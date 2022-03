ZA JAKU I STABILNU SRBIJU NEOPHODNA JE JAKA I ZDRAVA PORODICA: Zdravković, Ilić i Kesar obišli Zaječarski okrug (FOTO)

Kandidati za poslanike parlamentarne liste "Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve" Marija Zdravković, Dejan Ilić i Dejan Kesar obišli su danas Zaječarski okrug. Za jaku i stabilnu Srbiju neophodna je jaka i zdrava porodica. Da bi to moglo da se ostvari, država mora da ima i jako zdravstvo, a Srbija je u prethodnim godinama izgradila veliki broj regionalnih bolnica, domova zdravlja, ambulanti, kao i nekoliko kliničkih centara, rekla je Marija Zdravković.

Ona je istakla da je veoma važno da vodimo računa o životnoj sredini i da se posvetimo selu kako bi pre svega imali zdravu hranu, čistu vodu i čist vazduh, a time, istakla je Zdravković, postajemo zdravija nacija čime rasterećujemo i sam zdravstveni sistem. Zato je jako važno da mudro biramo trećeg aprila, da biramo dela, prosperitet, mir i sigurnu budnućnost, a to nam osigurava samo jedna osoba, to je Aleksandar Vučić, zaključila je Zdravković.

Dejan Ilić istakao je zadovoljstvo što je posetio istočnu Srbiju i porodicu Đokić. Dolazeći u ovaj deo Srbije primetna je velika razlika u infrastrukturi, kako je bilo nekada, a kako je sada, rekao je Ilić i napomenuo da su izgrađene nove saobraćajnice uz ocenu da ukoliko svi zajedno podržimo politiku Aleksandra Vučića ne samo da će to značiti dalji razvoj Zaječarskog okruga, već i cele Srbije. On je napomenuo da narod i država moraju da rade zajedno na jačanju sela, i da je upravo to politika SNS-a. Dejan Kesar podsetio je da je u Zaječaru u okviru projekta "Očistimo Srbiju" planirana izgradnja 65 kilometara kanalizacione mreže, kao i fabrika za prečišćavanje otpadnih voda. On je istako da je to jedan od sinonima uspešne države, jer samo čista i uredna država, može biti i ekonomski jaka i stabilna. Ovim projektima mi ćemo očuvati i Timok i sve lepote ovog dela Srbije, to su dela koja govore, i samo zajedno možemo sve, poručio je Kesar.

