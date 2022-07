ŽELITE DA POSTANETE iOS PROGRAMER? Već u avgustu možete kreirati svoju prvu mobilnu aplikaciju

Svi koji žele da zakorače u svet programiranja za najnapredniju i najprofitabilniju platformu na svetu treba da obeleže avgust u svom kalendaru.

Naime, ITAcademy ovog leta pokreće novu grupu za usavršavanje budućih iOS developera po zvaničnom planu obuke kompanije Apple i poklanja do čak 60% popusta na ukupan iznos školarine.

ITAcademy je Apple Authorized Training Provider, što vam omogućava praćenje licencirane obuke i pristup najsavremenijim tehnologijama ove kompanije, pa za samo 10 nedelja možete steći znanja i veštine za kreiranje svojih prvih aplikacija za iPhone i iPad uređaje.

Ipak, broj ljudi koji će moći da se prijavi je strogo ograničen. Rezervišite svoje mesto preko ITAcademy sajta i iskoristite popuste koji važe do 31. jula ili do popune mesta.

Oblast u kojoj čak i apsolutni početnici lako dolaze do posla

Korisnici pametnih telefona znaju da se oni dele na iPhone... i sve ostale.

Planetarni uspeh ovih pametnih uređaja koji u sebi spajaju eleganciju, funkcionalnost i posebnost razlog je što je programiranje za iOS platformu postalo jedna od najunosnijih oblasti IT-ja.

Naime, Apple korisnici su samo u prošloj godini potrošili čak 53 milijarde evra na iOS aplikacije. A to znači samo jedno: potražnja za iOS programerima vrtoglavo raste.

Zapravo, nedostatak stručnjaka je toliki da donosi izuzetne prilike za posao čak i apsolutnim početnicima.

Iz kompanije Apple ističu da je samo u SAD, zahvaljujući njihovim aplikacijama i uređajima, stvoreno dva miliona poslova. Na svetskom nivou taj broj je daleko veći, a odlična vest za sve one koji planiraju da se bave iOS developmentom jeste da će ta cifra nastaviti da raste, što znači da će potražnja za ovim programerima biti još veća.

Otuda je ovo jedna od retkih IT oblasti koja, pored atraktivne zarade i mogućnosti za brzo napredovanje, pruža i podjednako dobre prilike za posao programerima sa iskustvom, ali i onima koji su na samom početku svoje karijere.

Stoga je iOS development dobar izbor za sve one koji nemaju prethodnog iskustva u IT-ju, a želeli bi karijeru u ovoj oblasti.

Kako rade i koliko su plaćeni iOS programeri?

iOS programeri većinu vremena provode pišući kodove u Swift programskom jeziku, koji je lak za savladavanje i pruža velike mogućnosti, kako početnicima tako i iskusnim programerima.

Kao iOS programer nećete ceo dan provoditi ispred računara, već ćete sarađivati sa kolegama, razmenjivati ideje, brejnstormovati i pokretati uzbudljive projekte. Otuda nijedan radni dan neće biti isti, a mogućnost da radite u nekoj kul IT kompaniji ili kao frilenser sa neke egzotične destinacije izmeniće vaš život iz korena.

Tome će posebno doprineti zarada. Naime, iOS developeri ne samo da zarađuju i do nekoliko puta više od prosečne plate u drugim sektorima nego su i među najplaćenijima kada su u pitanju svi programeri.

Na primer, plate iOS programera u Srbiji su i do 283.000 dinara, dok se u SAD kreću od 49.000 do 110.000 evra godišnje, a u Nemačkoj i drugim zemljama Evropske unije prosečno iznose oko 69.000 evra.

Da li je 10 nedelja zaista dovoljno da savladate iOS?

iOS Development program na ITAcademy zvanično je licenciran od kompanije Apple, što znači da ćete znanja i veštine usvajati po najvišim Apple standardima.

To podrazumeva učenje u futurističkim Apple učionicama ili online, putem najsavremenije platforme za učenje na daljinu i rada na prestižnim iMac kompjuterima (što vam donosi neverovatnu uštedu ukoliko još uvek nemate svoj), a znanja ćete usvajati pod budnim okom iOS stručnjaka.

Program nastave podeljen je u 100 časova i ništa što jedan iOS programer treba da zna neće vam promaći.

Naime, tokom obuke ćete raditi na realnim projektima na kojima ćete moći da pređete put od pisanja koda, preko kreiranja aplikacija, pa sve do njihovog postavljanja na Apple App Store, i sve to učeći intuitivan i moćan programski jezik Swift, koji je razvila kompanija Apple i koji danas spada među najtraženije programske jezike. Uz to, radićete u razvojnom okruženju Xcode, koje je specijalno dizajnirano za razvoj iOS mobilnih aplikacija.

Zbog svega ovoga iz ITAcademy i kompanije Apple procenjeno je da je optimalno trajanje programa 10 nedelja, odnosno da je to vreme za koje ćete usvojiti znanja i veštine koji će vam omogućiti da samostalno programirate, kreirate aplikacije i svoje usluge nudite poslodavcima širom sveta.

Nastava počinje već u avgustu, a broj mesta je ograničen

Kako bi kvalitet nastave bio na najvišem nivou, a svaki polaznik dobio potpunu pažnju i personalizovan pristup, sa ITAcademy ističu da je broj mesta strogo ograničen.

Kako nastava počinje već u avgustu, samo će najbrži ostvariti pravo na popust od čak 60%. Zato, budite brzi i odlučni: pošaljite svoju prijavu i postanite visokoplaćen programer po najpovoljnijim uslovima!

