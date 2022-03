PODRŠKA VUČIĆU STIŽE I IZ BiH: Vučić čovek koji može da nastavi da vodi srpski narod sa obe strane Drine

Politiku mira i stabilnosti kojom se vodi predsednik Aleksandar Vučić, prepoznali su i u Bosni i Hercegovini.

Poruke podrške su poslali gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, načelnik opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović, načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević, načelnik opštine Berkovići Nenad Abramović, Mirкo Ćurić gradonačelniк Trebinja, načelnik opštine Sokolac Milovan Bijelica, načelnik opštine Bratunac Srđan Rankić, predsednik Boračke organizacije "Ilidžanski borac" Slobodan Maunaga, predsednik Glavnog odbora Srpske demokratske stranke RS i nacelnik opstine Teslić Milan Miličević, načelnik opštine Ljubinje Stevo Drapić, načelnik Opštine Istočna Ilidža Marinko Božović.

Petrović: Bijeljina i Semberija su za Vučića i SNS

Gradonačelnik Bijeljine u svom pismu podrške upućenom predsedniku Vučiću kaže da ne može biti granice između dva bratska naroda.

- Mir, stabilnost i ekonomski prosperitet nemaju alternativu i to je put koji je trasirala Srbija i koja krupnim koracima korača napred zahvaljući politici predsednika Aleksandra Vučića. Da je to tako to smo osetili i mi u Republici Srpskoj, a posebno mi u Bijeljini, gde nam je Srbija na dohvat ruke i koja za nas predstavlja drugu kuću u koju rado ulazimo. Za nas nema i ne može biti granice između dva bratska naroda. Nas ne deli reka Drina nego spaja i svaki dan smo sve bliže jedni drugima zahvaljujući projektima, izgradnja mosta i auto-puta, koje nam je obezbedila Srbija pod vođstvom Aleksandra Vučića. Zato naša bezrezervna i iskrena podrška Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci na izborima u nedelju, kada će građani Srbije da izađu na izbore. Ubeđen sam da će građani Srbije, kao što će i moji sugrađani, koji će u nedelju izaći na izbore plebiscitarno dati glas Aleksandru Vučiću za njegove ideje i vizije koje će realizovati u narednom petogodišnjem periodu. Srbija sa Aleksandrom Vučićem garant je mira, stabilnosti i ekonomskog prosperiteta u regionu, a mi u Bijeljini, kao i u Republici Srpskoj bićemo mirniji i spokojniji u ovim turbulentnim vremenima. Zato u nedelju svi zajedno dajmo glas Aleksandru Vučiću za predsednika Srbije i podržimo njegove liste za parlament, grad Beograd i druge lokalne zajednice. Živela Srbija - Živela Srpska- naglašava Petrović.

01:30 Podrška za Aleksandra Vučića iz Zvornika

Gašanović: Vučić čovek koji može da nastavi da vodi srpski narod sa obe strane Drine

Načelnik opštine Istočni Stari Grad lično se obratio predsedniku Vučiću.

- Poštovani predsedniče Vučiću, pišem Vam ovo kratko pismo podrške u svoje lično ime i u ime stanovnika opštine Istočni Stari Grad u Istočnom Sarajevu. Sa istinskim uverenjem, da ste Vi čovek koji može da nastavi da vodi srpski narod sa obe strane Drine, koja nas povezuje, pozvaću sve one koji mogu da na predstojećim Izborima podrže Vas i Vašu ideju. Istočni Stari Grad evo već 30 godina stoji i čuva granicu Republike Srpske kao jedna od rubnih opština, a samim tim nam je stalo do mira i stabilnosti u našem užem i širem okruženju. Verujem u sve ono što ste uradili i što ćete raditi, a nadam se da ću Vam nakon 4. aprila 2022. godine imati priliku da uputim još jednu čestitku - napisao je Gašanović.

Načelnik opštine Bileća

foto: Kurir

Đurević: Srbija je postigla ogroman napredak

Načelnik opštine Višegrad u svom pismu podrške predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću uveren je da će birači dati svoje puno poverenje SNS-u na predstojećim izborima

- Poštovani predsedniče Aleksandre Vučiću, u nedelju 3. aprila građani Srbije izlaze na izbore koji su od suštinskog značaja za zemlju i njen narod. Zbog toga želim podržati Vas, partiju i sve kandidate za pozicije u organima vlasti. Pod Vašim liderstvom država je postigla ogroman napredak i postala prepoznata po realnom i merljivom uspehu na terenu. To ste postigli verodostojnošću i ispunjavanjem obećanja. Siguran sam da će još više birača dati svoje puno poverenje SNS-u na ovim izborima. Ovi izbori predstavljaju temelje na kojima se određuje budući smer Srbije i njen put napred. Pod Vašim liderstvom, SNS je postala partija svih Srba, partija za viši životni standard, za više socijalne pravde, za pravedniji rast u uspešnom evropskom društvu u kojem su svi građani jednaki. Danas se zemlja suočava sa važnim političkim, socijalnim i ekonomskim izazovima. Jasno vidim da je ovo prava šansa za Srbiju a uspeh Vaše partije će pokazati da je Srbija posvećena naprednoj budućnosti. Predsedniče i veliki broj naših stanovnika će Vas u potpunosti podržati. Vi to zaslužujete, građani Srbije to zaslužuju. To je razlog zašto Vam šaljemo najbolje želje u završnici izborne kampanje i sreću na predstojećim izborima - piše Đurević.

