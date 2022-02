KAKO POSTATI JUTJUBER OD NULE: Evo kako da pokrenete i vodite kanal na Jutjubu

YouTube je trenutno jedan od najdinamičnijih kanala za promociju i razvoj brenda. Zato se sve više mladih ljudi punih ideja, koje žele da podele sa zajednicom, okreću upravo ovoj platformi kako bi dostigli određenu gledanost ili slušanost. Neki to rade kroz potkaste, neki kroz video-materijale, ali na kraju krajeva, svi oni imaju zajednički cilj, a to je da zarađuju koristeći YouTube. Čak i ako tek počinjete da se bavite marketingom i želite da dođete do novih klijenata, uvidećete da je važno pre svega ovladati video-formatom, kako biste mogli da generišete željene rezultate.

Zato je YouTube prva stanica i zadatak koji morate napraviti, pa je važno da se upoznate sa prvim koracima u razvoju stranice, ali i sa alatima koje možete koristiti u tom procesu.

Definišite pravac

Pre nego što se upustite u kreiranje sadržaja i snimanje video-materijala, važno je da znate u kom pravcu želite da se razvijate. U praksi to znači da ćete najpre popisati teme koje vas posebno zanimaju, a u kojima ste manje ili više stručni, a potom istražiti tržište i saznati da li postoje slični kanali.

Ukoliko, sa druge strane, radite za klijenta, onda je pravac već definisan, pa je neophodno preći na sledeći korak, a to je istraživanje ciljne grupe.

Definišite ciljnu grupu

Da li znate sa kime razgovarate? Bilo da zastupate sebe, brend koji razvijate, ili radite za klijenta koji već ima razvijen brend, neophodno je da znate kome se obraćate. Pitanje je šta je to što vaše sagovornike najviše zanima kada pretražuju sadržaje na YouTubeu. Definišite njihove probleme, bolne tačke i potrebe koje imaju i pokušajte da kreirate profile idealnih gledalaca. Rezultat takve analize bi trebalo da vam bude vodilja pri osmišljavanju sadržaja koje ćete promovisati i deliti sa javnošću.

Napravite plan sadržaja

Kada imate detaljne ulazne parametre, kreiranje plana sadržaja koji ćete objavljivati nije pretežak zadatak. Budući da je YouTube platforma koja je uglavnom zasnovana na video-sadržajima, taj plan bi trebalo da sadrži i plan snimanja, odnosno razrađeni proces koji vodi od inicijalne ideje do finalne realizacije. Za segment planiranja bi trebalo da odvojite najviše vremena, jer on obuhvata i kreativni deo, odnosno osmišljavanje poruka, to jest samog scenarija, ali i produkciju, što će reći plan realizacije.

Naučite kako da se promovišete

Za uspeh nije dovoljno imati kanal na YouTubeu i redovno kreirati sadržaje. Potrebno je i promovisati ih kroz kreiranje kampanja koje će istovremeno povećati vašu gledanost i izložiti vas većem broju ljudi. Da biste ovladali tim procesom, potrebna su vam kompleksna znanja koja ne možete steći za samo nekoliko meseci na kursu. Podizanje brenda na YouTubeu od nule i kreiranje sadržaja koji će pomoći da se brend razvija zahteva posvećenost i ozbiljnu teorijsku podlogu. Zato uložite bar godinu dana u taj proces i napravite plan svog razvoja uz pomoć mentora koji će vam u tome pomoći.

