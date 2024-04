Na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" uskoro će biti postavljene kapije koje će umnogome olakšati naša putovanja. Naime, one će automatski očitavati pasoše putnika, a o tome kako će to tačno izgledati sa ministom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goranom Vesićem razgovarala je novinarka Kurira Ksenija Stojiljković:

07:25 GORAN VESIĆ ZA KURIR: NA AERODROMU NIKOLA TESLA USKORO SE POSTAVLJAJU ČITAČI ZA PASOŠE Očekujemo neuporedivo manju gužvu

- Očekujem da će MUP Srbije u junu mesecu postavljeni čitači u junu. Kako na ulasku tako i na izlaksu iz aerodroma. To su inače automatska vrata koja vam skenirau pasoš, skenira vam se lik i prolazite bez ikakvog kontakta sa policijiom. Ne udara vam s eplečat i 4 puta brža je procedura prolaska - rekao je Vesić i dodao:

Zahvalan sam ministru Gašiću. Devet meseci radimo na projektu i evo sada ćemo rešiti taj problem gužvaže. Ovo se za sada odnosi samo na domaće pasoše ali 50 odsto putnika imaju domaće pasoše, tako da će se gužva svakako smanjiti. Pored toga, aerodrom Nikola Tesla, odnosno kompanija Vinci koja upravlja aerodromom, napravila je duže redov, tzv. zmije kako bi ljudi kada dođu odmah ušli u red da ne bi bilo onih gužvi koje su se stvarale na samim stepenicama kada se silazi prema graničnom prelazu.

foto: Kurir televizija

- Sada je veći prostor, tako da ja očekujem da će ove godine biti manje gužve. Mi imamo i novog zemaljskog operatera, to je britanska kompanija najveća na svetu koja je to preuzela u februaru mesecu. Tako da siguran sam da će se oni mnogo bolje organizovati. Ja verujem da ove godine neće biti onih problema. mada problema mora da bude na svim aerodromima, ali neće biti onih problema kojih je bilo prošle godine jer putnici koji dolaze u ceni karte avionske plaćaju i uslugu na aerodromu i ta usluga mora da bude dobra.

foto: Kurir televizija

Ministar je komentatisao uvođenje zajedničkih tagova sa pojedinim zemljama regiona.

Sada imamo tag sa Severnom Makedonijom, to znači da naše građanke i građani mogu da se provozaju kroz Severnu Makedoniju sa našim tagom i naravno Makedonci kroz Srbiju. Trebalo je 15. aprila da proradi tag sa Crnom Gorom, međutim proradio je polovično, odnosno samo oni koji imaju crnogorske automobile, imaju crnogorski tag, mogu da se provozaju sa njihovim tagovima kroz Srbiju, ali još uvek ne mogu naši građani kroz Crnu Goru. Ja sam inače zbog toga reagovao i upozorio sam Puteve Srbije da se drže svojih obećanja, jer inače to je trebalo da prordai i prošlog septembra, pa su ponovo odložili za 15. april - kaže Vesić i dodaje:

foto: Kurir televizija

- Sami su obećali da će biti 15. aprila, sada su mi obećali da će to završiti do kraja maja i verujte mi, neko će morati da podnese ostavku ako to ne završi do kraja maja, jer zaista naša javna preduzeća, nedavno je tome govorio i podpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali kad je boravio u Vašingtonu, moraće da se reformišu i moraće da budu odgovorniji prema svojim obavezama. Oni su nam javili da će 15. maja proraditi tag sa Hrvatskom. Takođe čekam da vidim šta će se dogoditi, jer to je nešto što omogućava našim ljudima da lakše putuju.

foto: Kurir televizija

- Svaka čast, dobro je što Crnogorci mogu da dolaze kod nas sa svojim tagom, ali ja sam srpski ministar i mene interesuje pre svega šta se staje s našim vozačima, tako da očekujem da završe taj posao do kraja maja koji odlažu od prošlog septembra. U prvom junu bi trebalo da proradi prema njihovom obećanju i tag sa Grčkom, tu smo u ime ministarstva napravili neke kontakte prema ministarstvu Grčke kako bismo ubrzali taj postupak, i danas će održati to obećanje. Realno nama je najvažniji tag sa Grčkom, s obzirom da tokom letnje sezone oko deset hiljada automobila iz Srbije uđe u Grčku, i suštinski nama najviše treba taj tag, naravno nije nevažno da imamo zajednički tag i sa Crnom Gorom, sa Hrvatskom, sa Bosnom, ali nam je sa Grčkom najvažniji ako gledamo broj automobila.

Potom se osvrnuo na infrastrukturne projekte:

foto: Kurir televizija

- Kada je reč o infrastrukturi, konkretno na Dunavskom koridoru, završen je deo poteza autoputa od Beogradu do Požarevca. Završena je leva traka. Imate onu staru traku, one dve trake koje idu do Požarevca, to je nekih 23 km, sada je završena leva traka gledajući od Autoputa prema Požarevcu, i saobraćaj je prebačen na levu traku kako bi se rekonstruirala postojeća desna traka. Do kraja ove godine će biti završen deo mosta koji je preko pruge Požarevac će biti priključen na našu mrežu autoputeva i brzih saobraćaja sada do kraja ove godine. Očekujemo takođe da bude u saobraćaj pušteno nekih 11 km između Velikog Gradišta i Golubca, to znači da će imati preko 33, 34, možda čak i 35 km puštenog u saobraćaj samo koridora, koji je znači negde oko 68 km.

Potpuni završetak Dunavskog koridora očekuje se u septembru:

foto: Kurir televizija

- U septembru naredne godine će biti potpuno završen čitav Dunavski koridor i to je moram da kažem godinu i po dana pre roka, pošto je inače rok bio kraj 2026. godine pa je to pomereno bilo za kraj 25. sada će opet biti znači 3 meseca ranije. Ja sam zahvalan kineskoj kompaniji Shandong i domaćim podizvođačima koji taj posao rade odlično. Takođe ćemo mi u septembru naredne godine biti povezani sa Velikim Gradištem i Golubcem, što znači da će i Srebrno jezero i taj deo Dunava, taj deo braničevskog okruga biti potpuno, potpuno preporođeno u smislu da ćete moći jako brzo doći do Beograda, što će značiti nove investicije. To će biti razvoj turizma, razvoj lokalnog biznisa, sve što ide uz to. Mi nastavljamo sa projektovanjem Dunavskog koridora prema Kladovu, Donjem Milovcu i posle prema Zaječaru. on treba da obuhvati čitavu istočnu Srbiju i takođe radimo na tome, znači ovih dana ćemo početi projektovanje mosta kod Bele Crkve.

