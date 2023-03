UČENICI SU IZABRALI: Maja Merdović iz Savremene gimnazije je najbolja nastavnica u Srbiji

Maja Merdović, nastavnica engleskog jezika i književnosti u Savremenoj gimnaziji u Beogradu, proglašena je za najboljeg nastavnika u Srbiji za 2022. godinu na tradicionalnom takmičenju u okviru velikog sajma obrazovanja „EDUfair”.

Mlada nastavnica nije ni znala da je prijavljena za ovu nagradu jer su je njeni učenici nominovali u tajnosti, tako da se Maja prijatno iznenadila kada su predstavnici sajma obrazovanja pozvali Savremenu gimnaziju i rekli da je upravo njihova nastavnica dobitnik ovog prestižnog priznanja:

„Nisam ni znala da sam kandidovana – učenici su me prijavili, tako da je to stvarno bilo izuzetno lepo iznenađenje za mene. Baš zato što dolazi od đaka, ova nagrada mi znači mnogo i potvrđuje moje osnovno životno načelo: suština je uvek važnija od forme, a samo priznanje potvrđuje da sam uspela da prenesem deci ono što sam želela. Takođe, ova nagrada obavezuje da budem još bolja i da se trudim više. Zaista sam veoma srećna i ponosna”, naglasila je Maja.

Nastavnica koja uči od svojih učenika

Kada vas učenici izaberu kao najbolju, onda to znači da nešto zaista dobro radite. Maja nam otkriva da je tajna u međusobnom poštovanju i otvorenosti:

„Za decu, a posebno za tinejdžere, potrebni su veliko strpljenje, empatija i razumevanje za njihove ’bubice’. Pre svega, treba im ukazati poštovanje i otvorenost, a onda ćemo od njih dobiti duplo više.”

Baš kao i ime gimnazije u kojoj radi, tako je i Majin pristup savremen i otvoren za potrebe dece:

„Ako želite da budete uspešni u bilo kom poslu, a posebno kada radite sa decom, morate biti spremni da se stavite u cipele onog drugog. Današnje generacije se brzo razvijaju i uče uz upotrebu modernih tehnologija, uključujući pametne telefone. Takav proces ne treba da ignorišemo ili da mu se suprotstavljamo, već treba da pokušamo ga na kreativan način iskoristimo u nastavi. Ukoliko je učeniku od 16 godina sedmi čas engleski jezik, onda ne možemo očekivati da komplikovane gramatičke lekcije savlada na, uslovno rečeno, tradicionalan način. Mnogo više uspeha ćemo postići ukoliko mu gradivo prezentujemo kroz interaktivne vežbe.”

U Savremenoj gimnaziji podjednako se vodi računa o potrebama pojedinca, odnosno njegovim afinitetima i sposobnostima, i uspehu čitavog odeljenja. Maja Merdović smatra da se ovako izbalansiranim pristupom ostvaruju najbolji rezultati:

„Svi mi u Savremenoj smo fokusirani na to da izvučemo maksimum iz pojedinca i odeljenja. To znači ja, kao prosvetni radnik, moram da budem u stanju da procenim afinitete i sposobnosti svakog pojedinog učenika, ali i čitavog odeljenja čiji je on deo. Tada mogu da na kreativan način, pridržavajući se plana i programa koji propisuje Ministarstvo prosvete, pružim učenicima ono što je najbolje za njih.”

Savremena gimnazija – škola koja podstiče i razvoj nastavnika i razvoj učenika

Savremena gimnazija je najsavremenija Kembridž gimnazija u Srbiji, koja objedinjuje moderno okruženje, napredan plan i program, interaktivno učenje, nastavu na srpskom i engleskom, interdisciplinarnost i kreativnost, bogate vannastavne aktivnosti i poseban pristup potrebama svakog učenika, ali i nastavnika.

Pored toga što se nastava u Savremenoj odvija na Nacionalnom i Kombinovanom – Kembridž programu, što učenike čini podjednako spremnim za nastavak školovanja u zemlji i inostranstvu, ovu „stvarno drugačiju” gimnaziju odlikuje podsticajna atmosfera, koja i učenicima i nastavnicima omogućava da ostvare svoj pun potencijal.

„U Savremenoj smo zaista posvećeni tome da učenicima omogućimo ne samo da usvoje neophodna znanja već i da ispolje talente i realizuju interesovanja. S druge strane, ova gimnazija i nas nastavnike podstiče da se usavršavamo, ohrabruje nas da predlažemo nove ideje i pruža nam apsolutnu podršku u svim inovacijama koje će unaprediti nastavni proces. U takvoj atmosferi, gde smo svi jedni drugima podrška, zajedno se razvijamo i učenici i mi.”

Maja je već istakla koliko je edukativna tehnologija značajna za implementaciju njenih ideja u nastavi, a upravo je Savremena gimnazija poznata kao future-ready school, budući da učenicima i nastavnicama stavlja na raspolaganje najmodernije digitalne alate.

„Imam sreće da je svaka moja zamisao ostvariva u školi u kojoj radim. To znači da mogu na najbolji način da prezentujem gradivo učenicima, bilo da koristim VR naočare, tablet uređaje, interaktivne table ili neka druga savremena nastavna sredstva.”

Dobra škola je važna ne samo za uspeh učenika nego i za rezultate koje nastavnici ostvaruju. Da bi svojim učenicima obezbedila najkvalitetniju nastavu, škola mora da neguje i podstiče nastavnike.

„Kada ste deo kolektiva koji je u potpunosti posvećen kvalitetnoj nastavi i uspehu učenika, onda ste i vi kao nastavnik poštovani i u prilici da tom kolektivu doprinesete na najbolji mogući način. Upravo takva sredina je Savremena gimnazija, pa je i nagrada koju sam dobila rezultat rada u njoj.”

