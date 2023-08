7 RAZLOGA ZAŠTO SKORO SVI žele da započnu IT karijeru uz učenje Python programskog jezika

Godinama unazad Python odnosi titulu jednog od najpopularnijih programskih jezika, što potvrđuju kako profesionalni programeri, tako i oni koji su tek zakoračili u svet programiranja. Uostalom, prema sajtu TIOBE, koji meri indekse popularnosti programskih jezika, Python je i ove godine proglašen za najpopularniji među njima.

Opravdan razlog za to postoji, a u ovom trenutku je i više nego očit!

Pre svega, Python je jednostavan za savladavanje, vrlo je svestran i koristi se u mnogim različitim područjima razvoja softvera. I ne samo to, u skladu sa napretkom AI tehnologije, najnovija nezvanična istraživanja kažu:

Python je stekao izuzetnu reputaciju među onima koji žele da grade karijeru koja ima sigurnu perspektivu.

Ako i vi težite sticanju veština koje će vas učiniti traženim stručnjakom atraktivnog zanimanja, nastavite sa čitanjem! Ispred vas je (samo) 7 uverljivih razloga, a ima ih još mnogo.

1.Jednostavan za učenje – do najnaprednijeg nivoa možete ga savladati za kratko vreme

Oni koji se prvi put susreću sa kodovima ispred sebe zatiču niz naizgled komplikovanih slova, brojki i simbola. Međutim, kada se suočite sa Pythonom, uočićete jednostavnu sintaksu koja liči na prirodan jezik, te će vas učenje ovog programskog jezika podsećati na učenje, na primer, engleskog.

Python je dizajniran tako da bude čitljiv, što je jedan od razloga što je toliko pristupačan početnicima u kodiranju. A pošto ćete njegove osnove veoma brzo savladati, do najnaprednijeg nivoa ćete dogurati i brže nego što mislite.

I najbitnije – za razliku od drugih programskih jezika, ne morate posedovati teorijsko znanje o računarima da biste radili u Pythonu!

2.Toliko je svestran da ga možete koristiti u najrazličitijim sferama!

Sjajna stvar kod Pythona je što se može primenjivati u najrazličitijim oblastima razvoja softvera – od mašinskog učenja (Machine Learning) do nauke o podacima (Data Science).

Svakako, Python je jezik koji se koristio i koristiće se prilikom kreiranja aplikacija ili video-igara, ali više nego ikada ranije on zadire u analizu podataka, infrastrukturu alata, upravljanje podacima i sl. Istovremeno, zahvaljujući neverovatnoj popularnosti veštačke inteligencije, Python se na tržištu probio kao jedan od najboljih i nezaobilaznih kada je reč o AI-ju.

Zato, ukoliko ste početnik, ne gubite vreme – svu pažnju bez razmišljanja možete preusmeriti ka učenju ovog jezika!

foto: Tim Edukacija

3.Sinonim je za „moćan programski jezik” – koriste ga čak i Google, Wikipedia i Amazon

Python je toliko isplativa i moćna tehnologija da ga koriste neke od najuglednijih kompanija i organizacija – Facebook, Wikipedia, Google, NASA, CERN, Amazon, Spotify, Njujorška berza, Dropbox itd. U poslednje vreme, kao što smo videli, ispostavlja se da je ovo i jedna od najboljih tehnologija za razvoj rešenja koja koriste veštačku inteligenciju.

Zato nema sumnje da je njegova budućnost i te kako svetla. Ono što je najbolje od svega jeste da je Python potpuno besplatan, tako da ga i vi u svakom trenutku možete instalirati na svom računaru i napraviti prvi korak ka upoznavanju njegove moći.

A ako odlučite da svoje znanje podignete na nešto viši nivo, budite sigurni da će vam se to ulaganje višestruko isplatiti!

