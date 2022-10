IT SEKTOR IMUN NA KRIZU: Plate nastavljaju da rastu

Da zaposleni u IT sektoru ne brinu o poskupljenjima i globalnim krizama kao ljudi u drugim oblastima, potvrđuje i najnovije istraživanje našeg najvećeg sajta za zapošljavanje IT stručnjaka – HelloWorld i međunarodne istraživačke agencije MASMI: prosečna plata u IT sektoru iznosi čak 1.600 evra, a dobar broj stručnjaka zarađuje preko 3.000 evra, što predstavlja pet puta veću zaradu od prosečne u Srbiji.

Drugim rečima, u odnosu na prošlu godinu, plate u IT sektoru nastavile su da rastu, a programeri su sve zadovoljniji uslovima koji im se nude. Ovo zapravo znači da je IT sektor siguran izbor za sve one koji traže dobro plaćenu karijeru, otpornu na različite ekonomske i globalne krize.

Ubedljivo najplaćenije zanimanje

Ukoliko su vam ciljevi visoka plata, izuzetni uslovi i mogućnost rada od kuće, onda je IT sektor sjajan izbor. U zavisnosti od regiona, plate mogu varirati, ali su uvek daleko veće od prosečnih, zbog čega je IT na samom vrhu najplaćenijih zanimanja.

Najveći broj stručnjaka nalazi se u Beogradu, u kome je prosečna plata za IT stručnjake najveća i iznosi 1.765 evra. Nešto niže plate su u Vojvodini, gde programeri u proseku zarađuju oko 1.526 evra, u južnoj i istočnoj Srbiji prosečne zarade idu do 1.225 evra, dok u Šumadiji i zapadnoj Srbiji programeri ostvaruju prosečne prihode od oko 1.192 evra.

Ovakvi podaci potvrđuju da, bez obzira na to gde žive u Srbiji, IT-jevci veoma dobro zarađuju, zbog čega im je i standard života daleko bolji nego kod ostalih zanimanja.

Za ulazak u IT nije neophodna fakultetska diploma

Istraživanje je donelo i jedan ohrabrujuć podatak: svaki četvrti IT stručnjak ima završenu samo srednju školu. To IT sferu čini idealnom za prekvalifikaciju: u njoj se, umesto diploma, cene znanje i trud, pa se, bez obzira na to da li imate samo srednju školu ili ste završili fakultet koji sa IT-jem nema veze, znanja i veštine za započinjanje dobro plaćene i sigurne karijere lako stiču.

Dovoljno je manje od godinu dana kontinuiranog učenja da ovladate nekom od traženih tehnologija koje će vam obezbediti visoku platu, kao što su: HTML/CSS, JavaScript, Java, C# i Python.

Zadovoljstvo poslom veće nego u drugim sektorima

Pored visoke zarade, IT sektor odlikuju i sjajni uslovi rada, zbog čega je čak 7 od 10 ispitanika zadovoljno svojim poslom. Ono što ovu karijeru čini privlačnom jeste i lakoća sa kojom se dolazi do posla, odnosno bogate prilike koje vam omogućavaju da često menjate kompaniju i uvek idete nabolje: seniori prosečno menjaju firmu na četiri i po godine, mediori na dve, a juniori na godinu dana. To IT čini dinamičnim sektorom, u kome nikada nije dosadno i koji nudi brojne prilike za napredovanje.

Za sve koji traže sigurnost u nesigurnim vremenima, IT je pravi izbor

Trenutna geopolitička kriza i ekonomska neizvesnost pokazale su da je važno imati posao koji je otporan na različite izazove, koji se može obavljati od kuće i čiji su proizvodi često krucijalni za odvijanje života u otežanim uslovima. IT oblast se pokazala kao takva, što potvrđuje i rast plata u njoj, ali i sve veća potražnja za stručnjacima. Otuda nije iznenađenje što veliki broj ljudi razmišlja o započinjanju IT karijere ili prekvalifikaciji u ovu oblast.

Pored visokih zarada, ono što je za mnoge izuzetno privlačno jeste činjenica da se u IT lako ulazi, čak i ako nemate nikakvo prethodno iskustvo, niti fakultetsko obrazovanje. Naime, mnogi znanja i veštine usvajaju putem brojnih onlajn-kurseva i tutorijala.

Međutim, ukoliko želite da se najbrže osposobite za rad i dođete do svog prvog posla u ovom lukrativnom sektoru, onda je samo jedan put pravi: upisivanje dobre škole za neko od popularnih IT zanimanja.

U Srbiji je među IT-jevcima posebno cenjena ITAcademy. Na ovoj najtraženijoj školi u regionu polaznici za samo 12 meseci stiču praktična i tražena IT znanja i veštine, a mnogi od njih do prvog posla dolaze još tokom školovanja.

Osim toga, ITAcademy omogućava usvajanje znanja onlajn putem napredne platforme za učenje na daljinu, zbog čega vrlo lako možete kombinovati učenje sa svojim ostalim obavezama i sami birati tempo svog napretka.

To što se nastava u ovoj instituciji odvija kroz rad na realnim IT projektima, a praksa obavlja u našim vodećim IT kompanijama i pod mentorstvom dokazanih IT stručnjaka, razlozi su zbog kojih polaznici ITAcademy često imaju prednost prilikom zapošljavanja. Oni su, naime, odmah spremni da postanu deo tima i učestvuju u rešavanju realnih kompanijskih zadataka, a to poslodavci naročito cene.

Upravo zbog toga mnogi polaznici ITAcademy ističu da ovo nije samo još jedan kurs za programiranje, već kompletan sistem obuke, u kome se, osim IT znanja i svetski priznatih IT sertifikata, stiče i niz drugih alata i bogatih resursa za usvajanje vrednih poslovnih veština, što, uz sveobuhvatnu podršku Centra za razvoj karijere, omogućava brzo dobijanje prvog, dobro plaćenog posla.

Osigurajte svoju budućnost, izaberite IT.

