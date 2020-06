KAKO DOBITI POSAO DIZAJNERA: Evo šta svaki poslodavac proverava pre nego što zaposli dizajnera

Poslodavci koji zapošljavaju dizajnere i dizajneri koji konkurišu kod njih za posao prvi put imaju jednu zajedničku boljku: ni jedni ni drugi ne znaju šta da gledaju, niti šta da pošalju od dokumentacije.

Za mlade dizajnere, to je veliki stres i ozbiljan poduhvat. Ovim povodom ćemo svim početnicima u dizajnu otkriti tajnu – šta to poslodavci gledaju kada biraju kog dizajnera će zaposliti.

Da li se uklapa u njihov moodboard

Takozvani moodboard predstavlja kolaž želja koji kreativci prave kada žele da odslikaju osećanja koja bi volela da postignu. Dizajneri često prave takve kolaže kako bi predstavili klijentu kakav će utisak ostavljati vizuelni identitet u smislu boja, fotografija, fontova i sličnih elemenata.

Sa druge strane, poslodavci prave kolaž dizajnera i dizajnerskih stilova, sa kojim ukrštaju pristigle prijave, kako bi ustanovili da li je prijava usaglašena sa stilom.

foto: Promo

Iako ne možete znati na koji stil ciljaju, možete uraditi detaljno istraživanje njihovog brenda kako biste prilagodili svoj nastup stilski upravo tome što i sami predstavljaju i zastupaju. Tako ćete povećati šanse da pogodite ono što se traži.

Koliko je sređen portfolio

Prvo što će vam svaki poslodavac tražiti, uz radnu biografiju (CV), koja je u slučaju dizajnera manje bitna, jeste portfolio. To je prezentacija svih vaših dosadašnjih radova, bilo da su objavljeni ili nisu.

Čak iako nemate iskustva, portfolio možete napraviti od svojih vizuelnih rešenja koja ste kreirali u slobodno vreme i po svojoj želji.

Važno je da ova prezentacija odslika vaš stil u svakom svom segmentu, počevši od boja, preko oblika, poteza, fontova i svih elemenata koji vas mogu vizuelno i stilski odrediti. Posvetite pažnju ovom segmentu, jer je upravo portfolio često prvi eliminacioni faktor.

Da li postoje reference

Ukoliko konkurišete za posao u agenciji, istražićete sa kime agencija sarađuje, odnosno ko su im klijenti. Zato očekujte da će i sa druge strane do vas doći isto pitanje: sa kim ste sve do sada radili?

Ne očajavajte ako vam je ovo prvi posao. Nije pogrešan odgovor da kažete da ste radili na samostalnim projektima ili u okviru svoje obrazovne institucije.

Svakako, jedini loš odgovor je neistinit, jer se skoro svaka informacija može proveriti. Zato obrazložite sve svoje dosadašnje radove i, ako ste u prilici, dodajte i neku referencu.

Kakva je vaša ličnost

Sviđalo se to nama ili nam ne bilo po volji, činjenica je da je nekada presudni faktor u tome da li ćemo dobiti posao ili nas neće pozvati zapravo to koliko smo se dopali osobi koja nas je intervjuisala. Da ne dođe do zabune: ovo nije subjektivni utisak, već se kreira nakon bihevioralnog intervjua i na osnovu pređašnjih razgovora.

Zato pre nego što konkurišete za posao u određenoj firmi, dobro ispitajte kakva je atmosfera u firmi u koju se prijavljujete, ko radi tamo, raspitajte se da li su zaposleni zadovoljni i što je najbitnije: procenite da li je to mesto na kome biste i vi voleli da radite.

foto: Promo

Naučite kako

Pre prvog posla niko ne očekuje da imate bogato radno iskustvo. Ali ono što se očekuje jeste obrazovanje u kome ste ovladali tehnikama dizajniranja i stekli veštine u radu na dizajnerskim programima poput Photoshopa.

Ovo ne možete naučiti na kratkim kursevima od po nekoliko meseci, već je bolje da posvetite barem jednu godinu usavršavanju kako biste naučili sve što je neophodno i na najbolji način.

Upišite obuku za grafički dizajn i dođite do svog prvog posla bez muke, uz ove savete i formalno znanje.

Foto: Promo

