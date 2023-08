IZ UGLA NAJUSPEŠNIJIH: Ovo su najbolji saveti koje možete dobiti za izgradnju uspešne (IT) karijere

Odluka da imate uspešnu karijeru na današnjem veoma dinamičnom tržištu rada nesumnjivo zahteva izuzetnu posvećenost. Ipak, imati dobro izgrađen karijerni put znači i osećati lično zadovoljstvo, finansijsku stabilnost i priliku za ostvarivanje profesionalnih ambicija.

A to je, reklo bi se, ono ka čemu svi težimo.

Međutim, sve veća konkurencija, napredna tehnološka era i zahtevi savremenog poslovnog sveta izgradnju uspešne karijere čine izazovnom avanturom koja se više ne oslanja samo na tradicionalne staze. Od nas se zahtevaju prilagodljivost, inovativnost, sposobnost brze adaptacije i još mnogo toga. Stoga je važno da izaberete onu oblast koja će vam omogućiti da se na najlakši mogući način nosite sa izazovima modernog profesionalnog sveta (nema sumnje u to da će vam sektor informacionih tehnologija to i omogućiti).

Istražili smo savete lidera koji se ne oslanjaju samo na kodekse iz motivacionih knjiga. Pred vama je nekoliko praktičnih primera:

1.Pregovarajte. Pregovarajte. I pregovarajte.

Ovde nije reč samo o plati! Čak i kada mislite da je iznos konačan – uvek pregovarajte! Mnogi primeri su pokazali da, zahvaljujući pregovaranju, često zapravo uspete da dobijete i više od prvobitne ponude. Strah od toga da bi poslodavac zapravo mogao da povuče ponudu nestaće onog trenutka kada shvatite koliko vredite u ulozi koja vam je dodeljena.

Istina, mnogima pregovaranje o, recimo, platežnom statusu može biti napeto, ali razmislite o tome kao o prilici da zatražite ono što zaslužujete!

2.Ne zadovoljavajte se samo onim što vam je dodeljeno

Mnogi lideri će reći da je ovo možda najbolji karijerni savet! Kada tražite posao, samo nemojte prihvatati prvu ponudu koja vam stigne. Morate biti sigurni da je to posao koji ćete raditi sa strašću, u kome vidite sebe na duže staze i u kome ćete, naravno, napredovati.

Jednostavno, nemojte se zadovoljavati poslom samo zato što je, na primer, jednostavan, a dobro plaćen! Izazovi i prepreke su savršen spoj za uspešnu karijeru.

3.Poslušajte i svoje instinkte

Saveti jesu korisni i treba ih slušati, međutim, nekada morate poslušati i sopstvene instinkte. Postavite svoje želje u vezi sa karijerom na prvo mesto i ne obazirite se na to šta vaša okolina očekuje od vas.

Ispostavilo se da su mnoge karijere promašene zato što su ljudi osećali pritisak roditelja ili društva da se bave nekim tradicionalnim zanimanjima. Zato, ako sebe vidite kao, na primer, programera koji putuje dok radi, nastojte da postanete upravo takva osoba.

4.Obavezno se oslonite na mentora ili iskusnijeg kolegu

Nakon što ste se ostvarili i ispunili svoje ciljeve na određenoj poziciji, vaš naredni korak je pronalaženje mentora! Usvajanjem stručnih znanja i iskustva od ove osobe podići ćete karijeru na viši nivo. Tu su i smernice za dalji napredak i prihvatanje izazova.

Imati dobrog mentora je izuzetno korisno, pa, ukoliko imate sreće da pronađete jednog takvog, maksimalno iskoristite tu beneficiju!

5.Svaki posao je stepenik više

Možete početi da radite kao asistent u IT kompaniji a da ni ne slutite da će vam ta pozicija biti i više nego dragocena za razvoj karijernog puta. Ovo je posebno važno za početnike! Na ovakvim poslovima učićete iz grešaka i nećete brinuti oko toga da li je vaša karijera gotova i pre nego što je počela. Dakle, nijedan posao nije „premalen”.

Ovo je način da saznate šta zapravo volite da radite, jer usmeravanje karijere u pravom smeru zapravo zahteva vreme.

6.Stvarajte i koristite svoju mrežu kontakata

Ovo znači da se ni na jednom poslu ne smete ustručavati da upoznate okruženje, klijente, kolege, mentore i dr. Oni će vam biti neiscrpan izvor informacija koje imaju tu moć da vas odvedu tamo gde ni ne slutite da možete stići!

Mreža kontakata koju okupite oko sebe postaje ključni deo vašeg ugleda, a što je brojnija, više će vam poslužiti kao osnova u svakoj fazi profesionalnog puta.

7.Naučite kako da postavite granice od samog početka

Mnogi poslodavci će od vas očekivati naporan rad i neprestani trud. Ovo nije nužno loše, ali samo ukoliko uspete da postavite svoje granice na samom početku! Kada govorimo o „granicama”, mislimo na zdrave granice koje održavaju ravnotežu između posla i privatnog života.

Ne brinite – postavljanje granica prema sistemu rada koji iz nekog razloga nije opravdan uči se već na prvom poslu. To znači da vam ovo nipošto neće biti prepreka prilikom izgradnje uspešne karijere.

Karijeru u kojoj ćete i napredovati, ali i dobro zarađivati možete započeti već za 12 meseci

Veliki je broj slučajeva u kojima ljudi žure da zarade što veći iznos novca. Međutim, istina je da je želja za učenjem i napredovanjem u radu zapravo sigurniji put koji vodi do većeg finansijskog uspeha u budućnosti.

Šansu za brži put do napredovanja imaju oni koji odaberu oblast koja im omogućava da neprestano uče, razvijaju se i dobro zarađuju. Dobar primer jeste IT sektor, koji je u neprestanom usponu i u kome možete pronaći najrazličitije vrste poslova. Pored oblasti poput programiranja ili IT administracije, tu su i dizajn i multimedija ili 3D dizajn za one koji žele da unovče svoj talenat, kao i razvoj mobilnih aplikacija za one koji žele da budu dostupni na AppStoreu ili PlayStoreu i još mnoge druge. Svaku od ovih oblasti možete detaljno istražiti među programima na ITAcademy i razmisliti da li se pronalazite u nekoj od njih.

