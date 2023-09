VEŠTAČKA INTELIGENCIJA JE BUDUĆNOST IT-JA: ITAcademy pokrenula smer AI & Python Development Program

Poslovi u vezi sa razvojem veštačke inteligencije (AI) i mašinskim učenjem (ML) biće ubedljivo najtraženiji u narednih pet godina, a eksplozija upotrebe ovih tehnologija, zahvaljujući softverima kao što su ChatGPT i Midjourney, dovela je do nove tehnološke revolucije, u kojoj je jedna od najbitnijih veština koje kompanije traže kod zaposlenih upravo rad sa veštačkom inteligencijom.

Očekuje se da će tri četvrtine kompanija usvojiti ovu veštinu kao ključnu pri zapošljavanju, dok polovina poslodavaca očekuje da će AI podstaći razvoj novih poslova.

Sve ovo pokazuje Izveštaj o budućnosti rada Svetskog ekonomskog foruma, koji je baziran na informacijama prikupljenim anketom u kojoj su učestvovali neki od najvećih poslodavaca iz celog sveta – ukupno 803 kompanije, u 27 različitih industrija, iz 45 zemalja, koje u zbiru zapošljavaju više od 11,3 miliona radnika.

Drugim rečima, u IT sferi se trenutno dešavaju velike stvari i promene, koje ujedno donose i novi rast ovom sektoru, te predstavljaju veliku šansu za sve one koji su spremni da prihvate inovacije. Zato je sada pravo vreme da zakoračite u ovu oblast ukoliko želite siguran posao i odličnu zaradu u budućnosti.

Ovo su prepoznali i na ITAcademy, koja se u našem regionu izdvojila kao prestižna IT škola čiji su programi u skladu sa najsvežijim IT trendovima. Da je tako, potvrđuju i najnovije vesti sa ove ustanove:

na ITAcademy je otvoren AI & Python Development Program, novi smer za veštačku inteligenciju, mašinsko učenje i programski jezik Python, koji se najviše koristi za razvoj AI alata.

Obuka na novom programu počinje 1. novembra. Možete je pohađati u modernim ITAcademy učionicama u Beogradu ili onlajn, preko najsavremenije Distance Learning platforme. Traje 12 meseci, a obuhvata i praktičan rad, fakultativne kurseve engleskog i nemačkog, 100 besplatnih sati u IT HUBovima, kao i mogućnost sticanja međunarodno priznatih sertifikata koje izdaju Python Institute, Certiport i Cambridge.

Zbog značajnih tehničkih kapaciteta koje nastava za AI i Python programiranje zahteva, sa ITAcademy ističu da je broj mesta strogo ograničen, zbog čega bi svi zainteresovani trebalo da se prijave na vreme.

IT sektor ulazi u novu fazu rasta

I dok mnogi strahuju da će im veštačka inteligencija oduzeti posao, za programere koji su specijalizovani za rad sa ovim futurističkim tehnologijama nema zime. Široka primena AI i Machine Learning tehnologija u brojnim industrijama – od automobilske do medicinske – dovela je do velike potražnje za stručnjacima ovog profila.

A očekuje se da će ponuda poslova za AI programere u budućnosti značajno rasti.

Veštačka inteligencija će možda automatizovati određene tradicionalne poslove, ali će istovremeno proširiti izbor dostupnih poslova, naročito onih u IT sektoru. Sve pozicije za koje su potrebni kreativnost, emocionalna inteligencija i problemsko razmišljanje sa ekspanzijom AI tehnologije postaće još važnije. Oni koji su spremni za usavršavanje i napredak biće prvi u prilici da koriste AI kao pomoćnika i neće strahovati od zamene.

Stoga svi oni koji sada započnu sa usvajanjem znanja za ovu oblast imaju svetlu budućnost. Razvoj AI tehnologija već sada pruža značajan doprinos ekspanziji IT industrije, a očekuje se još veći rast ovog sektora u budućnosti.

