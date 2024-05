OVA 3 STAJLINGA U SVAKOJ SU ŠKOLI STROGO ZABRANJENA! U ovoj i omiljeni deo garderobe! U kom slučaju profesori moraju da popuste

Nema ko se nije obradovao prolećnim temperaturama iznad 20, pa skoro i 30 stepeni. Ovaj period najpopularniji je kod školaraca: bliži se kraj školske godine, lepo i sunčano vreme idealan je trenutak da se tinejdžeri raskomote i uživaju u majicama, bermudama i šortsevima!

Međutim, problem može da nastane kada je odlazak u školu u pitanju i kada na scenu stupaju pravila oblačenja ili čuveni dres-kod.

U suprotnom, u pojedinim obrazovnim ustanovama gde se ovo striktno poštuje, đaci rizikuju da budu vraćeni kući uz neopravdani izostanak.

- Moram priznati da sam u čudu kada prođem pored obližnje srednje škole i vidim đake u šorcevima i bermudama, a devojčice u mini suknjama, kako ih uopšte puštaju na nastavu. A ništa bolja situacija nije ni sa najstarijim razredima u osnovnoj školi - kaže Beograđanka Nataša V.

Ilustracija foto: Shutterstock

“Dolaze na čas kao da idu na utakmicu”

Među prvima je radikalniji pristup u borbi sa slobodnijim stilom odevanja mladih i odećom koja ne priliči školama primenilo rukovodstvo Trinaeste beogradske gimnazije, koje je pred početak školske 2023/24. donelo jedan od najstrožih pravilnika o oblačenju učenika.

Prema njemu, đacima je zabranjeno da na časove dolaze:

u bermudama i šorcevima

trenerkama

mini-suknjama

majicama na bretele i drugoj odeći koja se ne smatra prikladnom

Među zabranjenom odećom, možda pomalo iznenađujuće, našle su se i dukserice sa kapuljačama, ali je potom stiglo objašnjenje da može, ali da kapuljača ne smeju da nose na glavi dok su u školi

Bojan Vučković, direktor Trinaeste beogradske gimnazije, ranije je za Blic rekao da je razlog za uvođenje pravilnika o odevanju taj što su učenici na nastavu dolazili “kao da idu na utakmicu ili trening”. Rukovodstvo škole je odlučilo da objavi i plakat na kojem je slikovito prikazano u kojoj odeći je zabranjeno dolaziti u školu.

Ilustracija foto: Printscreen, Shutterstock, Ilustracija

Kompromis ako baš bude 33-34 stepena

Ovim pravilnikom zabranjeno je da učenici u školu dolaze u majicama na bratele, trenerkama, šorcu i bermudama, mini suknji, prekratkim majicama, duksericama sa kapuljačama i helankama.

Naravno, pitanje je da li deca sada poštuju ta pravila.

- Ništa se sada nije promenilo u pogledu pravila kodeksa. I dalje važe ista ona koja smo uveli na početku ove školske godine. Farmerke deca mogu da nose uvek, one su za sve vremenske uslove, kao i platnene pantalone ili suknje. Bermude i dalje nisu dopuštene. Ali kada smo imali sastanak sa đačkim parlamentom, dogovorili smo se da napravimo neke ustupke ako bude baš toplo, sa temperaturama iznad 33, 34 stepena - rekao je Bojan Vučković, direktor Trinaeste beogradske gimnazije.

Kako kaže, i dalje poneki učenik dođe neadekvatno obučen, ali uz opomenu se sve reši.

- Juče sam video jednog učenika u trenerci, a to je sada u odnosu na ranija vremena - izuzetak. Deca se kulturnije i pristojnije oblače. Drago nam je da smo mogli da poslužimo kao primer drugim školama, iako smo mi to uradili u našoj školi bez cilja da širimo to dalje. Ali zahvaljujući medijima, za ovo se pročulo i roditelji i deca su to lepo prihvatila - objašnjava on.

