KOJA SREDNJA ŠKOLA JE NAJBOLJA ZA VAŠE DETE? IMAMO ODGOVOR NA TO

Ostalo je još nekoliko meseci do polaganja prijemnih ispita i čitave agonije koja prati taj period u toku školovanja, uprkos tome, ima roditelja koji vole unapred da se pripreme. Naravno da je idealno ukoliko dete zna koju srednju školu želi da upiše, ali je prava istina da nema mnogo osmaka koji sa sigurnošću znaju čime žele da se bave u budućnosti, što je u principu i sasvim očekivano. U ovim situacijama na scenu stupaju roditelji, koji bi trebalo decu da usmere u pravom smeru, osluškujući njihove želje i afinitete.

Međutim, mnogi roditelji brinu najpre oko toga koja je srednja škola najbolja, odnosno da li dete da upišu u privatnu srednju školu ili ne, te da li je diploma neke privatne srednje škole priznata i slično. isto tako brinu i o polaganju prijemnog ispita, o pripremi za polaganje i o tome kako će čitav proces upisa izgledati, odnosno kako da dete popuni listu želja, te da li će imati dovoljan broj poena da upiše željenu srednju školu.

Istina je da oni mogu i te kako biti pošteđeni svih tih pitanja i briga, jer postoji Srednja medicinska i IT gimnazija, koja je osim po brojnim obrazovnim profilima koje ima u ponudi, ali i po kvalitetu nastave, takođe poznata i po cenama školarina koje važe za naročito konkurentne. Nema sumnje da to u velikoj meri može da olakša roditeljima, tim pre što ova obrazovna institucija nastoji da im omogući i različite benefite koji se tiču plaćanja školarine, što definitivno pomaže roditeljima osmaka.

Na kojim lokacijama se nalazi Srednja medicinska i IT gimnazija?

Iako kao glavni grad naše zemlje, Beograd, sasvim sigurno ima najveći broj učenika, dobra vest je da se Srednja medicinska i IT gimnazija izuzev u Beogradu i to u neposrednoj blizini hrama Svetog Save, odnosno trga Slavija, nalazi na još sedam lokacija širom naše zemlje.

Tako će osmaci u Nišu, Kruševcu, Novom Pazaru, Valjevu, Užicu, Jagodini, kao i u Kragujevcu imati mogućnost pohađanja ove škole.

Interesantni i perspektivni obrazovni profili

Nema sumnje da roditeljima i te kako znači podatak da Srednja medicinska i IT gimnazija učenicima nudi mogućnost da odaberu među brojnim obrazovnim profilima onaj za koji žele da se školuju. Napominjemo da su u pitanju obrazovni profili u velikom broju branši, što će učenicima značajno olakšati izbor.

I ne samo da Srednja medicinska i IT gimnazija organizuje nastavu za obrazovne profile četvrtog stepena, već se u ponudi nalazi i mogućnost školovanja u okviru obrazovnih profila trećeg stepena, kao što su mesar, pekar i zidar - fasader, ali i elektroinstalater, te keramičar - teracer - pećar i mehaničar optike. Praktično govoreći, đaci koji odluče da se školuju u okviru bilo kog obrazovnog profila, koji je trećeg stepena, mogu odmah po sticanju diplome i da u konkretnoj struci potraže posao. Takođe dobra vest je i ta da Srednja medicinska i IT gimnazija onim kandidatima, koji eventualno u bilo kom trenutku žele da školovanje nastave, nudi mogućnost dokvalifikacije za izabrani obrazovni profil četvrtog stepena, posle čega mogu upisati ili višu školu ili fakultet u skladu sa trenutno aktuelnim zakonskim aktima.

Kada su u pitanju zanimanja četvrtog stepena, Srednja medicinska i IT gimnazija u ponudi ima obrazovne profile u okviru medicinske i ekonomske struke, ali i elektro struke, te organizuje nastavu i za tri tipa gimnazije. Osim gimnazije - opšti tip, ponudom je obuhvaćena i mogućnost školovanja u gimnaziji društveno - jezičkog smera i u okviru gimnazije - opšteg smera (sportsko odeljenje).

Carinski tehničar, tehničar dizajna grafike i geodetski tehničar - geometar, ali i tehničar optike i šumarski tehničar, još su neka od zanimanja za koja se mogu školovati zainteresovani u okviru ove obrazovne institucije.

Naravno da su zastupljena i zanimanja u okviru medicinske struke, kao što su medicinska sestra - tehničar i medicinska sestra - vaspitač, a Srednja medicinska i IT gimnazija zainteresovanima nudi mogućnost da steknu zvanje ekonomski tehničar, carinski tehničar i građevinski tehničar za niskogradnju, kao i tehničar drumskog saobraćaja i za mnoga druga zvanja, uzevši u obzir da je ponuda ove obrazovne institucije kada su u pitanju obrazovni profil zaista obimna.

Ovde je vrlo važno da naglasimo i to da Srednja medicinska i IT gimnazija posluje na ukupno osam lokacija u našoj zemlji, a izbor obrazovnih profila definisan je lokacijski, tako da bi svi zainteresovani trebalo da se na vreme raspitaju o tome da li u njihovom gradu ova škola organizuje nastavu u okviru željenog obrazovnog profila.

Još prednosti koje nudi Srednja medicinska i IT gimnazija

Već smo pomenuli da su konkurentne cene i obimna ponuda po pitanju dostupnih obrazovnih profila osnovne karakteristike ove obrazovne institucije, ali ono što je takođe važno napomenuti jeste, da Srednja medicinska i IT gimnazija sa puno pažnje bira nastavni i stručni kadar, kako bi obezbedila učenicima maksimalno kvalitetnu nastavu.

Prostor na svih osam lokacija, na koliko postoji Srednja medicinska i IT gimnazija u Srbiji, opremljen je u skladu sa svetskim standardima, tako da su učenicima na raspolaganju savremeno uređene učionice sa dodatnom opremom, što će im omogućiti da se osećaju prijatno u školskom okruženju i definitivno pozitivno uticati na kvalitet nastave.

Znamo da roditelji najviše brinu i o tome da li je ova obrazovna institucija ovlašćena, pa zato ističemo da je diploma koju učenici po završetku pohađanja određenog obrazovnog profila stiču, ekvivalentna diplomi apsolutno bilo koje državne srednje škole na teritoriji naše zemlje. Nastava se organizuje prema pravilima koja navodi nadležno ministarstvo, a u ovom slučaju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

S obzirom na to da Srednja medicinska i IT gimnazija ima tako koncipiran program za obrazovne profile da on uključuje i praktičan rad, vrlo je važno da i učenici i njihovi roditelji znaju i to da se poslovni partneri sa kojima se ostvaruje taj deo edukacije sa puno pažnje biraju u okviru ove obrazovne institucije. Baš iz tog razloga i ističemo da će najbolji u okviru konkretne oblasti prenositi praktična znanja učenicima, što će im u daljem radu sigurno biti od koristi.

Upis u Srednju medicinsku i IT gimnaziju je u toku!

Nemojte misliti da je rano i već sada omogućite vašem detetu da tokom školovanja stiče znanja od najboljih!

