Pred prvomajske praznike hladni udar: Naoblačenje, kiša i mraz za uranak, a onda sledi preokret ovog datuma
Pred prvomajske praznike dolazi do promene vremena, pa se očekuju kiša i pad temperature, dok će uranak biti hladan i mestimično sa mrazom.
Pred prvomajske praznike, navodi Republički hidrometeorološki zavod Srbije, stiže prolazno naoblacenje s kišom uz pad temperature.
- U sredu u većini mesta umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima i sa lokalnim kratkotrajnim pljuskovima, samo će ujutro i pre podne na jugu Srbije biti pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, u drugom delu dana mestimično pojačan, severnih pravaca. Najniža temperatura od 6 do 11, a najviša od 14 na zapadu do 23 stepena na jugoistoku Srbije. U toku noći na visokim planinama prelazak kiše u sneg - saopštio je RHMZ.
U četvrtak na severu i zapadu Srbije razvedravanje, pa će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano.
- U ostalim krajevima i dalje umereno do potpuno oblačno, na jugozapadu, jugu i istoku zemlje mestimično s kišom, na planinama sa snegom. Posle podne i uveče prestanak padavina i smanjenje oblačnosti i u ovim krajevima - navodi se.
Tokom prvomajskog uranka hladno i suvo sa prizemnim mrazevima
Od petka do kraja sedmice (01 - 03.05.) promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo, a uz dnevni razvoj oblačnosti, uslova za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak biće uglavnom na istoku i jugoistoku zemlje.
- Temperatura u padu - ujutro se očekuje pojava prizemnih mrazeva, koji će biti najrasprostranjeniji u petak (01.05.) i subotu (02.05.), dok će dnevne temperature u četvrtak (30.04.) i petak (01.05.) biti od 12 do 17 stepeni, a zatim u porastu. Duvaće pojačan severozapadni vetar, naročito sredinom dana i posle podne - navodi RHMZ.
Od ponedeljka (04.05.) osetno toplije sa dnevnim temperaturama oko 25 stepeni - početkom sedmice pretežno sunčano, a zatim nestabilnije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
- Na području Beograda dnevne temperature u četvrtak i petak (30.04 - 01.05.) od 15 do 17, za dane vikenda (02 - 03.05.) od 20 do 23, a početkom sledeće sedmice (od 04.05.) uz sunčano vreme i oko 25. Prizemni jutarnji mraz očekuje se u petak (01.05.) - saopštio je RHMZ.