Abramović: Srbi iz RS s nadom gledaju u napredak koji je Srbija napravila

Načelnik opštine Berkovići u pismu Vučiću ističe da je siguran da će Vučić i dalje uspešno biti zaštitnik svih Srba, gde god oni živeli.

- U svoje lično ime i u ime građana Berkovića, želim da Vam pružim bezrezervnu podršku na predstojećim izborima u Republici Srbiji. Ovim putem pozivam sve one koji vode poreklo iz opštine Berkovići, a imaju pravo glasa u Srbiji, da na nedeljnim izborima u Srbiji podrže Vas kao predsednika koji ste svojim odnosnom prema Srbima u Republici Srpskoj to zaslužili. Srbi iz Berkovića i Srbi iz Republike Srpske sa nadom gledaju u napredak koji je Srbija napravila, smatrajući da će te uz postigniti napredak, i dalje uspešno biti zaštitnik svih Srba, gde god oni živeli. Primite bratske pozdrave iz srpske Hercegovine i naroda Berkovića - poručuje Abramović.

Ćurić: Takav čovek treba Srbiji i celokupnom srpskom narodu

Gradonačelnik Trebinja kaže da je Vučić pokazao veliki patriotizam i neizmernu ljubav prema narodu RS.

- Republika Srbija i Republike Srpska, ali i Trebinje sa svojim bratskim srpskim gradovima su tokom Vašeg mandata postali primeri bliske saradnje u regionu na šta su ponosni svi građani grada pod Leotarom, a verujem i građani naše matice Srbije. Naša saradnja u proteklom periodu bila je na visokom nivou, na obostrano zadovoljstvo, a Vaše zalaganje da pomognete razvoju i napretku Trebinja i Republike Srpske pokazalo je veliki patriotizam i neizmernu ljubav prema našem narodu. Raduje nas što je Trebinje postalo veliko gradilište i što ste proteklih godina ulagali u naš grad koji je postao mesto u koje svi žele da dođu. Trebinje je našim radom i Vašom nesebičnom pomoći i podrškom postalo otvoren grad, grad koji posećuje sve veći broj ljudi iz čitavog sveta. Raduje me i što ste prihvatili da budete kandidat koalicije okupljene oko SNS-a za predsednika Srbije. Takav čovek treba Srbiji i celokupnom srpskom narodu, čovek koji uvek iznova s ponosom priča o svojoj zemlji i svojim ljudima, poziva goste da posete naše Trebinje, predstavljajući ovaj grad na najbolji mogući način. Osim toga, Srbija na čelu ima pravog domaćina, što naši ljudi kažu – čoveka iz naroda. Verujem i iskreno se nadam da su građani Srbije prepoznali i da cene sve ono što mi kao ljudi sa strane vidimo i primetimo – a to je da Srbija ide u jednom dobrom pravcu, da se razvija i da postaje centar i lider regiona. A 3. april treba samo da bude potvrda da je Srbija na kursu sa koga ne treba da skrene i da je Aleksandar Vučić garant mira, prosperiteta i uspeha, najbolji izbor za sigurnu budućnost Republiike Srbije i svih srpskih zemalja - piše Ćurić.

Veterani odbrambeno-otadžbinskog rata RS

foto: Kurir

Bijelica: Svaka buna, ustanak i rat, nama je zajednički

Načelnik opštine Sokolac kaže da je nemerljiva uloga Srbije u stvaranju RS.

- Narod Romanije i Sokoca, opštine na čijem sam čelu već treći mandat, uvek je spas i utehu nalazio u Srbiji. Svaka buna, ustanak i rat, nama je zajednički. Tako je bilo od najranije borbe protiv okupatora, do poslednjeg rata i stvaranja Republike Srpske u čijem stvaranju je Romanija dala ogroman dorinos. Nemerljiva je uloga Srbije u tim danima. Međutim kako nam u ratovima i bunama ta saradnja i oslanjanje idu prirodno i lako, mi mirnodopsku saradnju i povezivanje ostvarujemo nekako teško, nemarni smo i nehajni. Često nedostaje razumevanja, više ističemo neke sitne razlike i gubimo se u njima, nego što radimo kako bi se što bolje i kvalitetnije povezali. Od uspostavljanja specijalnih i paralelnih veza između Srbije i Republike Srpske, a sve naše veze su ne specijalne, već posebne i uzvišene, ta saradnja nije bila bolja, produktivnija i sveobuhvatna nego što je danas. Srbija Aleksandra Vučića je Srbija napretka, razvoja, izgradnje. Okrenuta svetu i savremenosti ne gubi se u njoj, već joj daje autentičan srpski pečat. Misli globalno, a deluj lokalno nije fraza globalista, već vidljiv i opipljiv rad u svakom kutku Srbije, a potom Republike Srpske, Crne Gore, Makedonije ili onoga što se samo po sebi i bez imenovanja zove srpski svet. Da to Sokolac i Romanija shvataju pokazuju i bilbordi sa snažnom podrškom Aleksandru Vučiću, kandidatu za predsjednika Republike Srbije na predstojećim izborima koji će se održati 3. aprila. Sokočani su ovim gestom pokazali da prepoznaju da je Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem najvažniji faktor mira i stabilnosti na Balkanu - poručuje Bijelica.

