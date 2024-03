"AKO DETE IMA OVE SIMPTOME, NEMOJTE DA IH DOVODITE" Veliki broj dece ima konjuktivitis, neki vrtići poslali roditeljima poruke

Konjuktivitis je trenutno jedna od najučestalijih infekcija u vrtićima, ali javlja se i kod odraslih. Pedijatri iz beogradskih domova objašnjavaju kako se konjuktivitis pravilno leči, šta roditelji ne bi trebalo da rade, ali i kada je vreme da se javite lekaru.

Konjuktivitis kod dece, kao i konjuktivitis kod odraslih, vrlo je česta upale oka koje se lako prenosi. Baš iz tog razloga, poslednjih nekoliko dana ovo je jedna od glavnih tema roditelja čija deca idu vrtić, ili bilo kakvu drugu vrstu kolektiva.

U slučaju zaraze dete izdvojiti iz kolektiva

Situacija je postala alarmantna do te mere da je roditeljima dece poslata cirkularna poruka:

„Poštovani roditelji, usled velikog broja dece koja dolaze sa promenama na sluznici oka, a koja nakon uočavanja budu udaljena iz kolektiva, moram da napomenem da ukoliko bilo kakve promene primetite ostavite dete kod kuće. Prvi put se susrećemo sa ovako velikim brojem dece izmenjene konjuktive za kratak vremenski period, a dodatni problem su i prebrze povratne dijagnoze alergijskog konjuktivitisa (za šta ne kažem da nije slučaj kod određenog broja dece, ali je u ovakvoj situaciji neophodno napomenuti pedijatru kakva je situacija u kolektivu). Odgovornost pojedinca je od presudnog značaja“, piše portal Nova.

foto: Shutterstock

Dr Jelena Mitrović potvrđuje da postoji povećan broj pacijenata sa konjuktivitisom, uglavnom predškolskog uzrasta, koji pohađaju vrtiće.

„Konjunktivitis kod dece je uobičajen problem, posebno na početku toplijeg vremena kada se deca više igraju napolju, u prašini, a suviše su mali da shvate da prljavim rukama ne treba da dodiruju oči. Konjuktivitis može biti infektivnog (virusnog ili bakterijskog) ili alergijskog porekla“, kaže doktorka.

Simptomi konjuktivitisa

„Infekcija oka kod dece može da zahvati jedno ili oba oka. Simptomi konjunktivitisa mogu da se razlikuju od jednog do drugog deteta, ali su najčešći:

-peckanje

- crvenilo oka

- povećano suzenje očiju

- Virusni konjuktivitis kod dece je izuzetno zarazan, pa je neophodno dete sa konjuktivitisom uvek izolovati iz kolektiva“, naglašava dr Jelena Mitrović.

„Kod alergijskog konjuktivitisa dete obično ima i svrab nosa i kijanje. Roditelji pri pojavi krmeljenja, crvenila očiju mogu sami ispirati detetu oči fiziološkim rastvorom, ili da koriste acidi borici za oči, ukoliko je dete prehlađeno, vršiti obavezno i toaletu nosa. Ordiniranje antibiotske ili neke ozbiljnije terapije treba prepustiti lekaru“, zaključuje ona.

foto: Shutterstock

Dr Milica Ćub dodaje da u Domu zdravlja „Vračar“ nisu primetili epidemiju, ali da ipak ima više nego obično prijavljenih slučaja konjuktivitisa, takođe kod dece predškolskog uzrasta.

„Konjuktivitis se prenosi kapljičnim putem, odnosno putem dodira. Ovo je posebno izražajno kod dece u kolektivu koja dele igračke, uzimaju stvari zajedno ili jedni druge grle“, priča dr Ćub.

„Konjuktivitis mogu izazvati virusi i bakterije. Tri najčešće su Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae i Staphylococcus aureus. Naša deca su još u najranijem uzrastu vakcinisana protiv najtežih sojeva prve dve bakterija, stoga se ne očekuju komplikacije. Takođe, dečica sama od sebe mogu biti izazivači zaraze, kada prevlače rukicama sluz iz nosa u okice“, ističe ona, pa podseća na redovnu higijenu ruku, kako u vrtićima, tako i kod kuće, kao i na učestalu toaletu nosa.

Ne uzimajte lekove na svoju ruku

Što se tiče simptoma, to su otečeno oko, crvenilo, gnojni iscedak (krmelji), kako kaže dr Milica, koja naglašava i da bi infekcija trebalo da se nađe na oba oka. „Ako je samo jedno oko inficirano, potrebno je uraditi anamnezu u slučaju da se nije desila povreda ili da se u oku ne nalazi strano telo (na primer trun)“, podvlači doktorka.

Što se tiče kućne nege, ona savetuje da se prvo uradi ispiranje sa bornom kiselinom od 3 posto, a ukoliko nema poboljšanja u roku od 48h, doći kod lekara koji će posavetovati antibiotske kapi.

"Nema potrebe za kortikosteroidima pri lečenju konjuktivitisa, takođe ne savetujem roditeljima da uzimaju na svoju ruku hloramfenikol. Mogu uzeti acidi borici, fiziološki ili hipertoni rastvor i ispirati oko od spolja ka unutra. Idealno bi bilo da se ovo uradi uz pomoć šprica, ali s obzirom na to da malo koje dete pristaje na to, roditelji mogu koristiti i sterilnu kompresu. Dovoljno je da terapija traje od 5 do 7 dana, kada dete treba da bude povučeno iz kolektiva. Ukoliko se u tom rasponu konjuktivitis ne povuče, potrebno je da se javite oftalmologu", akcentuje doktorka.

Ona podseća roditelje da mogu i oni da se zaraze, te da obaveznu peru ruke nakon kontakta sa konjuktivitisom.

(Kurir.rs/Nova)