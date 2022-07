KOŠTAĆE VAS RADNOG MESTA: Ovo je 5 najčešćih grešaka u radnoj biografiji zbog kojih vas regruteri ne zovu na razgovor za posao

Svaki početak je težak, a posebno početak karijere za one koji nisu imali prilike da steknu bilo kakvo radno iskustvo pre potrage za prvim poslom.

U svakom slučaju, vaš prvi korak je profesionalno napisana radna biografija. To je dokument koji je odgovoran za prvi utisak koji ostavite i koji vrlo lako može da vas predstavi kao najboljeg kandidata, ali i da vas sa istom takvom lakoćom diskvalifikuje.

Da ne biste upali u zamku i bili odbijeni i pre nego što vam je data šansa, morate voditi računa šta i kako pišete u svom CV-ju. Zato pročitajte koje su najčešće naizgled sitne greške, koje mogu imati krupne posledice.

Pravopisne greške

foto: Tim Edukacija

Kada brzo kucate, greške su neminovne. Niko ne očekuje da budete nepogrešivi u pisanju, međutim, kada ostavite grešku u dokumentu, to ne ukazuje na nepismenost, već na nepažnju. Pravopisne omaške se dešavaju svima, ali već pri prvom ili drugom čitanju možete ustanoviti gde su i ispraviti ih. Ako to ne učinite, postaje jasno da niste uložili previše vremena u pregled svoje biografije i to ostavlja loš utisak. Jer niko ne želi zaposlenog koji ne obraća pažnju na detalje u svom poslu. S druge strane, ostavljanje grešaka može govoriti o prijavljivanju pred kraj konkursnog roka, što opet sugeriše da ste konkursu pristupili nasumično i da nedovoljno pratite i poznajete kompaniju u kojoj konkurišete.

Maternji jezik

Postoje pozicije, posebno u državnim institucijama, za koje se od vas očekuje da isporučite biografiju na maternjem jeziku i uglavnom pisanu ćiriličnim pismom. Međutim, kod kompanija koje nisu u državnom sektoru situacija je nešto drugačija.

Bilo da je reč o internacionalnim firmama, ili kompanijama koje jednostavno žele da sarađuju sa inostranstvom ili imaju klijente sa drugog govornog područja, poslodavci uglavnom očekuju od zaposlenih da koriste engleski jezik. Zato se i radna biografija očekuje u tom obliku. Ako ne odgovorite na te zahteve, smatraće se ili da ne koristite engleski jezik ili da ne obraćate pažnju na širu sliku. Idealno je da imate biografije na oba jezika.

Loše formatiranje

foto: Tim Edukacija

Nekonzistentnost u vizuelnom formatiranju dokumenta često može da vas košta poziva na intervju. Iako to neće biti diskvalifikacioni element za svaku poziciju, pojedina radna mesta zahtevaju i osećaj za estetiku ili brendiranje. Primera radi, kreativni sektor je osetljiv na ove zahteve. U retkim slučajevima neusklađenost sa identitetom brenda kompanije vas može i diskvalifikovati, ako je reč o poziciji dizajnera.

Za većinu pozicija je dovoljno da obratite pažnju na font koji koristite, veličinu slova koja bi trebalo da bude ujednačena, poravnanje i eventualno boje, koje mogu doprineti opštem utisku koji ostavljate.

Izbor reči

Vodite računa o tome koje reči koristite prilikom kreiranja svoje biografije. To može biti od odlučujućeg značaja kada regruteri budu pregledali listu kandidata. Često kompanije imaju softvere koji im pomažu da, uz pomoć ključnih reči koje se nalaze u CV-ju, dođu do ljudi koji su ih iskoristili u opisu svojih prethodnih pozicija. To znači da bi za svaki posao za koji konkurišete trebalo da pripremate različit dokument koji ćete slati.

Fotografija

foto: Tim Edukacija

Jedan od trendova koji je sve češći u zapošljavanju jeste savet da se u biografije ne dodaju slike, kako bi se smanjio potencijal za diskriminaciju. Sa druge strane, kandidati koji izaberu da iskoriste fotografiju imaju tendenciju da postave fotografije kao što je selfi, što može ostaviti neprofesionalan utisak. Dešava se i da regruterima stigne fotografija sa svadbe, rođendana ili nekog sličnog događaja, što apsolutno nije prikladno za poslovnu korespondenciju. To govori da možda niste svesni poslovnog konteksta ili da ne shvatate poziciju dovoljno ozbiljno.

Regruteri se svakodnevno susreću sa velikim brojem biografija. Nekada je to i više stotina CV dokumenata na dan. Zato je važno obratiti pažnju na svaku sitnicu, kako nešto ne bi doprinelo njihovoj odluci da vašu prijavu za posao odbace. Pored tih odluka, HR menadžeri takođe rade blisko sa celom kompanijom kako bi pomogli postojećim zaposlenima da se razvijaju i napreduju. Reč je o zabavnom i dinamičnom poslu koji nosi veliku odgovornost i pruža mogućnost podsticajnog delovanja. Ako mislite da imate oko da procenite kandidata na osnovu CV-ja i razgovora za posao, upišite menadžment u ljudskim resursima i budite osoba sa druge strane stola.

Tim Edukacija