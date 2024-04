BERIŠA OTKRIO: Ovo je krajnji cilj Kurtija, ne bira način, ni sredstva! Paunović nema dilemu: Najveći je problem šta će sutra biti

Foto: Kurir televizija, Printscreen/Video Plus

Tzv. Premijer Kosova Aljbin Kurti izjavio je u Glogovcu da se priprema tužba protiv Srbije za zločine počinjene tokom rata na Kosovu.

On je i ranije rekao da Kosovo namerava da tuži Srbiju za genocid, za period poslednjeg rata u zemlji, 2021. godine izjavio je da će takva tužba biti pokrenuta pred Međunarodnim sudom pravde.

Zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, na kojem će se raspravljati o tzv. Kosovu, pomereno je za 16. april.

foto: Kurir

Gosti emisije "Ni pet, ni šest" koji su analizirali ovu temu bili su Snežana Paunović, potpredsednica Narodne skupštine, potom Branko Lukić, advokat i Demo Beriša, predsednik Matice albanaca.

Beriša je pričao o krajnjem cilju Aljbina Kurtija:

- Kurti se bavio jednim pitanjem, a to je stvaranje Velike Albanije, a drugi njegov cilj u tom programu je permanentno izazivanje incidentnih situacija smanjenje srpskog naroda na Kosovu. Kurti se neće smiriti do trenutka kada mu neko bude saopštio da više ne postoji Srba na Kosovu. To je njegov krajnji cilj, ne bira način, ni sredstva.

Paunović je komentarisala broj Srba koji je napustio Kosovo, nakon rigoroznih mera prema Srbima, kao što je ukidanje valute dinar u južnoj srpskoj pokrajini:

- Nemam zvanične podatke kako bih mogla da kažem u kojoj meri, ali migracija svakako postoji. Ljudi pokušavaju da se sklone, a negde se nezvanično čuje da je veliki broj dece odande upisan u škole u Centralnoj Srbiji. Sve teže se trpi taj pritisak koji je na delu, a intezivno već preko godinu dana. Nije pitanje gde mi grešimo, nema naše greške, tu ne postoji mogućnost da utičemo. Povukli smo neke poteze, ali je nama problem ono što će se dogoditi sutra. Dolazim iz skupštine u ovu emisiju, a jutros je konstituisan odbor za KiM u skupštini, jedan neprijatan početak sednice jer mi ne razumemo kao narod ili političari važnost ove najotvorenije rane i skloni smo da to politizujemo i upotrebljavamo sa partikularnim interesima.

Lukić je izneo svoju tvrdnju oko Saveta Evrope:

- Ukoliko se desi da prime Kosovu u Savet Evrope, bojim se da za nas tamo nema mesta.Time se dobija da nećemo da učestvujemo u prevarama, a ne svaki put analiziramo perfektno, a šta smo dobili ako sedimo sa Kosovom u Savetu. Mi moramo da podvučemo liniju. Do kada da nas varaju? Treba da se izvaga naravno, ali ako smo govorili šta se dešavalo na Kosovu, pa hoćemo da kažemo da su oni ljudi sami izašli iz policije?

