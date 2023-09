OVO SU 4 TOP LOKACIJE sa kojih možete da naučite da kodirate dok se opuštate

Mogućnosti koje internet pruža u ovom trenutku zaista su neograničene. Uvek dostupan onlajn-svet postao je deo naše svakodnevice, pa je „surfovanje” po internetu podrazumevan vid opuštanja. Međutim, oni koji odluče da spoje lepo i korisno potencijale interneta koriste na najbolji mogući način – istovremeno se edukuju, zabavljaju i opuštaju!

Ovo, zapravo, jeste ključ balansa ako u obzir uzmemo užurban način življenja. Danas nam je neophodno da svaki trenutak iskoristimo kako za opuštanje, tako i za učenje novih stvari koje će nam omogućiti da dodatno napredujemo.

Jedna od oblasti u kojoj se ova kombinacija može istaći jeste učenje kodiranja! Zato laptop u ruke i čekirajte lokacije koje smo odvojili za vas, a sa kojih možete istovremeno uživati u okolini, istraživati i učiti na jedan zabavan način.

Pre nego što pristupite učenju, na umu imajte to da oni koji nauče osnove kodiranja imaju sjajnu predispoziciju za izgradnju uspešne IT karijere. A nakon toga „The sky is the limit”, što bi rekli.

1.Veliki parkovi ili plaže sa besplatnim vajfajem su pun pogodak

Znamo da svako voli da se zagleda u lepote prirode ili u krajnju tačku gde se spajaju more i nebo i da se bar na neko vreme isključi od ostatka sveta. E pa istraživanja kažu da upravo nakon ovog trenutka imamo najviše inspiracije za primanje i povezivanje novih informacija.

Ponesite udobnu stolicu, laptop ili tablet, smestite se i prepustite se zvucima prirode dok istražujete! Opuštena atmosfera i prijatan vazduh doprinose koncentraciji i efikasnosti.

2.Kafići i biblioteke? Naši dobri prijatelji!

Ovde imamo za svakoga ponešto. Ako volite mir i tišinu, biblioteka je vaš pun pogodak. Sa druge strane, ako volite prijatno okruženje gde uvek možete sa nekim i da proćaskate, razmenite iskustvo ili zatražite pomoć – u svom gradu ćete sigurno pronaći kafić u kome su ljudi tu iz istog razloga kao i vi.

U većim gradovima u inostranstvu postoje coffee šopovi dizajnirani posebno za entuzijaste u kodiranju. Poput svojevrsne zajednice, oni se na ovim mestima okupljaju, upoznaju, zajedno uče ili rade na projektima. Sjajan koncept za zaljubljenike u kodiranje, zar ne?

3.Coworking habovi – sigurno mesto ukoliko želite da već u startu pristupite IT zajednici

Ove otvorene ili virtuelne kancelarije postale su izuzetno popularne među digitalnim nomadima i ljubiteljima tehnologije. Naime, poznato je da u habovima vlada opuštena atmosfera, a prostor je organizovan tako da možete pronaći kutak samo za sebe ili za čitav tim. Tu su odlična radna atmosfera, brza internet konekcija i pristup svim tehnološkim resursima. Zato ih nemojte zaobići, već ih posetite na svom putu za opuštanje i učenje.

Na primer, ITAcademy, škola za sticanje IT veština, svojim polaznicima obezbeđuje besplatan boravak u IT habovima i na taj način ih priprema za razvoj frilens karijere ili pokretanje startap biznisa.

4.Putovanja i vanvremenski pejzaži uz opuštanje i učenje – zašto da ne?

Putovanja nude ne samo fizičko već i mentalno osveženje. Odmor od uobičajene rutine i upoznavanje različitih kultura i prirodnih lepota pružaju inspiraciju i podsticaj za učenje. Tome dodajte alate poput laptopa, tableta ili telefona i besplatan Wi-Fi i vrata ka svetu znanja dok istražujete nove predele su širom otvorena za vas!

Međutim, ukoliko želite da isprobate ovu opciju, potrebno je da organizujete svoje vreme – pre nego što kročite u nepoznato, pripremite linkove ka sajtovima i kursevima koje planirate da čekirate – ITAcademy raspolaže obiljem edukativnog materijala koji vam mogu biti od koristi.

Učenje kodiranja nikada nije bilo lakše! Evo kako da savladate ovu oblast

Shvatili smo da surfovanje po internetu može i treba da bude više od pukog zabavljanja. Ako izaberete oblast koja vas zaista interesuje, gorenavedeni načini su odlična opcija da vaše usavršavanje ide sigurnom putanjom, koja vas može odvesti do uspešne karijere.

Međutim, da biste proveli podjednako vremena u opuštanju i učenju, neophodna vam je dobra organizacija. Savremene IT škole vam u tome mogu pomoći.

Na primer, na ITAcademy ćete pronaći najatraktivniji program, koji je prilagođen i početnicima i onima sa iskustvom. Gradivo učite korak po korak, a vaš napredak prate iskusni stručnjaci koji su tu za svako vaše pitanje i nedoumicu. Upravo u tome se i ogleda jedna od glavnih razlika između besplatnih kurseva koje možete pronaći na internetu i sveobuhvatnog školovanja koje dobijate na ITAcademy. Naravno, tu je i rad na praktičnim primerima i projektima, kao i niz drugih pogodnosti koje će vam pomoći da se za nepunih 12 meseci u potpunosti osamostalite i pronađete posao u struci.

Onlajn ili tradicionalni način školovanja je stvar vašeg izbora, a ono što je najbitnije jeste da su vam materijali za učenje dostupni uvek i svuda uz jedinstvenu Distance Learning platformu, koja se koristi na ITAcademy. Upravo zahvaljujući tome, imaćete priliku da se usavršavate sa bilo god mesta na planeti, koristeći samo laptop, tablet ili čak mobilni telefon, jer su vam obezbeđene i iOS i Android aplikacije za učenje!

Zašto onda čekati? Iskoristite istraživačku iskru u sebi i prepustite se usvajanju novih znanja uz, naravno, opuštenu i prijatnu atmosferu!

