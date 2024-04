POPIS NA KOSOVU I METOHIJI OD 5 APRILA DO 15 MAJA: Za odbijanje saradnje sa popisivačima ogromne kazne!

PRIŠTINA - Agencija za statistiku privremenih institucija na Kosovu (ASK) sutra počinje proces registracije stanovništva u zemlji, koji će trajati do 15. maja.ASK je najavila da će informacije prikupljene tokom popisa poslužiti kao osnova za donošenje značajnih odluka, "utičući na svaki aspekt života", od zdravstvene zaštite, obrazovanja, razvoja infrastrukture do alokacije resursa i planiranja politike.

U informacijama koje su ponovo večeras predstavljene javnosti se kaže da popis pomaže u razumevanju demografskih promena i planiranju javnih usluga.

To se odnosi na škole i bolnice, pružanje različitih usluga po opštinama, transport, izdvajanja iz budžeta, raspodela i ograničenja državnog osoblja na centralnom li lokalnom nivou i za buduće planiranje.

"Neophodan je (popis) za oblikovanje budućnosti zajednica i nacije. Tačan popis osigurava pravednu zastupljenost i raspodelu vladinih sredstava“, kažu iz ASK.

Popis se organizuje uz lično prisustvo domaćina kućne zajednice, u stambenom objektu ili u blizini prebivališta/kuće ispitanika (građana).

U zavisnosti od broja članova domaćinstva, starosti i pola, očekuje se da intervju u domaćinstvu sa četiri člana traje oko 30 minuta.

Podatke je preporučljivo dobiti od svakog člana punoletnog uzrasta (više od 16 godina) ako je prisutan tokom intervjua. ; U drugim slučajevima, kako je ukazano, član domaćinstva može dati podatke.

Prilikom popunjavanja pitanja ispitanik (građanin) može da vidi kako se popunjavaju sva polja u prijavi, kao i da vidi svaki odgovor koji daje.

Popisivači se identifikuju ovlaščenjem koje imaju od strane ASK.

Uobičajena pitanja koja se postavljaju se takođe primenjuju u "ReKosu 2024" a upitnici su u skladu sa međunarodnim preporukama, uključujući preporuke UNECE i Eurostata.

Intervju se vodi na jeziku koji govore zajednice, odnosno na albanskom, srpskom, engleskom i turskom jeziku. Podaci koji se traže u upitniku za sva polja su obavezni za popunjavanje.

Prema Zakonu o registraciji stanovništva, podaci moraju biti tačni, jer će biti provereni od strane drugih izvora i svako neslaganje može biti deo kazne. Pružanje netačnih podataka je kažnjivo i kazna je od 30 do 2.000 evra.

Za pitanja o etničkoj pripadnosti, veri i jeziku koji govori, ispitanik ne mora da odgovori i nema kazni. Lični podaci zaštićeni su lokalnim Zakonom o registraciji stanovništva, Zakonom o zvaničnoj statistici i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. ; Podaci će biti anonimni i korišćeni samo za statističku analizu, dodaje se.

Za odbijanje popisa stanovništva zaprećena je kazna od 30 do 2.000 evra.