Rankić: Izgradili smo mostove koji su još više učvrstili veze srpskog naroda u RS i Srbiji

- "Zajedno možemo sve"- nije samo slogan Srpske napredne stranke nego glas naroda sa obe strane reke Drine. To je poruka orijentisana ka budućnosti, ali i prošlosti u kojoj je srpski narod prošao kroz teška iskušenja u kojima je ostao jedinstven i istrajan. Oslanjajući se jedni na druge kroz razne vidove povezanosti i podrške, izgradili smo mostove koji su još više učvrstili veze srpskog naroda u Republici Srpskoj i Srbiji. Srbija je uvek bila uz svoj narod u Republici Srpskoj, uvek nam je pomagala. To čini i danas, nesebično i sa velikom ljubavlju, i zbog toga, ja kao načelnik opštine Bratunac i predsednik Srpskog narodnog pokreta želim da izrazim veliku zahvalnost i dam punu podršku Srpskoj naprednoj stranci i njenom predsedniku Aleksandru Vučiću na predstojećim izborima - piše Rankić.

foto: Kurir

Maunaga: Mir i stabilnost nemaju cenu

- Poštovani predsedniče Vučić, osećam posebnu odgovornost, jer Vam se obraćam u ime organizacije čiji su članovi branili i odbranili Republiku Srpsku - u ime "Ilidžanskog borca". Odgovornost je velika jer vrlo dobro znamo da mir i stabilnost nemaju cijenu i želimo da se naš nas glas čuje i sa druge strane Drine. Vi vodite neke druge bitke u miru, ali mirni smo i spokojni jer znamo da je njihov cilj uvek isti - jaka i stabilna Srbija, jaka i stabilna Srpska! Želimo Vam da nastavite tim istim putem i posle 3. aprila, snažno i do pobede za srpski narod - piše u pismu predsednika Boračke organizacije "Ilidžanski borac"

Miličević: Srbija i Vučić se pokazali kao ključni akteri mira i stabilnosti

Načelnik opstine Teslić kaže da je jaka i stabilna Srbija jedan od osnovnih preduslova za opstanak i budućnost srpskog naroda.

- U eri velikih međunarodnih ali i regionalnih turbulencija, jaka i stabilna Srbija je jedan od osnovnih preduslova za opstanak i budućnost srpskog naroda. Srbija i njen predsednik Aleksandar Vučić su se pokazali kao ključni akteri mira i stabilnosti, te kao regionalni lider u procesu ekonomskog rasta i razvoja. Za Republiku Srpsku, ali i za celi region je veoma važno da se Srbija na tom putu i zadrži te stoga dajem ličnu i bezrezervnu podršku Aleksandru Vučiću kao sadašnjem i budućem predsedniku Srbije.

Drapić: Vidimo i divimo se rezultatima vašeg dosadašnjeg rada

Načelnik opštine Ljubinje pružio je Vučiću bezrezervnu podršku.

- U svoje lično ime i u ime građana Ljubinja, želim da Vama i Srpskoj naprednoj stranci pružim bezrezervnu podršku na predstojećim, sudbonosnim, izborima u Republici Srbiji. Želim da znate da Srbi iz Ljubinja i Srbi iz Republike Srpske vide i dive se rezultatima vašeg dosadašnjeg rada i napretku koji je Srbija napravila. Cenimo svu pomoć koju ste nam poslali, zaštitu koju ste nam pružili i nadu u bolju budućnost koju ste nam ulili. Siguran sam da Srbija u nedelju neće pogrešiti i da će nastaviti krupnim koracima ka sigurnijoj i boljoj budućnosti. Mi ćemo tome dati doprinosa. Primite bratske pozdrave iz slobodarske Hercegovine i mog Ljubinja - navodi Drapić u pismu.

Božović: Mir i stabilnost su najveći zalog budućnosti

- U ovim globalno izazovnim danima, kada se ceo svet suočava sa brojnim promenama, mir i stabilnost su najveći zalog budućnosti. Ta budućnost u Srbiji, ali i u celom regionu, a posebno u Republici Srpskoj, moguća je i ostvariva sa Vama, kao predsednikom Srbije, i Srpskom naprednom strankom, kao najsnažnijom političkom partijom, čiji je cilj jasan - jaka i prosperitetna Srbija, okrenuta ka budućnosti, utemeljena na tradicionalnim srpskim vrednostima. Istočna Ilidža je uz Vas! Verujemo u Vašu pobedu 3. aprila, koja će doneti dobrobit srpskom narodu s obe strane Drine - napisao je načelnik Opštine Istočna Ilidža

