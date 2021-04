ONI SU IZA USPEHA IT KOMPANIJA: Evo šta je posao IT menadžera

Poslovi u IT sektoru

Velika tražnja za IT menadžerima počela je onog trenutka kada su informacioni sistemi postali srce svakog biznisa. Budući da samo jedan trenutak nepažnje i rušenja sistema može negativno da utiče na poslovanje, IT menadžeri se staraju o tome da informacioni sistem kompanije bude uvek spreman za rad.

Predstavljamo vam nekoliko stavki zbog kojih je uloga IT menadžera od presudnog značaja za uspešno funkcionisanje svake velike kompanije.

Monitoring informacionog okruženja

Posao menadžera informacionih tehnologija je da nadgleda sve IT sisteme koji postoje u jednoj kompaniji. Njihovi zadaci podrazumevaju kupovinu softvera i prateće opreme, njihovo dostavljanje do željene lokacije, montažu, održavanje, smišljanje plana u slučaju potencijalnih problema, i na kraju, ispunjavanje svih ovih ciljeva u predviđenom roku.

Jednostavno rečeno, IT menadžer mora da obezbedi pouzdano, održivo i funkcionalno IT okruženje.

Oni misle na sve aspekte IT-ja u kompaniji

Upravljanje informacionim tehnologijama podrazumeva uklanjanje svih mogućih haotičnih situacija u vezi sa IT operacijama tokom svakodnevnog rada, čime se ostalim zaposlenima omogućuje da se posvete isključivo svojoj delatnosti. Pored toga, IT menadžeri zaduženi su i za montiranje sistema, upravljanje serverom i zaštitu sistema od virusa.

Oni obezbeđuju premoć nad konkurencijom

Efektivno upravljanje IT sistemom svakoj kompaniji nesumnjivo može doneti tržišnu prednost u odnosu na konkurenciju. Jedna od glavnih prednosti je ta što kompanije sa kvalitetnim IT menadžmentom mogu da uštede velike svote novca, čime se omogućava budžet za kupovinu nove, standardizovane IT opreme ili razvoj drugih kompanijskih sektora.

Bez IT menadžera ne može nijedna kompanija

Danas je čest slučaj da kompanije angažuju drugu firmu kako bi preuzela njihove aktivnosti i usluge u vezi sa upravljanjem IT sistemima. IT menadžer je mnogo povoljnije rešenje, čijim angažovanjem kompanija smanjuje mnoge troškove. Primera radi, IT menadžer s pravim veštinama eliminiše potrebu za administratorom sistema.

Postanite IT menadžer

U poslednjih nekoliko godina sektoru informacionih tehnologija stalno su potrebni programeri, web dizajneri, softverski inženjeri i ostali koji poseduju znanja iz ove oblasti. Međutim, da bi njima bilo omogućeno da rade svoj posao, neophodno je angažovanje IT menadžera. S obzirom na to da je njihovo prisustvo od presudnog značaja za uspešno funkcionisanje kompanije, ne čudi da im plata u regionu ide do 300.000 dinara.

Da biste mogli da se bavite poslom IT menadžera, potrebno je da posedujete razumevanje inženjera, ali i veštine menadžera. Korisna znanja iz ove oblasti možete steći već nakon godinu dana školovanja po obrazovnom programu za IT menadžment, usmerenom na praksu i rad u realnom okruženju.

