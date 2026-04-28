Vremenska prognoza za Prvi maj

Slušaj vest

Pred prvomajske praznike dolazi do promene vremena, pa se očekuju kiša i pad temperature, dok će uranak biti hladan i mestimično sa mrazom.

Pred prvomajske praznike, navodi Republički hidrometeorološki zavod Srbije, stiže prolazno naoblacenje s kišom uz pad temperature.

- U sredu u većini mesta umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima i sa lokalnim kratkotrajnim pljuskovima, samo će ujutro i pre podne na jugu Srbije biti pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, u drugom delu dana mestimično pojačan, severnih pravaca. Najniža temperatura od 6 do 11, a najviša od 14 na zapadu do 23 stepena na jugoistoku Srbije. U toku noći na visokim planinama prelazak kiše u sneg - saopštio je RHMZ.

U četvrtak na severu i zapadu Srbije razvedravanje, pa će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano.

- U ostalim krajevima i dalje umereno do potpuno oblačno, na jugozapadu, jugu i istoku zemlje mestimično s kišom, na planinama sa snegom. Posle podne i uveče prestanak padavina i smanjenje oblačnosti i u ovim krajevima - navodi se.

Tokom prvomajskog uranka hladno i suvo sa prizemnim mrazevima

Od petka do kraja sedmice (01 - 03.05.) promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo, a uz dnevni razvoj oblačnosti, uslova za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak biće uglavnom na istoku i jugoistoku zemlje.

- Temperatura u padu - ujutro se očekuje pojava prizemnih mrazeva, koji će biti najrasprostranjeniji u petak (01.05.) i subotu (02.05.), dok će dnevne temperature u četvrtak (30.04.) i petak (01.05.) biti od 12 do 17 stepeni, a zatim u porastu. Duvaće pojačan severozapadni vetar, naročito sredinom dana i posle podne - navodi RHMZ.

Foto: Kurir/T.I.

Od ponedeljka (04.05.) osetno toplije sa dnevnim temperaturama oko 25 stepeni - početkom sedmice pretežno sunčano, a zatim nestabilnije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.