Srednjoškolci, upoznajte se sa Comtrade IT studijama, prijavite se za ITS Campus Day

BESPLATNO ZAVIRITE U COMTRADE KAMPUS KAO STUDENT ITS-A!

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS za vas otvara svoja vrata u subotu, 6. aprila, od 11 časova, kada za sve zainteresovane organizuje Comtrade ITS Campus Day.

Ovo je odlična prilika da zavirite u jedinstveni obrazovni kampus Comtrade visoke škole i otkrijete zašto ITS nudi najtraženije IT studije u regionu. Očekuju vas zanimljive radionice, upoznavanje sa kampusom i profesorima, neformalni razgovori sa Comtrade inženjerima, iskustva ITS alumnista iz prve ruke, upoznavanje sa budućim kolegama i posebni dodatni popust za sve koji odluče da se upišu. Ovo je sjajan događaj za svakog srednjoškolca koji planira da svoju karijeru nastavi u IT industriji. Povedite roditelje ili prijatelje i zajedno se upoznajte sa Tehnološkim centrom Comtrade i kampusom Visoke škole za IT.

Ulaz je potpuno besplatan, a sve što je potrebno jeste da se prijavite na vreme, jer je broj mesta ograničen.

Najtraženije IT studije u regionu

ITS nudi jedinstvene studije za informacione tehnologije, a nalazi se na Novom Beogradu u okviru Comtrade tehnološkog centra. Zbog toga, kao i zbog aktuelnosti studijskih programa, najmodernijih uslova studiranja i prakse, od prvog dana već preko 15 godina važi za najtraženiju obrazovnu ustanovu za IT studije u regionu.

Studenti mogu da izaberu neki od najaktuelnijih programa osnovnih studija: Informacione tehnologije (Razvoj softvera i Veštačka inteligencija i nauka o podacima) i Računarska multimedija, te da nastave svoje obrazovanje na master studijama za IT.

foto: Promo

COMTRADE ITS CAMPUS DAY: OBEZBEDITE MESTO NA VREME

U sklopu Comtrade ITS Campus Day-a posetioci će imati mogućnost da se besplatno uključe u interaktivne radionice, upoznaju sa najnovijim tehnološkim trendovima, kao i da razviju svoju profesionalnu mrežu. Ovaj događaj nudi izuzetnu priliku za sticanje praktičnih veština, kao i za netvorking s profesionalcima iz oblasti tehnologije.

Dolaskom na ITS Campus Day u subotu, 6. aprila, od 11 časova, imate priliku da doživite dinamiku ITS-a. Uvodno predavanje profesora pružiće vam detaljan uvid u to kako bi izgledalo vaše obrazovanje na ITS-u, omogućavajući vam da bolje razumete zašto je ova visoka škola lider u savremenom obrazovanju za najtraženija zanimanja.

Interaktivni obilazak kampusa i radionice na teme kao što su „Duboko učenje i neuronske mreže” i „Matematika na zabavan način” nude praktično iskustvo i upoznavanje sa jedinstvenim pristupom načina rada i učenja na ITS-u. Ovo je odlična prilika da se povežete sa stručnjacima iz industrije, ali i da se upoznate sa načinom rada u najmodernijem tehnološkom kompleksu. Takođe, svima koji dođu ITS poklanja dodatni popust na već snižene cene školarina.

Prijavite se odmah: Upoznajte se sa ITS Comtrade kampusom iz perspektive studenta

