NADA: Ševarlić podržao koaliciju i Miloša Jovanovića za predstojeće izbore

BEOGRAD - Predsednik Društva srpskih domaćina i nekadašnji narodni poslanik Miladin Ševarlić pružio je danas podršku koaliciji NADA i njihovom predsedničkom kandidatu Milošu Jovanoviću za izbore 3. aprila.

"Jovanović nije onaj koji će biti gospodar Srbije, on je onaj koji ume da sasluša druge i da koriguje svoje stavove. To nismo videli u prethodnih 10 godina", rekao je Ševarlić novinarima u beogradskim prostorijama koalicije NADA.

Ocenio je i da Jovanović ima osećaj za ugrožene socio-ekonomske grupacije u Srbiji, posebno o poljoprivrednicima.

Ševarlić je podržao i nosioca parlamentarne liste te koalicije, generala Božidara Delića, za koga je rekao da je "jedan od najznačajnijih stubova odbrane srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji".

"Mi se nalazimo u teškom trenutku i globalno i nacionalno, predstoje nam mnogi ekonomski rezovi i zbog toga mislim da jedna nacionalna opcija, kao što je izborna lista NADA, treba da bude podržana od svih nacionalno odgovornih gradjana Srbije", kazao je Ševarlić.

foto: Nemanja Nikolić

Božidar Delić je ocenio da je "Srbija u ovom trenutku kuća bez domaćina", a da Ševarlićeva podrška toj listi podrazumeva da on predsedničkog kandidata Miloša Jovanovića vidi upravo kao domaćina.

Jovanović je istakao da mu Ševarlićeva podrška čini posebno zadovoljsto, jer je on tokom svog mandata u Skupštini Srbije "časno branio Srbiju".

"Čestito se zalagao za boljitak ove zemlje, a čak je bio i spreman da štrajkuje gladju za stvari koje su od nacionalnog interesa", rekao je Jovanović.

On je dodao da je izborna kampanja bila relativno korektna, da je bilo izbornog prostora dovoljno, ali da raspodela svakako nije bila ravnopravna.

Kada su u pitanju navodi o "fantomskim pozivima za glasove" u Beogradu , Jovanović je istakao da je to za osudu, ali i dodao da se ne brine previše jer će u Beogradu biti najbolje sprovedena kontrola izbora.

"Raduje me činjenca da se pokušava na taj način prekrojiti izborni rezultat, jer to znači da u Beogradu stvari mogu da se promene", istakao je Jovanović i dodao da će ta koalicija imati 12.000 kontrolora na biračkim mestima, od čega će većina biti u pravo u glavnom gradu.

Ocenio je da to nije u potpunosti dovoljan broj kontrolora, ali da nijedna stranka nema dovoljan broj ljudi kojima može da veruje da bi na svih 8.500 mesta sproveli potpunu kontrolu.

Istakao je da je aktuelna vlast na "klijentelistički način vlada Srbijom", kao i da se u državi može videti strah ljudi, posebno za zaposlenje.

"Srpska napredna stranka je Srbiju pretvorila u svoju partijsku prćiju. To je žalosno i to je nešto što ćemo menjati. U tom smislu, kontrola će biti sprovedena najbolje što je to moguće. Da li će to biti idealno - neće, ali ja verujem da će biti sasvim dovoljno da se promeni odnos snaga, možda i vlasti u našoj prestonici", rekao je Jovanović.

Kurir.rs/Beta