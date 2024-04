"AMBICIOZNO JE, ALI SRBIJA MOŽE DA DOBIJE NUKLEARNU ELEKTRANU 2035. GODINE" Stručnjaci odgonetnuli prednosti i mane ovog projekta

Da li je Srbija bliža izgradnji nuklearne elektrane i korišćenju nuklearne energije nakon što je u Parizu potpisan Memorandum Srbije i Francuske elektroprivrede (EDF) u oblasti energetske tranzicije?

Koliko je izvesna proizvodnja nuklearne energije u našoj zemlji, kao i koje su prednosti, ali i potencijalne opasnosti nuklearnog reaktora u Srbiji.

foto: EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

Gosti "Pulsa Srbij" koji su diskutovali o ovoj temi bili su Đorđe Lazarević, stručnjak za nuklearnu energiju sa Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i Miodrag Kapor, stručnjak za energetiku.

Lazarević je detaljnije pričao o koracima koji su potrebni da se izgradi nuklearna elektrana:

- Sigurno smo bliži nuklearnoj elektrani čim se spominje ta tema. Za početak, postoji dosta koraka, po iskustvima najrelevantnije agencije u ovoj bolasti, jeste da zemlja od momenta kada se opredeli za to do puštanja prve nuklearne elektrane u eksplataciju prođe između 10 i 15 godina. Ovaj cilj, da bismo mogli do 2035. da dobijemo prvu nuklearnu elektranu jeste malo ambiciozan, ali nije neizvodljivo. Doduše, za sada samo spominjemo, nismo se još opredelili za to.

Kapor je spomenuo benefite i mane ove ideje:

- Da li je uopšte nuklearna energija potrebna Srbiji? Znamo da Francuska ima benefite od toga jer je prilično rano počela sa tim, a mi smo započeli, pa stali. Mi kao država smo društvo sa malom potrošnjom energije, a ona se i neće promeniti u narednim decenijama, i u tom slučaju, sa ekonomskog pogleda, Srbija treba da se osloni na gorivo koje ima. Tu je biogas. Biramo saveznika u izgradnji elektrane, jer mi nismo ni potpisnici međunarodne energetske povelje, a to je neophodno da bi se o tome moglo razmišljati. Samim tim, nemamo adekvatan pravni sistem, nemamo institucije, to je sada u domenu teorije.

Lazarević je govorio o procedurama i narednim koracima pre izgradnje prve nuklearne elektrane u Srbiji:

- Važno je da se napomene, kada zemlja iskaže interesovanje onda se potencijalni saveznici koji imaju te proizovde zainteresuju i da ga prezentuju. Francuska je to uradila ovim pozivom za posetu i razgovor na tu temu, Amerika je takođe ovde dostavljala ovde leglo prezentacija, a očekuju se i slični primeri sa Rusijom. Početkom ovog milenijuma, globalno partnerstvo za nuklearnu energiju, je postavilo ciljeve da se omogući korišćene jeftine nuklearne energije bez ugljen-dioskida i to globalno.