4.Toliko je popularan da ima najbrojniju onlajn zajednicu programera sa kojom možete razmeniti iskustva

Kao početnik, verovatno ćete često nailaziti na greške ili se susretati sa pitanjima o kodiranju na Stack Overflowu ili Googleu. Dobra vest je da masa ljudi (i početnika, i iskusnih programera, i onih koji poznaju i druge programske jezike) koristi Python i da svi oni čine veoma brojnu onlajn-zajednicu.

Ako zakoračite u svet Python programiranja, deo ove zajednice postajete i vi! To znači da ćete na veoma lak način dolaziti do brzih rešenja problema na koje naiđete i do valjanih materijala koji će vam pomoći u učenju.

Ipak, razmislite – najjednostavniji način da postanete visoko stručan i tražen Python programer jeste kvalitetna obuka i, moguće, podobna sertifikacija koju će poslodavci ceniti.

5.Njegova easy-to-read sintaksa čini ga pogodnim i za početnike i za one sa iskustvom

Python počiva na malom broju funkcija, pa samim tim zahteva i malo uloženog truda da se napravi dobar program. Ovo je još jedna u nizu činjenica koje svedoče o popularnosti ovog programskog jezika i o tome zašto je on uglavnom prvi izbor kako početnika, tako i onih sa iskustvom.

Naime, zbog svoje jednostavnosti, Python će postati pravi „friendly guy” programerima početnicima i daće im vetar u leđa za dalje napredovanje i učenje drugih programskih jezika. Sa druge strane, voljno i bez muke ga uče i programeri koji žele da savladaju drugi ili treći programski jezik i time steknu veštine za rad u novoj branši ili napredovanje na trenutnom poslu.

6.Oni koji poznaju Python programski jezik veoma su traženi i još više plaćeni

Istina, Python zadire u sve profitabilne sfere današnjice – Data Science, Web Development, Machine Learning, Financial Analysis, Business Applications itd. Rezultat toliko široke primene Pyhton alata ogleda se u velikoj potražnji za Python programerima kako u svetu, tako i kod nas.

Zarade Python programera na našem tržištu kreću se i do preko 206.000 dinara na mesečnom nivou, a ukoliko radite sa poslodavcima iz sveta, gotovo je sigurno da će ova cifra biti i višestruko veća.

foto: Tim Edukacija

7.Najtraženija veština u oglasima za poslove u oblasti veštačke inteligencije je… Pogađajte!

Rezultati najnovijih istraživanja, prema AI Index reportu, na tržište su doneli vest da je najtraženija veština u oglasima za poslove u oblasti veštačke inteligencije upravo poznavanje Python programskog jezika!

Istina, istraživanja se odnose na američko tržište, ali nema sumnje da ovaj trend vlada čak i kod nas.

Prema istim istraživanjima, pored Python programera, među najtraženijim stručnjacima našli su se i softver inženjeri, SQL i Java programeri, kao i oni koji se bave oblastima Data Analysis i Computer Science.

Da li će učenje Pythona biti vaša ulaznica u IT svet ili ipak karta za dodatno napredovanje?

Da je instalacija Python programskog jezika besplatna i da ga samostalno možete instalirati – rekli smo. Da su materijali za učenje dostupni svuda po internetu – i to smo rekli. Ali, da će vam na putu do potpunog usavršavanja, probijanja na tržištu i dolaska do dobro plaćenog posla trebati izuzetna podrška – zaključićete sami.

Bez obzira na to da li već imate ili tek planirate svoju IT karijeru, sveobuhvatna obuka koja će vam omogućiti da postanete traženi stručnjak na tržištu trebalo bi da bude vaš prvi izbor.

Python Development program na ITAcademy izdvaja se kao veoma atraktivan i oni koji ga završe postaju ne samo stručni u radu već i pripremljeni za poslodavce širom sveta, sve to zahvaljujući najsavremenijem programu, besplatnim kursevima jezika, obuci za sticanje soft skills veština i mnogim drugim stvarima.

Dakle, Python je vaš izbor za ulazak u IT svet ili za nadgradnju veština koje će vam omogućiti znatan napredak?

Tim Edukacija