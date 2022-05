UPIŠITE NAJTRAŽENIJU VISOKU ŠKOLU ZA IT U REGIONU: ITS proslavlja Dan škole uz velike popuste

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS, jedna od vodećih IT obrazovnih ustanova u regionu, proslavlja Dan škole i tim povodom poklanja posebnu pogodnost za upis na najtraženije IT profile: do čak 240 evra popusta za upis na programe Informacioni sistemi i Elektronsko poslovanje.

foto: Promo

Svi koji se do utorka, 31. maja, prijave za upis na pomenute smerove dobijaju ovu specijalnu pogodnost. Predstavnici škole podsećaju da je broj slobodnih mesta strogo ograničen i da svi zainteresovani treba da se prijave na vreme.

Savršen spoj studija i realnog IT poslovanja

Visoku školu strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS osnovale su dve vodeće regionalne kompanije u oblasti obrazovanja i IT-ja – LINKgroup i Comtrade – i smestile je u središte najvećeg IT centra na našim prostorima.

Na samo pedesetak metara od kabineta u kojima se odvija nastava za studente ITS-a, nalaze se vrhunski inženjeri kompanije Comtrade, koji svakodnevno primenjuju baš ona znanja koja se prenose na časovima i stvaraju softverske i hardverske proizvode koji se koriste širom sveta. Na taj način studenti ITS-a, po ugledu na najbolje svetske IT škole i fakultete, imaju priliku da tokom školovanja učestvuju u pravim projektima, što se pokazalo kao nešto što je veoma dragoceno za njihovo sticanje znanja, iskustvo i građenje portfolija.

Kroz kontakt sa iskusnim IT inženjerima studenti usvajaju „male tajne zanata”, detaljno se upoznaju s poslovnim procesima, stiču vredna znanja i iz prve ruke dobijaju informacije kako bi mogla izgledati njihova buduća radna mesta. Naime, najbolji među njima imaju priliku da dobiju posao nakon školovanja upravo u Comtradeu, jednoj od najpoželjnijih kompanija na ovim prostorima.

Rezultat svega toga je najsavremenija i najsveobuhvatnija edukacija za buduće IT eksperte!

Jedinstveni IT obrazovni sistem u srcu Beograda

U kreiranju studijskih programa ITS-a prihvaćeni su svetski standardi obrazovanja iz oblasti računarskih nauka, implementirani najkvalitetniji programi i ugrađena bogata iskustva osnivača, proistekla iz višegodišnjeg rada na polju IT obrazovanja.

Kao studenti ITS-a imate mogućnost da se usavršavate u nekim od najaktuelnijih i najplaćenijih IT oblasti. Nakon trogodišnjih studija na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije, studenti imaju i mogućnost da upišu dvogodišnje master studije na ITS-u i tako zaokruže svoje visoko obrazovanje u najperspektivnijoj oblasti današnjice.

foto: Promo

Studiranje u najmodernijim uslovima i rad na realnim projektima

ITS koristi naprednu Platformu za podršku učenju, jedinstvenu u Srbiji, kako bi svojim studentima olakšao studiranje.

Ova platforma predstavlja dodatni resurs za savladavanje nastavnog gradiva, gde studenti svoje znanje samostalno dopunjuju kroz onlajn-kurseve, multimedijalna predavanja, testove za vežbanje i četovanje sa profesorima i kolegama preko interneta, čime je sticanje znanja maksimalno olakšano. Uz to, nastavu na ITS-u možete pratiti i preko interneta, putem lajvstrima. Na ovaj način sva predavanja ostaju sačuvana i u video-arhivi, pa studenti mogu ponovo da ih pogledaju u svakom trenutku.

Pored toga, još jedna posebna pogodnost studiranja na ITS-u jeste rad u Projektnom centru, gde studenti za kratko vreme stiču realne poslovne veštine.

Projektni centar ITS-a je organizovan ekskluzivno za studente ITS-a koji su zainteresovani da što ranije uđu u poslovni svet i vide kako je to raditi sa pravim resursima, na realnim zadacima i sa kompanijama koje će zaista usvojiti krajnji produkt. Studenti ITS-a u Projektnom centru su podeljeni u timove, gde svaki tim ima svog lidera i svaki član ima svoj zadatak, realne rokove i dogovore oko toga kako svaki projekat treba realizovati.

Studenti su u kontaktu sa klijentom, sa kojim imaju brifinge, i na taj način ugovaraju detalje finalnog rešenja. U ceo posao su uključeni i profesori ITS-a, kao i stručni saradnici – inženjeri iz kompanije Comtrade.

Na ovaj način studentima je omogućeno da unaprede svoja znanja i veštine, da se pripreme za uspešnu karijeru i da obogate svoj CV još tokom studija.

Siguran put do posla ili nastavka školovanja na svetskim univerzitetima

Nakon uspešnog školovanja, studenti ITS-a nemaju problem da pronađu posao u struci, što i nije neko iznenađenje kada se ima u vidu činjenica da se njihova rešenja koriste u mnogim sferama poslovanja. Jednostavno, školovanje po najsavremenijem IT kurikulumu i saradnja na realnim poslovnim projektima čine studente ITS-a savršenim kandidatima, te ih možete sresti u nekim od najuspešnijih domaćih i svetskih kompanija kao što su: Orion telekom, Asseco SEE, Omnicom Solutions, Comtrade, Questys Solutions, Performance Technologies, Saga, Mozzart Bet, eFRONT, eGaming Consulting i mnoge druge.

Pored toga, diploma ITS-a priznata je u celom svetu, zahvaljujući čemu su mnogi studenti ITS-a nastavili školovanje na univerzitetima u Švajcarskoj, Kanadi, Nemačkoj, Engleskoj, Turskoj i drugim visokim ustanovama širom planete.

Broj mesta je ograničen! Upišite najsavremenije IT studije na ITS-u na vreme

Ne zaboravite da akcija za Dan škole na ITS-u traje samo do 31. maja!

Ako svoju budućnost vidite u IT-ju, iskoristite popust do 240 evra za upis na najtraženije studijske programe: Informacioni sistemi i Elektronsko poslovanje. Broj mesta po akcijskoj ceni je ograničen, prijavite se na vreme!

