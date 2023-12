IZ UGLA USPEŠNIH PROGRAMERA: Najveće zablude koje slušamo o IT industriji i programerima

Baš kao što je IT oblast za mnoge svojevrsni Eldorado, zlatna zemlja u kojoj teku med i mleko, tako su i programeri postali svojevrsna mitskih bića kojima se ljudi dive, pomalo im zavide, a najčešće ih uopšte ne razumeju.

Verovatno nijedno zanimanje ne prati toliko mitova kao programiranje. I dok su neki od njih sasvim bezazleni, ima i onih koji su štetni, odnosno sprečavaju one koji bi želeli da zakorače u IT oblast da načine prve korake.

Uspešni programeri otkrivaju vam sa kojim se sve predrasudama suočavaju i razbijaju neke od najčešćih mitova.

7 (pogrešnih) mitova o programerima

Programeri primaju ogroman novac, a ne rade ništa

Kada se povede priča o programiranju, uglavnom se pominju visoke zarade koje ovi stručnjaci ostvaruju i koje su do nekoliko puta veće od prosečnih. Ljudi koji se ne razumeju u programiranje obično misle da su takve zarade neopravdane. Međutim, istina je uglavnom drugačija: programeri ne samo da provode dosta vremena na svom poslu već i rade veoma složene i poverljive zadatke koje njihovim kompanijama donose ogroman profit. Zbog toga je njihova zarada u skladu sa poslom koji obavljaju.

Velika zarada odmah na početku

U zavisnosti od iskustva, programeri se dele na juniore, mediore i seniore, pa su i zarade koje ostvaruju različite. Da bi došli do stvarno primamljivih cifara, programeri su morali da počnu od najnižih pozicija i da godinama peku zanat. Istina je da su plate juniora i dalje veće nego plate početnika u drugim oblastima, ali nisu ni blizu onoga što ostvaruju seniori.

Jednom kad se završi sa školovanjem, gotovo je sa učenjem

Za razliku od mnogih drugih profesija, programeri su prinuđeni da stalno uče i usavršavaju se ukoliko žele da budu konkurentni. Tehnologija se razvija neverovatnom brzinom i znanja u njoj najbrže zastarevaju, stoga se programeri konstantno obučavaju i usvajaju nove jezike i alate.

Programiranje je dosadno

Mnogi misle da je izuzetno dosadno provoditi sate i sate gledajuću u kod. Međutim, za onoga ko zna da čita programske jezike, reč je o jednoj od uzbudljivijih aktivnosti. Problem solving, smišljanje kreativnih rešenja, traženje odgovora na složena pitanja svakodnevne su programerske aktivnosti i razlog zbog koga se pojedini programeri osećaju kao da su deo nekog uzbudljivog detektivskog romana. Takođe, njihovom zadovoljstvu doprinosi i činjenica da posao koji obavljaju često podrazumeva rad na razvoju značajnih softvera koji čine živote ljudi boljim i lakšim.

foto: Tim Edukacija

Potrebna je diploma fakulteta

Iako diploma fakulteta i znanje stečeno na njemu mogu da vam otvore vrata IT industrije, oni nisu neophodni. Naime, mnogi uspešni programeri završili su različite kurseve i IT škole na kojima usvajanje znanja ne traje duže od godinu dana pa tako veliki broj njih uopšte i nema diplomu fakulteta. Kada se steknu osnovna znanja za ulazak u IT oblast, ostalo se nauči kroz rad.

Programeri su asocijalni

Mnogi misle da programeri nemaju vremena za društveni život ili da ih on uopšte ne zanima. Međutim, mnogi od njih imaju i po nekoliko hobija i provode dosta vremena u druženju. Novac koji zarađuju i fleksibilno radno vreme omogućavaju im da putuju i probaju sve ono što ih zanima. To što u kancelariji često nose slušalice i ne vole da ih prekidaju tokom rada ne znači da su asocijalni, već da im je potrebna koncentracija. Naime, istraživanja su pokazala da je programerima, kada su jednom izbačeni iz fokusa, potrebno i do 20 minuta da se u njega vrate.

Programiranje je za genijalce

Mnogima se kada samo vide linije koda zavrti u glavi, zbog čega misle da su programeri genijalci sa ozbiljnim znanjem iz matematike. Istina je drugačija: programeri su uglavnom prosečni ljudi koji su naučili da koriste programske jezike, a za to im nije potrebno više od osnovnog znanja matematike. Zapravo, skoro svako može da postane programer. Sve što je potrebno jesu posvećenost i dobra škola.

Kako da i vi postanete uspešan programer

Sada ste iz prve ruke mogli da vidite da su mnogi mitovi za programere netačni. Istina je da, ako upišete kvalitetnu školu kao što je ITAcademy, za godinu dana možete steći znanja neophodna za ulazaka u ovu oblast, a onda je na vama da se razvijate i usavršavate i ostvarite zarade koje će vam omogućiti da putujete i radite sve ono što ste oduvek i želeli.

Školovanje na ITAcademy odvija se po specijalnoj metodi – Arhitektura saznanja, zahvaljujući kojoj za 12 meseci usvajate znanja za koja je ranije trebalo i po nekoliko godina. Osim toga, polaznici ove ustanove imaju doživotnu podršku u razvoju karijere, zbog čega vrlo brzo stižu do svog prvog posla.

Da biste postali uspešan programer, potrebno je da napravite prvi korak, a za ostalo ćete dobiti podršku na ITAcademy. Prijavite se.

Tim Edukacija