JOŠ SAMO DANAS: Uštedite PREKO 700€ i pođite na put od početnika do uspešnog IT eksperta

Zbog ogromnog interesovanja, velika Last minute akcija na ITAcademy trajaće još samo danas, umesto do nedelje, kako je ranije najavljeno.

Sa ITAcademy ističu da je za upis po posebnim pogodnostima preostalo još samo nekoliko slobodnih mesta i da će popust od preko 700€ biti aktivan još samo danas do ponoći.

Svoju prijavu možete poslati ovde, a broj slobodnih mesta rasporediće se prema redosledu pristizanja prijava.

Pođite na put od početnika do uspešnog IT profesionalca

ITAcademy obučava buduće IT stručnjake po zvaničnom ovlašćenju ispitnog odeljenja jednog od najstarijih svetskih univerziteta – Cambridge University i tri vodeće IT kompanije – Microsoft, Adobe i Apple. Pored garancije da se nastava izvodi na najvišem nivou, ovo znači i da nakon školovanja imate mogućnost da steknete zvanične svetske sertifikate i industrijska IT zvanja, koje izdaju Cambridge University, zatim kompanije Microsoft, Adobe, Google, CompTIA, Cisco, MikroTik, Zend, Autodesk, Oracle…

Program koji ITAcademy nudi svojim polaznicima prilagođen je svima – i onima koji imaju određeno predznanje i iskustvo, pa žele da ga unaprede i steknu prestižne sertifikate, ali i apsolutnim početnicima koji kreću od nule.

Izaberite IT destinaciju koja vas najviše interesuje

Pri upisu na ITAcademy birate između šest najpopularnijih IT programa. U zavisnosti od svojih interesovanja, možete da budete stručnjak za programiranje, administraciju mreža, dizajn, IT poslovanje, 3D dizajn i CAD ili razvoj mobilnih aplikacija. Za koju god profesiju da se odlučite, nećete pogrešiti – sve one donose posao sa odličnim uslovima rada i visokom platom.

To nije jedini izbor, takođe možete da odlučite kako ćete pratiti nastavu. Ukoliko želite da u potpunosti kontrolišete svoje vreme i učite kada vama najviše odgovara, sva znanja i sertifikate na ITAcademy možete steći školovanjem putem interneta. Na ovaj način možete da učite u bilo koje doba, iz bilo kog grada ili zemlje. To je moguće zahvaljujući ITAcademy Distance Learning sistemu, koji uspešno funkcioniše preko 20 godina.

foto: Promo

Ukoliko ipak preferirate klasičan pristup učenju „iz klupe”, na raspolaganju su vam multimedijalne sale za predavanja, savremene računarske laboratorije, moderno okruženje za odmor između predavanja i računari i programi najnovije generacije – sve što vam je potrebno za savršeno IT školovanje.

Ovog leta promenite svoj život iz korena!

Ako se odlučite da narednih godinu dana investirate u školovanje na ITAcademy, već sledećeg leta ćete raditi na svojim prvim pravim projektima i uživati u plodovima svog rada, s obzirom na to da mnogi polaznici ITAcademy počinju da zarađuju već tokom školovanja.

Zato nemojte propustiti ovu jedinstvenu Last minute ponudu! Ovog leta započnite svoje najvažnije putovanje i zakoračite ka sigurnoj budućnosti odlično plaćenog IT stručnjaka.

Požurite, preostalo je još malo slobodnih mesta, a Last minute akcija traje samo do ponoći.

Kurir