Ilustracija foto: Zorana Jevtić/Ilustracija

“Dečaci problematičniji od devojčica”

Kako kaže, najefikasnije je da svaka škola uvede pravilnike oblačenja i da kontroliše da li deca to i poštuju.

- Prošao sam nedavno ispred Mašinskog i Fakulteta tehničkih nauka i svi studenti su bili pristojno obučeni. Mi u srednjim školama učimo i pripremamo mlade za ono što ih čeka na fakultetu, a to je pristojno oblačenje pre svega. Nasuprot tome, u osnovnim školama ne bi trebalo da bude striktnih kodeksa oblačenja, jer su ipak tu deca manjih uzrasta, isprljaju se, jurcaju svuda, padaju, ali ipak, odevanje bi moralo da bude pristojno - podvlači Vučković.

Stereotipno ili ne, uvreženo je mišljenje da su devojčice te koje češće ne poštuju pravila oblačenja u školama, a da to nije tačno, tvrdi Marija Miletić, direktorka Četrnaeste beogradske gimnazije, koja kaže da su dečaci ti koji češće krše kodeks oblačenja.

- Dečaci vode sa svojim bermudama, tako da ćemo naredne školske godine da bermude potpuno ukinemo pošto ne možemo da se dogovorimo da li su bermude iznad ili ispod kolena. Ako se obuku neprimereno, vratimo ih kući, pa deca zato dolaze sa spremnim farmericama u rancu - kaže Miletićeva za Blic.

Tri odevna predmeta svuda su i uvek zabranjena Aleksandar Markov iz Foruma beogradskih gimnazija je objasnio da pravilnici o oblačenju postoje u svim školama. - To nije samo slučaj u Trinaestoj ili Četrnaestoj gimnaziji, tu je Medicinska škola, kao i gimnazija u kojoj ja radim. Ti pravilnici su jednoobrazni, ali postoje određeni kodeksi koji podrazumevaju šta tačno učenici ne smeju da nose. Negde može trenerka, negde ne može, ali su šorcevi, kratke suknje, dekoltirana garderoba zabranjeni svuda - kaže Markov. Prema njegovim rečima, pravilnici o oblačenju nemaju nikakvog smisla ako se ne primenjuju adekvatno. - Ključno je da li se to i primenjuje u praksi, odnosno da li će nastavnik kada vidi učenika da je neadekvatno obučen, odlučiti da ga vrati kući na presvlačenje. To znači da će učenik za taj izostanak dobiti neopravdane, odnosno za časove koje je propustio dok se vratio do kuće da se presvuče i nazad - podvlači Markov.

Crna Gora: Mole đake da idu da se presvuku

Kodeks oblačenja u školama nije srpski specijalitet. Slična situacija je i u Crnoj Gori.

“Pravila pristojnog oblačenja vidno su istaknuta u većini škola, ali to ne znači da se uvek i poštuju. Praćenje modnih trendova, ali i topliji dani često opredele starije osnovce i srednjoškolce da pokušaju da u školu uđu u otvorenoj obući, kraćim bermudama ili majicama. Kad se tako nešto desi, kažu iz podgoričkih škola, najpre upozore učenike i zamole ih da se vrate kući i presvuku. Ukoliko se ponovi, učeniku ili učenici je tog dana zabranjeno da pohađa nastavu”, prenose podgoričke “Vijesti”.

“Kao da dolaze na modnu pistu...” I predsednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić u više navrata je ukazivao da srednjoškolke danas sve manje poštuju kodeks oblačenja, pa u školu dolaze kao da su pošle na modnu pistu. - Ne znam da li je uticaj rijaliti šoua ili holivudskih zvezda, ali učenice sve više dolaze kao da su krenule na modnu pistu. Iako svaka škola ima svoj kodeks oblačenja i ponašanja, i to je čak svuda i slikovito istaknuto, devojčice sve više na nastavu dolaze obučene provokativno i toliko našminkane da to ne dolikuje školskom uzrastu - rekao je Antić.