Iako je prvo u svetu, a onda i kod nas došlo do izvesne korekcije tržišta nakon pandemije i rata u Ukrajini, IT sektor nastavlja da napreduje. U Srbiji se početkom ove godine broj zaposlenih uvećao za 3.500, što znači da u ovoj industriji radi više od 100.000 ljudi. Zapravo, svaki četvrti novozaposleni na nivou cele zemlje je programer. Prosečna plata je negde oko 206.000 dinara, a očekuje se da se ove godine obori rekord od četiri milijarde evra kada je u pitanju izvoz IT usluga. Ukratko, karijera u IT-ju je za mnoge i dalje odličan izbor, a u budućnosti će biti još bolji.

Python – najbolji programski jezik za AI i mašinsko učenje

Svi oni koji tek planiraju da grade karijeru u informacionim tehnologijama treba da znaju da je AI najaktuelniji i najvažniji trend. A najjednostavniji način da se zakorači u AI sferu jeste učenje Python programiranja.

Python predstavlja glavno sredstvo za razvoj AI i Machine Learning projekata i najvažniju tehnologiju koju AI programeri koriste u svom radu. Najveće prednosti ovog programskog jezika su razvijen ekosistem open-source biblioteka, koje olakšavaju rad programerima, njegova čitljiva i jednostavna sintaksa, koja podseća na govorni engleski jezik, velika fleksibilnost, mogućnost korišćenja na svim platformama i razvijena zajednica programera. Zbog svega ovoga Python je jezik koji se lako uči i koji sa malo truda daje velike rezultate kada je u pitanju AI programiranje.

Stoga i ne čudi što je u pitanju trenutno najpopularniji programski jezik, ako imamo u vidu istraživanja TIOBE Indexa i Stack Overflowa. Ovu tehnologiju koriste najuglednije internacionalne kompanije i organizacije kao što su Google, Facebook, Wikipedia, NASA, CERN, Njujorška berza, Amazon, Spotify, Mozilla i Dropbox.

Polaznici koji nauče da kodiraju u Pythonu ne samo da će imati na raspolaganju brojne poslove u vezi sa veštačkom inteligencijom, Machine Learningom i Large Language modelima već će moći da rade i na konstruisanju različitih tipova aplikacija, video-igara i brojnih drugih IT poslova.

Osim što je najpopularnija i najperspektivnija, Python je i jedna od najplaćenijih tehnologija: prema sajtu infoplate.rs, zarade u Srbiji prelaze čak 260.000 dinara mesečno, dok se plate u inostranstvu kreću oko 100.000 dolara godišnje, kako pokazuju podaci sa sajta salary.com.

Kompletna priprema za pronalaženje najtraženijih poslova za svega 12 meseci

Polaznici smera AI & Python Development Program stiču znanja po najsavremenijem planu i programu i tako se pripremaju za odlično plaćene poslove u oblastima kao što su veštačka inteligencija, mašinsko učenje, data science, veb i API development, automatizacija sistema, robotika, kreiranje igrica i još mnogo toga, ali se i, zahvaljujući Centru za razvoj karijere (CCD) u okviru ITAcademy, na najbolji način pripremaju za izlazak na domaće i svetsko tržište.

CCD vam omogućava da stupite u kontakt sa najboljim poslodavcima, unapredite svoju biografiju i usavršavate se. Usluge ovog centra su besplatne za polaznike, a one uključuju resurse, posebne programe, seminare i individualna savetovanja na temu razvoja karijere, kao i asistenciju u obezbeđivanju stručne prakse i zapošljavanja.

I sve to za svega 12 meseci intenzivne obuke.

Kao što smo već napomenuli, nastava na novom programu na ITAcademy počinje 1. novembra, a broj mesta je strogo ograničen.

Bez obzira na to da li ste početnik ili iskusni programer, ukoliko želite da imate svetlu perspektivu u IT sektoru, krenite sa usavršavanjem za AI tehnologije na vreme.

