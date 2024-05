"NAD SRBIJOM SINOĆ SEVNULO 110.000 MUNJA, ŠTO SE BAŠ RETKO VIĐA!" Meteorolog tvrdi: Ako grom udari pored vas NIPOŠTO ne radite OVO

Nemačka i Italija od juče se suočavaju sa ogromnim prirodnim nepogodama. Najmanje desetoro ljudi povređeno je u Drezdenu u udaru groma tokom kratkog, ali jakog nevremena.

A u italijanskoj regiji Napulj zabelezen je najveci broj zemljotresa u poslednjih 40 godina, od kojih je najjaci udar bio jacine 4,4 stepena Rihterove skale!

Na temu prirodnih nepogoda u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Ivan Ristić, meteorolog i Čedomir Stanković, astronom.

foto: Kurir televizija

- Najbezbednije je biti u zatvorenom prostoru, u betonskom objektu, u kući ili u zgradi. Bezbedno je biti u vozilu, zato što je to faradejev kavez. Gde je nebezbedno? Na vodi i vrlo je nebezbedno biti na njivi ili na nekoj ravnici gde ste vi prosto najviši objekt na tom terenu. Nebezbedno je biti ispod drveća. Vrlo je nebezbedno biti i blizu nekih ožičenja koja direktno mogu da dovedu elektricitet groma do vas. Znači prosto, tako da vam kažem, svaki čovek intuitivno zna gde bi bio siguran. A sada, nije bezbedno ispod kišobrana, ispod suncobrana, ispod onih platnenih paviljona, prosto to nema nikakvog efekta - rekao je Stanković i dodao:

03:49 NAD SRBIJOM SINOĆ SEVNULO 110.000 MUNJA, ŠTO SE BAŠ RETKO VIĐA! Meteorolog tvrdi: U Nemačkoj stradali od groma zbog OVE greške!

- Bitno je da se čovek skloni od svih mogućih objekata koji bi mogli da privuku gromove. Zapravo, najčešće grom udara u jezera, u terene koji su natopljeni vodom. Naravno nije to uvijek slučaj. Tu imamo i uzvišenja koje privlače gromove, odnosno tu se pojavljuju indukovane munje na vrhovima tih objekata i tu se javljaju veća električna polja i sama munj, prati putanju najmanjeg otpora od, uslovno rečeno, oblaka do zemlje. Gde će proći ta linija, ta trajektorija kretanja, mi možemo samo da pretpostavimo, ne možemo biti sigurni, a mi gromu pomažemo gromobranom da on prosto zaobiđe sve nama bitne objekte i pogodi ono što smo mi postavili kao gromobran, da bismo zaštitili ljude i objekte.

Naglasio je da kada grom udari u neposrednoj blizini, a nalazimo se na otvorenom prostoru poput njive ili neke druge ravne površine, ili kada zbog posledica groma dođe do rušenja objekata blizu nas ne treba hodati niti bežati, već da je najbolje smiriti se na jednom mestu i čučnuti kako bi se smanjila visina, ali i kontakt sa tlom sa čim se Ristić saglasio:

foto: Kurir televizija

- Samo bih stvarao da se dođem na kolegu. Znači, taj napon koraka je najvažniji. Dakle, problem je, na primer, kad udari grom. To se sada desilo ovde u Nemačkoj. Oni je udario u jarbol, koji je posle raširio taj elektricitet. Znači, tu se pravljaju električna polja. I onda svi ljudi koji su bili počeli da beže. Čim vi počete da trčite, vi ste u tom polju. Znači, tih deset ljudi je zbog toga nastradalo. Na primer, kad imate životinje, oni imaju taj napon koraka. Oni ne mogu ništa drugo da urade. I kad udari grom blizu krda krava, oni uginu. Eto, znači, to je jako važno. Problem je taj napon koraka. Znači, kad je grom pored vas, ako je vrlo blizu, na primer, na 50 do 100 metara, sačekajte. Smirite se u mestu.

Istakao je da je u sinićnjenm neveremenu nad Srbijom i regionon sevnulo čak 110.000 munja što se kako kaže retko događa:

- 110.000 munja bilo je sinoć na našem regionu. Znači, 110.000 munja. To se retko dešava, inače. Evo, to se juče desilo.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

01:50 RAZORNI ZEMLJOTRES U KINI, IMA MRTVIH: Spasioci tragaju za zarobljenima ispod ruševina