ŠAPIĆ PORUČIO: Metro će suštinski promeniti sliku Beograda, a građani će za četiri godine moći da vide kako će on izgledati

Kandidat SNS za gradonačelnika Beograda Aleksandar Šapić uveren je da će izgradnja dve linije metroa u potpunosti promeniti sliku Beograda. On se nada i da će u naredne četiri godine biti završena polovina radova na izgradnji metroa i da će Beograđani moći da vide jasne obrise kako će on izgledati.

- Izgradnja dve linije metroa suštinski će promeniti sliku Beograda. To je verovatno najznačajniji infrastrukturni projekat koji se u Srbiji sprovodi još od Drugog svetskog rata, u koji su uključeni svi državni organi, od predsednika, pre svega, preko Vlade do grada Beograda. Ako nam Beograđani budu ukazali poverenje, na nama je velika odgovornost da ovaj, decenijama željno čekani projekat, uspešno sprovedemo. Cilj nam je da u naredne četiri godine sa izgradnjom stignemo do polovine i da građani vide jasne obrise kako će izgledati beogradski metro - poručio je Šapić.

On je istakao da izgradnja metroa, sa sobom povlači i unapređenje kompletnog javnog prevoza u Beogradu.

- Sve beogradske opštine biće saobraćajno, infrastrukturno i ekonomski značajno unapređene. Kada za osam godina budemo imali dve linije metroa, Beograd više neće biti isti grad - rekao je Šapić i dodao da je imao prilike da živi u gradovima gde metro postoji, i da se u velikim gradovima u odnosu na metro stanicu određuje vrednost nekretnine koju neko ima.

- Metro stanica svuda u svetu postaje jednica mere vrednosti toga gde živite ili radite - naglasio je Šapić podvlačeći da se neće obazirati na zamerke koje iznose politički neistomišljenici kada je ovaj projekat u pitanju, već da će učiniti sve da metro bude izgrađen, jer građani Beograda na njega predugo čekaju.

- Projekat postoji i usvojen je, imamo novac, radovi na Makiškom polju su već počeli. Nastavljamo da gradimo metro i siguran sam da ćemo do kraja mandata stići do pola. Ukoliko nakon četiri godine, umesto nas, neki drugi budu došli na vlast, imaju pravo i da zatrpaju sve ono što uradimo do tada. Samo neka izađu pred građane i saopšte im to - zaključio je Šapić.