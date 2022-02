BESPLATAN TEST: Saznaj da li je IT karijera pravi izbor za tebe

Rad u IT industriji je veoma perspektivan i odlično plaćen. Čak i sada, u vreme pandemije virusa COVID-19, koja je ugrozila brojne sektore i mnoge poslove, IT industrija predstavlja jednu od malobrojnih oblasti u kojima u svakom trenutku možete pronaći posao i ostvariti visoku zaradu.

Stoga nije ni čudo što sve više ljudi razmišlja o IT karijeri, ali mnoge od njih koči pitanje: Da li je to pravi izbor za mene?

Sada je vreme da saznate istinu, rešite ovaj besplatni 7-minutni test i uverite se da li imate budućnost u ovoj profitabilnoj oblasti.

Stručnjaci vam daju odgovor na pitanje da li imate šanse da uspete u IT-ju

Stručnjaci sa ITAcademy kreirali su test koji će vam pomoći da otklonite sve dileme i za samo 7 minuta proverite da li je IT karijera dobar ili loš izbor za vas. Sve što je potrebno jeste da uradite ovaj besplatni test i, posle pažljive analize, nakon 24 sata na imejl-adresu stići će vam detaljna stručna procena koja će vam pomoći da preduzmete pravi korak za svoj profesionalni razvoj.

Ukoliko se pokaže da imate perspektivu u oblasti informacionih tehnologija, ovaj test profesionalne orijentacije usmeriće vas i ka određenom sektoru IT-ja koji najviše odgovara vašim očekivanjima i potrebama. Širom sveta, slični testovi za usmeravanje ka odgovarajućoj karijeri veoma su popularni, pre svega jer donose odlične rezultate svima koji su rešili da na ovaj način donesu odluku o svom zanimanju.

IT je i dalje jedan od najperspektivnijih i najplaćenijih sektora

Jedan od najčešćih razloga zbog kojih se sve više ljudi okreće IT-ju danas jeste činjenica da je to sektor koji je najbolje odgovorio na izazove pandemije i pokazao najveću stabilnost. Usled neumitnog i ubrzanog razvoja digitalizacije, kao i prebacivanja mnogih sektora u online sferu kao posledice pandemije, broj novih poslova i otvorenih radnih mesta nastaviće da raste u IT sektoru. Stručnjaci ističu da će se takav trend dodatno osnažiti nakon pandemije.

Iako ova oblast nudi i brojne druge pogodnosti, među kojima su rad od kuće, prilika da promenite posao kad god vam padne na pamet ili fleksibilno radno vreme, plata je ipak ono što čini IT toliko popularnim sektorom. Ovaj podatak ne čudi ako se uzme u obzir da zaposleni u IT industriji u Srbiji na mesečnom nivou prosečno zarađuju do 2.500 evra. Zarade koje možete ostvariti u inostranstvu ili kao freelancer radeći za strane klijente su značajno veće, pa vam tako IT sektor zaista donosi brojne mogućnosti kada je plata u pitanju.

foto: Tim Edukacija

Atraktivna oblast u kojoj je lako započeti karijeru

Istraživanja pokazuju da mnogi poslodavci kod nas i u svetu, umesto diplome fakulteta, od IT stručnjaka traže, pre svega, razvijenu sposobnost rešavanja problema i logičko razmišljanje.

Poslodavci takođe vrednuju IT škole u kojima se na brz i efikasan način stiču veštine za rad. Mnogi IT stručnjaci u svetu završili su slične škole koje garantuju odlične rezultate.

Na ceni su i škole u kojima možete dobiti međunarodne sertifikate koje izdaju velike firme kakve su Microsoft, Oracle, Zend i Adobe i koji svuda u svetu predstavljaju garanciju vaše stručnosti i znanja.

Dobra vest za sve one koji se odluče za karijeru u IT sektoru: znanja i veštine su brzo dostupni, a uz kvalitetne predavače i praktičan rad, već za 12 meseci možete postati spremni za posao u ovoj profitabilnoj industriji.

Od saznanja da li je IT pravi put i za vas deli vas 7 minuta. Uradite besplatan test i saznajte odmah.

Tim Edukacija