RODITELJI ČEKALI I OD 4 UJUTRO DA PRIJAVE DETE U ŠKOLSKI BORAVAK JER PRIVATNI KOŠTAJU I DO 500€! Neki koriste tuđu muku da zarade

U školama su počela testiranja za upis u prvi razred, a istovremeno i borba za mesto u produženom boravku, koje obično obuhvata prvačiće i učenike drugog razreda, tek ponegde i trećeg.

Tamo gde se za boravak podnosila prijava lično mogli su se ovih dana videti nepregledni redovi roditelja.

- Stigla sam malo pre sedam, a red se protezao ne samo kroz hodnik škole nego i na ulici, iako je početak zakazan za osam sati. Čula sam da su oni prvi došli ispred škole i u četiri ujutro! - rekla je za Kurir majka koja je podnela zahtev u OŠ "Danilo Kiš", u koju se upisuje oko 300 prvaka, a u boravku ima mesta za ukupno 120 dece.

Negde se moglo sve to obaviti i onlajn, pa je u ponoć, kada je ozvaničena prijava dece za upis u prvi razred, omogućeno apliciranje i za boravak. Na portal E-uprave se zbog navale jedva ulazilo.

foto: Profimedia

- Budući da škola nema prostornih kapaciteta da organizuje produženi boravak i za učenike prvog i za učenike drugog razreda, kojima je to neophodno, primorani smo da od ove godine produženi boravak bude samo za prvake. Možemo da upišemo četiri grupe boravka od po 30 đaka, dakle 120 učenika maksimalno. A inače u školu upisujemo oko 200 prvaka. I baš zbog toga što, nažalost, nemamo prostornih kapaciteta i mogućnosti da svi kojima je to potrebno dobiju produženi boravak, rang-lista za produženi boravak ići će po redosledu prijava preko portala E-uprave - rekla je za Kurir Vesna Radovanović Penevski, direktorka OŠ "Ujedinjene nacije".

U nekim školama se ne gleda ko se ranije prijavio, već i socijalni status porodice, primanja, postoje norme ko ima prednost... Ono što je sigurno, kako god da se okrene, mnoga deca će zbog skromnih kapaciteta ostati bez mesta. A roditelji moraju na posao, nema baba i deda da pomognu, doselili su se bez njih u Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš... Tako malu decu niti mogu niti smeju da ostave samu kod kuće i da ih puste da sami idu u školu.

foto: Profimedia

Sve to znaju vlasnici privatnih produženih boravaka, kojih je sve više po većim gradovima, i nije baš da svi posluju po zakonu, pa na tuđem velikom problemu vide priliku za ogromnu zaradu. Ono što nude je višestruko skuplje od školske varijante. Usluge mesečno naplaćuju od 150 evra plus cena obroka, što se retko pronalazi, pa naviše, čak i do 500 evra.

Flajere dele u dvorištima škola, lepe oglase na bandere i kače na stabla... Sada se mesta rezervišu, jer će pred septembar biti kasno. Najveći optimisti se možda nadaju da će cena uoči polaska u novu školsku godinu pasti. Drugi pak razmišljaju - ako bude tada niža, biće i za one koji sad prijave dete, pa je bolje da odmah ugrabe mesto. A pesimisti bi na sve to rekli - nema šanse, tako je kako je, to tržište nije regulisano, baš kao ni cene kirija. Ko ima, platiće, ko nema, moraće da se snalazi na neki drugi način.

A. K. - J. S. S.

Bonus video:

00:43 Počinje upis dece u državne predškolske ustanove: Evo koliko mesta je slobodno