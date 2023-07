ŽELITE DA RADITE U IT INDUSTRIJI, ALI VAS NE ZANIMA PROGRAMIRANJE? Ovo su idealne pozicije za vas

Iako su, kada je reč o IT sektoru, programeri uvek u fokusu, ne treba zaboraviti da ova oblast obuhvata i širok spektar drugih zanimanja, od kojih mnoga uopšte ne zahtevaju poznavanje programiranja.

Najnovije istraživanje frilensing platforme „Upwork” pokazalo je da neke od najtraženijih pozicija pripadaju dizajnerima, administratorima, SEO stručnjacima, stručnjacima za digitalni marketing i testerima softvera, a ni za jednu od njih nije neophodno da poznajete kodiranje.

Ovo jasno pokazuje da je IT sektor otvoren za različite profile stručnjaka, čak i za one čije primarno obrazovanje nije tehničko, kao što su kreativci, društvenjaci i marketari.

Takođe, nedavne priče o krizi na IT tržištu demantuju stručnjaci i statistika: broj zaposlenih u sektoru informacionih tehnologija porastao je ove godine za oko 3.500 i trenutno iznosi više od 100.000 zaposlenih. Sa prosečnom platom od oko 206.000 dinara, IT sektor se nalazi među najplaćenijima. Visoka primanja i dobri uslovi rada nešto su što sve više ljudi privlači da se opredele za ovaj sektor.

Ukoliko i vi želite IT karijeru, a ne privlači vas programiranje, ovo su neka od perspektivnih zanimanja koja bi mogla biti pravi izbor za vas.

Stručnjak za digitalni marketing

U digitalnoj eri digitalni je i marketing – stoga su stručnjaci za ovaj tip marketinga veoma traženi. Uz malo kreativnosti i mnogo tehnologije oni lansiraju onlajn-kampanje, privlače pažnju publike na društvenim mrežama i utiču na profit i prezentaciju kompanije.

Ako volite da vreme provodite skrolujući po društvenim mrežama i pratite svetske brendove i influensere, onda ste dobar kandidat za ovu poziciju. Sve što je potrebno je da svoja interesovanja nadogradite kvalitetnim znanjima koja možete usvojiti za nekih godinu dana učenja.

Ekspert za SEO

Kompanijama su neophodni SEO stručnjaci zbog jedne stvari – vidljivosti na internetu. Naime, da bi se jedan sajt izdvojio u moru drugih, potrebno je da ima dobar i pregledan sadržaj, da privlači publiku i potencijalne kupce. Sve to spada u domen SEO stručnjaka. Oni koriste različite tehnike kako bi osigurali da će se određeni sajt naći u vrhu Google pretrage, odnosno u vidnom polju potencijalnih klijenata. Za ovaj posao najbitnije je da vladate SEO programima i strategijama koje možete savladati i na jednogodišnjem kursu.

IT administrator

Ovo je dobar izbor za sve fanove tehnologije koje ne privlači programiranje. Uloga administratora je da održava kompletan mrežni sistem kompanije. Kod nas i u svetu gotovo da nema firme koja se u svom radu ne oslanja na umreženi kompjuterski sistem, od čijeg funkcionisanja zavise najvažniji radni procesi. Stoga su svi spremni da izdvoje dobra sredstva za administratore, a početnici su i više nego dobrodošli kada je reč o ovoj poziciji. Dakle, usvajanje znanja za ovo zanimanje može biti dobar izbor.

Dizajner

Za kompletan vizuelni identitet kompanije odgovorni su dizajneri. A kada imamo u vidu koliko su slika i prezentacija važne u današnjem dobu, jasno je zbog čega su dizajneri veoma traženi i dobro plaćeni.

U okviru ovog zanimanja možete se specijalizovati za prezentaciju na internetu, u štampanim medijima ili za kreiranje ambalaža proizvoda, eksterijera i enterijera. Bez obzira na to za koju vrstu dizajna se odlučite, najbolje je da znanja steknete u proverenoj školi.

Tester softvera

Prema najvećoj svetskoj onlajn-zajednici programera „Stack Overflow”, testiranje softvera jedna je od najperspektivnijih oblasti u IT sektoru. Budući da se znanja za ovo zanimanje usvajaju relativno lako, za mnoge je upravo ovo prvi korak u IT industriji.

Softver-testeri su odgovorni za pronalaženje i ispravljanje grešaka (bagova) u računarskim sistemima i programima, za šta im nije neophodno programiranje, već poznavanje rada sa specijalnim alatima na kojima možete raditi na programu Software Testing and QA.

Novi trendovi u IT industriji

Živimo u vremenu konstantnih inovacija i brzog nastanka novih tehnologija, pa se tako i u okviru IT industrije svakodnevno pojavljuju nove mogućnosti, pozicije i radna mesta.

Sve veća upotreba AI-ja (veštačke inteligencije) u različitim sferama poslovanja trenutno predstavlja snažan podsticaj za razvoj IT sektora. Iako se očekuje da AI automatizuje mnoge poslove, veruje se da će njegova ekspanzija dovesti do stvaranja novih radnih mesta. Već sada svi koji rade u IT sektoru znaju koliko je veštačka inteligencija fantastičan alat koji im pomaže da svoj posao obave efikasnije.

Ukoliko i vi želite da budete deo inovacija i tehnološkog napretka, nije potrebno da poznajete programiranje. Odlučite se za neko od pomenutih zanimanja i pridružite se najprofitabilnijem sektoru.

