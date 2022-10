SOFTVERI ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA: Pet najboljih sistema za regrutere i kako napraviti jedan još bolji

HR i IT

Sistem za praćenje kandidata za posao, takozvani ATS, jeste softversko rešenje za upravljanje svim potrebama zapošljavanja. Služeći kao banka podataka za sve procese u HR-u, ATS omogućava automatizovano praćenje kandidata i može da skladišti i obrađuje ogromne količine informacija.

Sa funkcijama kao što su zakazivanje intervjua, generisanje i poređenje beleški, distribucija poruka, univerzalna pretraga i olakšani unos podataka, sistemi za praćenje kandidata pomažu u preliminarnom pregledu, izboru za uži krug selekcije i komunikaciji sa kandidatima.

Sve više kompanija je u potrazi za idealnim rešenjem, pa pročitajte koja su trenutno najbolja rešenja i razmislite možete li da kreirate nešto bolje što na tržištu još uvek ne postoji.

BambooHR

BambooHR pruža rešenja idealna za mala i srednja preduzeća. Uz mobilnu aplikaciju koja omogućava lak pristup, nudi alate za priključivanje timu, elektronske potpise ugovora, praćenje samih regrutera i upravljanje njihovim učinkom.

Njegove glavne prednosti su:

jednostavan je za upotrebu i lak za učenje,

pojednostavljeni procesi za kandidate i bezbolno pridruživanje timu,

prilagodljivi šabloni za elektronsku poštu i zakazivanje poruka za više kandidata,

integracija sa različitim platformama za oglašavanje pozicija i s društvenim mrežama.

Bullhorn

Bullhorn je softver koji funkcioniše online, bez instalacije i najpogodniji je za procese zapošljavanja, odnosno priključivanja novih zaposlenih. Budući da je prilagođen mobilnim uređajima, sistem omogućava trenutni unos podataka sa bilo kog mesta.

Prednosti koje ga izdvajaju u odnosu na mnoge druge sisteme su:

jednostavan pristup i upravljanje podacima kandidata,

omogućava dodavanje beleški,

lako praćenje svih interakcija putem mejla sa bilo kojim kandidatom,

ažuriranje zapisa u realnom vremenu,

opcije izveštavanja i upravljanja regruterskim timom,

integracija sa sistemom LinkedIn.

Greenhouse

Osim što omogućava praćenje kandidata, Greenhouse takođe nudi i različite opcije za upravljanje internom HR organizacijom, strukturom, kulturom kompanije, ali i testiranje zadovoljstva zaposlenih i još mnogo toga. Sistem se može prilagoditi bilo kojoj veličini tima i može mu se pristupiti i putem mobilne aplikacije.

Odlikuju ga:

lako praćenje kandidata,

kreiranje optimizovanih planova procene za regutere kako bi procenili idealni spoj veština i kvalifikacija,

prilagođavanje karijernih stranica, platformi za oglašavanje oglasa za posao, ali i mejl šablona,

pojednostavljena konfiguracija izveštaja.

IBM Kenexa BrassRing

Reč je o ATS sistemu koji, kao i Bullhorn, funkcioniše online i čuva podatke u virtuelnom prostoru, a oslanja se na online ponašanje korisnika kako bi privukao kandidate i angažovao ih tokom celog procesa. Softver pruža mnoštvo funkcija regrutacije za upravljanje procesima od početka do kraja:

pristup širokom spektru talenata,

akcione i efikasne procene,

pokreće ga IBM Vatson analitika, što je samo po sebi značajan dodatak procesu,

optimizovan je za regrutaciju na društvenim mrežama.

iCIMS Recruit

Još jedan sistem sa decenijskim iskustvom nudi rešenja za organizacije različitih veličina koje posluju u različitim industrijama. Sa više od 4.000 klijenata, uključujući oko 20% kompanija sa liste „Fortune 100”, platforma se sastoji od paketa HR marketinga, napredne komunikacije, procesa selekcije i zapošljavanja i iCIMS-ovog ekosistema integrisanih proizvoda i usluga.

Prednosti koje dobijate uz sistem su:

upravljanje oglasima za posao,

bolje pretrage kroz integraciju sa Googleom i društvenim mrežama,

izveštaji izgrađeni prema individualnim potrebama sa podacima u realnom vremenu,

automatizovani skrining kandidata.

Naučite kako da kreirate svoj sistem

HR industrija postaje jaka gotovo koliko i IT industrija, jer je borba za talente na tržištu postala nemilosrdna. Iz tog razloga, sve veći broj tehnoloških kompanija ulaže svoje resurse u kreiranje softvera koji će olakšati posao zaposlenima u sektoru ljudskih resursa. Da biste znali kako da napravite takav sistem od početka do kraja, neophodno vam je znanje koje ne možete steći na kratkim kursevima od po nekoliko meseci. Posvetite bar godinu dana usavršavanju, kako biste došli do svih neophodnih informacija i ovladali svim veštinama koje ćete koristiti.

Upišite obuku za razvoj softvera i napravite korak ka budućnosti koju priželjkujete.

