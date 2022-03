UJEDINJENI ZA POBEDU SRBIJE Ponoš: Vlast ne razume državu kao mehanizam za sprovođenje socijalnog dijaloga

BEOGRAD - Predsednički kandidat koalicije "Ujedinjeni za pobedu Srbije" Zdravko Ponoš ocenio je danas da aktuelna vlast ne razume koncept socijalnog dijaloga, kao ni državu kao mehanizam za sprovođenje tog dijaloga i garant njegove primene.

"Odlazeći režim suštinski baštini neki metastazirani komunistički jednopartijski koncept. A to znači da je njima bilo kakav politički pluralizam neprihvatljiv", rekao je Ponoš za list Nova.

Ocenio je kao porazno to što je "rodonačelnik rizičnih podela u društvu" aktuelni predsednik Srbije Aleksandar Vučić, "čovek koji bi po Ustavu trebalo da reprezentuje jedinstvo".

"On je Srbiju grubo podelio na svoje i one druge. Tako nam se i obraća. To nije normalno. Jedna od najvažnijih stvari je da sa te pozicije prestane da šiklja govor mržnje", kazao je on.

Ponoš je naglasio i da se "grozi koncepta vođe", kao i da taj koncept prolazi samo u zemljama "gde postoje ozbiljni problemi sa informisanjem i obrazovanjem".

"Potreba za vođom se javlja i kad su prisutni egzistencijalni strahovi. Zato odlazeći režim manipuliše sa ratom u Ukrajini, nemaštinom, neizvesnošću. Jednom rečju, svesno generiše strah", naveo je Ponoš.

