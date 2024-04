"SNEG ĆE NAPRAVITI ŠTETU" Najnovija prognoza vremena ne obećava: OVE POJAVE biće česte narednih dana, zaboravite na kratke rukave

Meteorolog Nedeljko Todorović najavio je da će narednih dana biti snega u planinskim predelima iznad 1.200 metara nadmorske visine. Međutim, kako temperature neće biti u minusu, sneg će biti vlažan i topiće se, ističe on.

Prema vremenskoj prognozi meteorologa Nedeljka Todorovića, hladno vreme biće nam do sredine sledeće sedmice.

- U petak sledi delimično razvedravanje, pre svega u severnim krajevima. U subotu i malo južnije ka centralnom delu biće vedrije, tako da se može desiti da u planinskim predelima bude i mraza, ali i u kotlinama i na visoravnima brdsko-planinskog dela zemlje - kaže Todorović.

Biće štete zbog snega

Kako ističe, neće biti jakog mraza, do minus jedan ili nula stepeni.

- Verovatno će biti štete zbog snega, pošto su voćke već cvetale na visinama od 1300 - 1500 metara. Grane su teške i olistale i mogu da se lome. Ali to je danak prirode - kaže meteorolog Todorović.

Temperatura ispod proseka za ovo doba godine trajaće do sredine sledeće sedmice, ističe meteorolog Todorović.

- Hladna varijanta vremena za april potrajaće negde do sredine naredne sedmice, to je 23. i 24. april, sa maksimalnim vrednostima negde od 12 do 18 stepeni. To je malo ispod proseka za ovo doba godine, a onda bi sledio porast temperature do kraja meseca s tim da ne bi bilo ovih letnjih vrednosti temperatura. Maksimalne do kraja aprila bile bi 24-25 stepena. Ali bilo bi i kratkotrajne kiše, svaki drugi, treći dan, teško je sada definisati - kaže Todorović za "Prva TV".

