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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi Toplički okrug.

1/19 Vidi galeriju Vučić u Topličkom okrugu Foto: Petar Aleksić

Obilazak pogona kompanije "Jumko" - Rača Kuršumlijska, Kuršumlija

- Radimo put Rudare-Ljuša-Kuršumlijska Banja, nego da čujem šta vam je potrebno, rekao je Vučić odmah po dolasku.

- Donosimo i mašine, i osim puteva, i fabrike borbenih sistema, pomoći ćemo i izgradnju novog hotela u Lukovskoj Banji, a vi mi recite šta još može, dodao je Vučić u razgovoru s okupljenim narodom.

Rekao je građanima da se radi glavni put, a jedno dete koje je došlo da vidi predsednika tražilo je da se renovira istureno odeljenje OŠ Drinka Pavlović.

- Znate koliko smo para dali za renoviranje dve škole - OŠ Drinka Pavlović i OŠ Miloje Zakić, 6,5 miliona evra, a vi mi sad kažete da ima i treća! Te pare Kuršumlija ne bi mogla da skupi nikad, rekao je Vučić koji je pojedinačno slušao okupljene građane koji su mahom tražili po nekoliko kilometara puta do svojih sela. Žalili su se i na bandere zbog kojih im često ne staje struje kao i na oronulu zgradu lokalne pošte.

Što se tiče bandera, odmah je pozvao telefonom da se problem reši.

- Ovo ćete već koliko sutra videti oko bandera, rekao je okupljenim građanima pre ulaska u fabriku.

Foto: Petar Aleksić

Građani su se žalili i na stanje puta koji nije rađen 60 godina.

- Opština Kuršumlija je jedna od najvećih opština površinski s najmanjim brojem stanovnika i ta ulaganja su potpuno neproporcionalna, i mnogo sam srećan što ovde radimo, rekao je Vučić dodavši da je najveća kompanija tu Planinka, pa ŠIK Kopanik koje država na sve načine izdržava a to ne može da radi lokalna samouprava ma koliko dobri bili jer je to siromašna opština s malim prihodima.

- Država mnogo ulaže, trudimo se, otvaramo novi pogon, biće zapošljeno još 10 ljudi, ali samo hoću da znam da vi znate, da budem pošten, ma koliko to vama izgledalo kao sitnica, nije sitnica, rekao je Vučić dodavši i da je rekao da će biti urađena i stolarija na isturenom odeljenju škole.

Okupljeni građani su tražili i most pošto je prethdni voda odnela pa je Vučić rekao i da će gledati i da se to uradi kad su mašine već tu.

1/4 Vidi galeriju Vučić u Rači Kuršumlijskoj Foto: screenshot pink tv

Poseta Topličkom okrugu

Predsednik Vučić će u 9 časova obilazi pogon kompanije Jumko u Rači Kuršumlijskoj, zatim u 09.40 radove na putu Rudare-Ljuša-Kuršumlijska Banja, a u 10.20 novu zgradu Službe hitne pomoći pri Domu zdravlja u Kuršumliji.

Vučić će obići i radove na izgradnji III faze fabrike složenih borbenih sistema u Kuršumliji, zatim domaćinstvo porodice Veljić u Blacu i porodičnu destileriju MI-MI d.o.o. Blace.

Predsednik će obići i pekaru Oskar u Prokuplju, zatim završne radove na vrtiću Čarolija u Prokuplju, preduzeće za proizvodnju plastične ambalaže SZR Kesa i porodicu Filipović.ž

Foto: Kurir

00:51 fabrika Yumco u Vranju Izvor: Kurir/Petar Aleksić

00:11 Yumco Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Program posete Topličkom okrugu

09.00 Obilazak pogona kompanije „Jumko“ (Rača Kuršumlijska, Kuršumlija)

09.40 Obilazak radova na putu Rudare-Ljuša-Kuršumlijska Banja

10.20 Obilazak nove zgrade Službe hitne pomoći pri Domu zdravlja (Kuršumlija)

10.55 Obilazak radova na izgradnji III faze fabrike složenih borbenih sistema (Kuršumlija)

11.40 Obilazak domaćinstva porodice Veljić (Blace)

12.15 Obilazak porodične destilerije MI-MI d.o.o. Blace

13.45 Obilazak završnih radova na vrtiću „Čarolija“ (Prokuplje)

14.30 Obilazak preduzeća za proizvodnju plastične ambalaže SZR „Kesa“

15.05 Obilazak porodice Filipović