KAKO PREDSEDNIK VUČIĆ VIDI SRBIJU 2025. GODINE: Naša dela nam daju legitimitet, zajedno možemo sve

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u autorskom tekstu ističe da je Srbija danas jaka i stabilna država, faktor mira i stabilnosti, zemlja kranova i dizalica, novih fabrika i novih radnih mesta.

- Danas se u Srbiji više ne priča o tome kada će se živeti bolje, nego o tome šta još možemo da uradimo kako bi se dodatno poboljšao kvalitet života građana. To je ono za šta smo se svakodnevno borili, teškim i mukotrpnim radom - navodi predsednik.

Vučić dalje kaže da nije bilo nimalo lako da se dođe dovde gde smo sada, jer je prethodna vlast ostavila zemlju "urušene ekonomije, u kojoj su katanci na fabrikama bili češći nego radnici za mašinama."

- Ostavili su nam zemlju u kojoj je nezaposlenost bila na maksimumu, a plate i penzije na minimumu. Ostavili su prazan državni budžet u kojem nije bilo novca ni za jednomesečenu isplatu penzija. Morali smo brzo da reagujemo i da sprovedemo ozbiljan program fiskalne konsolidacije, koji je podrazumevao i neke teške ekonomske mere. Započeli smo oporavak Srbije, koji nije bio nimalo lak, ali je bio neophodan. Rezultati nisu izostali. Od privrednog rasta koji je bio u minusu, stigli smo do toga da u poslednje dve godine budemo najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Javni dug je, uprkos svim krizama, u potpunosti pod kontrolom, nezaposlenost je pala sa 25,9 odsto na ispod 10 procenata, a plate i penzije su značajno porasle. Od prosečne plate koja je bila 331 evro, stigli smo do toga da ona u decembru 2021. godine bude 635 evra. Minimalnu zaradu smo podigli sa 15.747 dinara, na 35.012 dinara, koliko iznosi u ovoj godini. Istovremeno, lično sam otvorio ili postavio kamen temeljac za više od 250 fabrika širom Srbije i ponosan sam na to što je naša zemlja lider u regionu u privlačenju stranih direktnih investicija. Samo tokom prošle godine privukli smo 3,9 milijardi evra stranih direktnih investicija, što je više nego sve druge zemlje Zapadnog Balkana zajedno - piše Vučić.

Predsednik Srbije navodi da je uspeh usledio jer "smo uspeli da konsolidujemo javne finansije i što danas imamo novca u budžetu.

- Omislili smo program “Srbija 2025”, koji je već počeo da se realizuje. Do 2025. godine biće uloženo ukupno 14 milijardi evra u razne projekte iz saobraćajne infrastrukture, zatim u nove bolnice i škole, kao i za energetiku, za mlade, za pronatalnu politiku. Ukupno će devet milijardi evra biti uloženo u saobraćajnu infrastrukturu, jedna milijarda evra u vodovod i kanalizaciju, 700 miliona evra za naše mlade, 600 miliona evra za zdravstvo, 600 miliona evra i za obrazovanje i digitalizaciju, 500 miliona evra za infrastrukturu u kulturi i turizmu, 500 miliona evra za energetiku, 500 miliona evra za razvoj sportske infrastrukture, 300 miliona evra za infrastrukturu u poljoprivredi. Ovo su projekti na koje su generacije čekale, a koji će biti realizovani za samo nekoliko godina - navodi predsednik u autorskom tekstu za Blic.

Vučić kaže da je deo ovog programa i projekat izgradnje beogradskog metroa, koji su čekale generacije Beograđana, a koji je napokon počeo da se realizuje u novembru prošle godine.

- Kao što smo napravili Beograd na vodi, tako ćemo napraviti i beogradski metro, i to je projekat koji više niko neće moći da zaustavi. Posebno sam ponosan i na deo programa koji se tiče mladih i pronatalne politike, s obzirom na to da će svaka majka, koja rodi dete od početka ove godine, imati pravo na bespovratnu pomoć države za kupovinu stana ili kuće u iznosu do 20.000 evra. Ovo će biti ogromna pomoć za roditelje, koja se nadovezuje na novu pomoć u iznosu od 300.000 dinara za prvorođeno dete, i dodatnih 100.000 dinara za drugo i treće dete. Nadamo se da ćemo u ovu svrhu izdvojiti što više novca, jer to znači i više beba u našoj zemlji. Kada pogledate ove rezultate i planirane projekte, zaista bi trebalo da budemo ponosni jer smo od Srbije napravili jaku i snažnu državu. Ali, ja spadam u one koji nikada nisu u potpunosti zadovoljni i koji znaju da uvek može više i bolje.

Vučić se potom osvrnuo i na krize koje su uzdrmale svet poslednjih godina.

- Veliki Viktor Igo je jednom rekao da “snovi stvaraju budućnost”. Mi smo sanjali velike snove, koje smo uspeli da ostvarimo zahvaljujući vrednom radu, a sada nastavljamo da sanjamo i da radimo dalje. Dve velike krize koje su pogodile ceo svet u prethodnom periodu, najpre pandemija korona virusa, a sada i sukob Rusija-Ukrajina, uzdrmale su i mnogo jače ekonomije od naše. Mi smo u potpunosti stabilni, dobro se borimo sa svim izazovima, i nastavljamo da gradimo našu lepu Srbiju.

Naš san danas je da Srbija 2025. godine bude zemlja umrežena auto-putevima i modernim železničkim prugama, u kojoj će svaka kuća imati priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, i u kojoj će svaki građanin imati još bolji kvalitet života. Naša dela nam daju legitimitet da građanima sa potpunom sigurnošću, i pod punom odgovornošću, možemo da obećamo da će prosečna plata do kraja mandata naredne Vlade da bude 1000 evra, a penzija 500 evra. Zajedno možemo sve - poručuje predsednik na kraju teksta.

