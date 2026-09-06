PREDSEDNIK SRBIJE I DANAS SA NARODOM: Vučić obilazi Zapadnobački okrug, razgovara s ljudima
Predsednik Vučić će nešto posle 9 časova obići kompaniju „Phi Academy” u Ratkovu, u opštini Odžaci. Zatim, u 9.45 časova, stiže u domaćinstvo porodice Stanimirović u Karavukovu, takođe u opštini Odžaci, a u 10.30 časova obilazi radove na putu Bački Brestovac - Bački Gračac, u istoj opštini.
U 11.15 časova obići će Spomen biblioteku u Prigrevici, u opštini Apatin, dok će u 11.50 časova početi obilazak domaćinstva porodice Malbaša u Svilojevu, takođe u opštini Apatin.
Za 12.45 časova predviđen je obilazak preduzeća „Construct Invest” u Kljajićevu, u opštini Sombor, nakon čega će, u 13.25 časova, Vučić obići radove na izgradnji novog objekta PU „Vera Gucunja”.
Program posete
09.05 Obilazak kompanije „Phi Academy” (Ratkovo, Odžaci)
Lokacija: prikaz na mapi
09.45 Obilazak domaćinstva porodice Stanimirović (Karavukovo, Odžaci)
Lokacija: prikaz na mapi
10.30 Obilazak radova na putu Bački Brestovac - Bački Gračac (Odžaci)
Lokacija: prikaz na mapi
11.15 Obilazak Spomen biblioteke u Prigrevici (Apatin)
Lokacija: prikaz na mapi
11.50 Obilazak domaćinstva porodice Malbaša (Svilojevo, Apatin)
Lokacija: prikaz na mapi
12.45 Obilazak preduzeća „Construct Invest” (Kljajićevo, Sombor)
Lokacija: prikaz na mapi
13.25 Obilazak radova na izgradnji novog objekta PU „Vera Gucunja”
Lokacija: prikaz na mapi
Kurir.rs