uveče razvedravanje.

Petak

Pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 12 stepeni, a najviša od 22 do 26 stepeni.

Subota

Pretežno sunčano i još malo toplije. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 5 do 12 stepeni, a najviša od 25 do 29 stepeni.