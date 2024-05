"ONI KAŽU: MI NOSIMO SUKNJICE, A PRAVI MUŠKARCI TO NE RADE!" LGBT aktivista otvoreno izneo stav o nebinarnim osobama! (VIDEO)

Upravo održana Evrovizija i izjašnjavanje nekih učesnika na ovom muzičkom takmičenju da su nebinarni, odnosno da nisu ni muškarac, ni žena pokrenulo je temu rodnog identiteta i seksualnosti koja je, čini se, oduvek prisutna samo se sada o njoj glasno govori.

Ko su ljudi koji se ovako izjašnjavaju i da li ih naše društvo razume i prihvata, u emisiji Puls Srbije govorili su Predrag Azdejković, gej aktivista i Draško Đenović, verski analitičar.

Azdejković je ocenio da će regulacija tretmana nebinarnih osoba u Srbiji imati dosta komlikacija.

foto: Kurir televizija

- Možda je to neka nova moda. Ove godine zbog Evrovizije se mnogo priča o nebinarnim osobama koje se ne nalaze na na muškom ni na ženskom polu nego negde između. Jako je komplikovan prevod njihove kategorije na srpski jezik. Određene nebinarne osobe su se saglasile da im se ne govori da su ono - oni nego da mešaju muški i ženski rod - rekao je Azdejković i dodao:

- Mene je zbunilo da li na Evroviziji imamo pobednika ili pobednicu. Mnogo je jednostavnije na engleskom gde se korisit reč winer za oba pola. Jeste komplikovano. Pitanje je da li želimo da ispoštujemo određene ljude i sa njima gradimo određene odnose i da pristanemo na njihova pravila kada smo u njihovoj okolini. Ja sam uvek za to da se to ispoštuje i obraćaću se svakoj osobi onako kako ona želi pa i nebinarnim osobama, a svoje privatno mišljenje ću zadržati za sebe.

foto: Kurir televizija

Đenović smatra da je pojava nebinarnih osoba nova moda.

- Ja to vidim kao novu modu. Do pre 20 godina i LGBT populacija je bila nekako nevidljiva u društvu. Sada se tu javlja nešto novo i mislim da sada zapadamo u paradoks i u preterivanje. Ja razumem da se neka žena oseća kao muškarac, a muškarac kao žena, ali neko ko ne zna da li je muško ili žensko to već ne razumem - kaže Đenović i dodaje:

- U srpskom jeziku postoji srednji rod i ako nije "on" ili "ona" onda je "to", međutim ja znam da takve osobe to vređa kao što većinu građana Srbije vređa da sad treba da uči kako da se nekome obraća. Neko će nekad reći ja sam Marsovac i molim vas da se prema meni odnosite kao prema Marsovcu. Ja mislim da je naše društvo tradicionalno i nebnarne osobe imaju pravo na postojanje, život i sužuvot. Oni imaju pravo da ne budu ugroženi fizički, ali većina ostalog stanovništva ima pravo da živi normalno i ne sme da bude ugrožena od strane manjine.

02:14 SVOJE PRIVATNO MIŠLJENJE ĆU ZADRŽATI ZA SEBE! Predrag Azdejković izneo stav o nebinarnim osobama: Previše je komplikovano

Azdejković smatra da su nebinarne osobe oduvek postojale, ali da nije postojao adekvatan naziv za njih:

- Ne bih se složio da je to nova moda nego imamo sada grupu ljudi koja se grupisala oko tog naziva. Kada pogledate recimo Luja 14. sa sve onom njegovom kosicom i štiklicama, vidite da nije to "pravi muškarac". Kod nas se nekako zna šta znači biti pravi muškarac, znači šišati se kratko, ponašati se ovako i onako. Onda su neki ljudi rekli: "Mi se ne nalazimo u kategoriji takvog muškog roda i zvaćemo se nebinarni. Rekli su: "Važi mi se onda separatišemo. Mi nosimo suknjice, a pravi muškarac ne nosi suknjice!.

Kurir.rs

