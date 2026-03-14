Slušaj vest

Za manje od 24 sata prikupljena su sredstva za pomoć deki Miroslava i njegovom bratu koji već 33 godine žive u zemunici, a čija priča je rasplakala Srbiju!

Podsetimo, deka Miroslav koji živi pod zemljom je klečeći molio humanitarca Marka Nikolića za pomoć.

- Deka Miroslave, uskoro dobijaš novi dom. Dobićeš dva nova stambena kontejnera, potpuno opremljena, sa novim nameštajem, kuhinjom i kupatilom, terasom i strujom. Da konačno imaš dostojanstvene uslove za život. Dobićeš i novu garderobu, kao i hranu za duži period, da ne moraš da brineš kako ćeš i šta ćeš sutra - objavio je humanitarac Marko Nikolić na Instagramu.

Deka Miroslav

Podsetimo, snimak deka Miroslava koji plačući moli za pomoć, izazvao je brojne reakcije. Deka Miroslav deli krevet sa bratom, a žive od 16.000 dinara mesečno. Nemaju struju, vodu, a sveća im je jedini izvor svetlosti.

- Biće ovo veliki i težak posao, jer mesto gde deka Miroslav živi sa svojim bratom izuzetno je nepristupačno. Teren je veoma težak i biće potrebno mnogo truda da se sve to organizuje. Zato ćemo morati da razgovaramo i sa opštinom, da se uključi mehanizacija kako bismo uspeli da dopremimo kontejnere do njih. Potrebno je da se teren pripremi, da se sve lepo poravna, izbetonira i postavi, kako bismo mogli da napravimo uslove za njihov novi dom - istakao je Nikolić i dodao:

1/5 Vidi galeriju Deka Miroslav će dobiti novi stambeni objekat Foto: Printscreen Instagram, instagram/markonikolic86

- Oni su već u poznim godinama i ovo je, verujemo, najbolje moguće rešenje za njih. Potrudićemo se da imaju sve što je potrebno za dostojanstven i normalan život. Jer čovek u tim godinama zaslužuje mir, sigurnost i topli dom.