STAMBOLIĆA SAM SLIKAO TRI DANA PRED NESTANAK! Životna priča Predraga Mitića: Zbog ovoga mi je ARKAN RAZBIO GLAVU i pretio smrću

Rođen sam 9. marta krajem pedesetih godina prošlog veka, a taj datum i jedna Dragana potpuno su mi promenili život. Evo, ovako ide ta priča: bila je subota, 9. mart 1991. Borba je imala neradni vikend i nije se radilo. Izlazili smo kao dvobroj. Kažem sebi, slobodan si, šta ima da ideš bilo gde, ali ipak odem, nešto me teralo. Svi znamo šta se tog dana desilo...

foto: fotografije su zabranjene za upotrebu, Predrag Mitić

Već dok sam išao kroz Kneza Miloša, vidim jake policijske snage, što se kaže. Odmah mi bude jasno da to neće biti običan miting. Dođem tamo, mnogo policije i naroda. U jednom trenutku pojavljuje se poslanik SPO, neki Marković, zvali su ga Harmonikaš. Kad je dolazio, policija jurne prema njemu, a demonstranti na policiju! Zauzeo sam tako neku poziciju, između svih njih. Pogledam, između dva vodena topa, Dragana digla ruku. Bukvalno tri sekunde je trajalo. U te tri sekunde nastala je ona fotka koju svi znaju.

U pola tri kreće suzavac, ja počinjem da grebem staklo po okolnim zgradama da me puste unutra, ali niko neće da me pusti! Jedva se nekako odvučem do Borbe, razvijem sedamnaest filmova! Pozovem Manju Vukotića, on kaže da dolazi, pravi se vanredno izdanje, svi u redakciju! Napravim svih tih sedamnaest filmova, ali vidim da mi fali nešto. Nego, predveče pogledam ponovo po džepovima i nađem još jedan film. Taj s Draganom. Manja je pustio to na naslovnu stranu. Borba je sa 25.000 tiraža skočila na 155.000 posle tih demonstracija! Od te slike sam dobio platu 5.000 maraka i otišao da kupim novi "jugo". Zvala me nakon nekoliko dana kustoskinja Milanka Todić iz Muzeja primenjene umetnosti da im ustupim sliku da je izlože, vratili su mi negativ i dali su mi sertifikat da je to kulturno blago.

Vojska

Eto, to mi je bio onako jedan od značajnijih datuma u životu, zauvek zabeležen.

A nisam tako počeo. Mislim, kao foto-reporter. Bio sam kučkar u vojsci. Eto, i to mislim da je značajno.

foto: Privatna Arhiva

Odem na regrutaciju, pitaju tamo neki generali, ne znam šta su: "Šta hoćeš da budeš?" Nosim naočare, je*iga, ne mogu da budem u auto-jedinici, ne mogu da budem pilot il' šta ti ja znam. Drugari se snašli, motorne jedinice, ovo, ono, a ja... Šta mogu ja, nosim naočare... I, šta ću, odem s konjima i kerovima. Albanska granica - bam, Gusinje! Meni je to bilo okej, nisam se žalio. To sam hteo. Dobijem nemačkog ovčara. Proživeo sam s njim petnaest meseci. Bavio sam se njime, učio ga, hranio, bukvalno smo se družili; uvodio sam ga u spavaonu, spavao je sa mnom! To je moj život, to kučkarenje. Stvarno to volim. To i fotografiju.

Ljubomir Radanov

foto: Kurir

