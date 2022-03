APATINSKI OPŠTINSKI ODBOR DSS PREŠAO U SPS: Više od 70 članova promenilo stranku

Opštinski odbor i članovi Demokratske stranke Srbije (DSS) u Apatinu juče su se priključili SPS-u. Ovu informaciju objavio je i Pokrajinski odbor SPS-a, a potvrdio je i Mirko Praštalo, dosadašnji predsednik OO DSS-a Apatin.

- Da, istina je. Više od 70 članova apatinskog DSS-a, uključujući tu i najuže rukovodstvo iz OO, prešlo je u SPS, a očekujem da će to uskoro uraditi bar još 100 članova iz MO Sonta, Prigrevica i Svilojevo, potvrdio je Praštalo.

On dodaje da je još pre godinu dana najavio vrhu DSS-a da želi da napusti stranku, da su i on i članovi nezadovoljni njenim funkcionisanjem.

- Već godinama nemamo nikakve aktivnosti, niko nam ne daje smernice za rad, nema obilazaka opštinskih odbora, kontakata... Kao da ne postojimo ni mi, ni stranka, izuzev pred izbore, kada se traži da se aktiviramo. Na moja upozorenja niko nije reagovao do pred ove izbore, kada mi je poručeno da sačekam da oni prođu, te da će posle njih biti unutarstranački izbori, a koji su trebali da se održe još pre dve, do tri godine. Ja sam ipak odlučio da ništa ne čekam, već sam prijateljima i OO saopštio da ću da pređem u SPS, što su oni ne samo pozdravili, već odlučili da i sami to isto učine, objašnjava Praštalo.

On ističe da je svih ovih godina imao korektnu saradnju sa SPS-om, sa njegovim pok. predsednikom Živoradom Smiljanićem, te da ni jednog momenta nije razmišljao o prelasku u neku drugu stranku, sem u SPS.

- Izuzetno smo sarađivali sve ove godine i svaki dogovor koji smo postigli je bio ispoštovan. Osim toga, socijalisti su ideološki najbliži nama. Ja sam u duši socijalista i otuda i odluka da zvanično i pređem u redove SPS-a, dodaje Praštalo.

Novi članovi SPS-a odmah su uključeni u sve aktivnosti vezane za pripremu i sprovođenje izbora 3. aprila, a nakon toga uslediće dogovor za lokalne izbore.

- Na lokalnim izborima očekujem da ćemo imati značajniju ulogu. Cenim to što apatinski SPS ima korektno, mlado i obrazovano rukovodstvo, u čemu vidim budućnost i za grad, i za stranku, zaključuje Praštalo.

Povodom prelaska OO DSS-a u SPS, oglasio se i Pokrajinski odbor SPS-a za Vojvodinu, navodeći da su Odbor i članovi DSS-a prepoznali u SPS-u vrednosti za koje se vredi zalagati u današnjim društvenim uslovima, ali i da je, svakako, presudilo i to što dobro znaju socijaliste u Apatinu, njihovu upornost, iskustvo i sposobnost, kao i to da uvek drže obećanja.

Na informaciju da je OO DSS-a prešao u SPS, saopštenjem se oglasio i Okružni odbor DSS-a Zapadnobačkog okruga, navodeći da su prinuđeni da se oglase kako bi demantovali dezinformacije koje su se pojavile u javnosti, odnosno tvrdnje lokalnog Opštinskog odbora SPS-a Apatin kao i Pokrajinskog odbora SPS-a Vojvodina da je u njihove redove prešlo članstvo Demokratske stranke Srbije u Apatinu.

- Moramo da objasnimo građanima istine radi, da Opštinski odbor DSS-a Apatin već godinama skoro i ne postoji, te da je u tom lokalnom odboru postojao samo jedan čovek-poverenik, koji dugi niz godina nije uspevao da napravi organizaciju. Prošle godine na redovnoj Skupštini stranke DSS je za člana Izvršnog odbora stranke izabrala Nemanju Stevančeva, koji je i zadužen za Zapadno Bački okrug (Sombor, Odžaci, Kula i Apatin). Nemanja Stevančev, kao koridnator za Apatin, je pre skoro tri meseca okupio tim ljudi koji su spremni da podignu stranačku organizaciju na zavidan nivo, kao i ljudi koji su spremni da se časno i pošteno bore i zalažu za svoju opštinu. Izborom novog povereništva mandat i ovlašćenja prethodnog poverenika Praštala su i formalno prestala da postoje, te su ovi navodi da je poverenik Opštinskog odbora DSS-a Apatin prešao u redove lokalnog SPS-a lažna. Pitamo se kome u poslednjim danima kampanje koja sledi za nekoliko dana služi na čast da potura lažne informacije, jer prelazak članstva, složićete se sa nama nikako ne podrzumeva prelazak jedne osobe u drugu stranku. Ovim putem želimo da se zahvalimo bivšem našem članu,do pre nekoliko meseci i povereniku u Apatinu, kao i da mu poželimo srećan rad ali u okviru druge stranke, a građanima Apatina da obećamo da ćemo u narednim nedeljama predstaviti naše članove povereništva u Apatinu, navodi se u saopštenju Okružnog odbora DSS-a.

