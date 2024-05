PLJUSAK U BEOGRADU! Najnovija najava RHMZ: Evo šta nas čeka za vikend! Na snazi meteo alarm u celoj Srbiji

U Srbiji sredinom dana i posle podne promenlјivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom.

Na području Beograda kiša već pada, a prema najavama RHMZ padaće i narednih sat vremena.

Za vikend i početkom sledeće sedmice delimična stabilizacija vremena - u većini mesta biće suvo uz duže sunčane intervale, a na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije preovlađivaće oblačno s kišom, plјuskovima i grmlјavinom. Za vikend će u košavskom području ponovo duvati umeren do jak jugoistočni vetar.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog kiše i grmljavine, dok je ovo upozorenje u jugozapadnoj Srbiji i na prostoru KiM upaljen samo zbog grmljavine.

Žuti meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Vreme narednih dana

U subotu 25. maja nas iznad većeg dela zemlje očekuje pretežno sunčano ili malo oblačno vreme. U zapadnim, jugozapadnim i južnim predelima Srbije u toku prepodneva postepeno naoblačenje, koje će posle podne, uveče i u toku noći mestimično usloviti kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. Vetar slab i umeren, na jugu Banata povremeno i jak,jugoistočni. Najniža temperatura od 9 do 15 stepeni, a najviša od 23 do 28 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća: 80%.

Nedelja: Iznad većeg dela malo i umereno oblačno i suvo, a u zapadnim, jugozapadnim i južnim predelima Srbije pretežno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vetar slab i umeren jugoistočni, u košavskom području umeren i jak, na jugu Banata povremeno i olujni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 10 do 17 stepeni, a najviša od 21 do 27 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća: 80%. Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća: 80%.

Ponedeljak: Pretežno sunčana, a tek ponegde uz promenljivu oblačnost na jugozapadu i severu Srbije kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od 9 do 15 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni.