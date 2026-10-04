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Jedno od osnovnih novinarskih pravila je da naslov mora da odražava suštinu vesti. Međutim, u paralelnom univerzumu medija N1 i Nova pravila profesije padaju u vodu! Na tim portalima je izgleda jedno od osnovnih novinarskih pravila "važno je uneti dovoljno pometnje već u naslovu i prvim redovima kako bi naš čitalac dalje u život otišao trovački raspoložen, pre nego što uopšte stigne do činjenica".

A koji je to tekst danas?

Tekst pod naslovom "Da li je Vučić pozirao sa kartonskim Trampom? Na svim fotografijama ima upadljivo identičnu pozu, iz kabineta predsednika Rumunije tvrde da je autentična".

Portal N1: Tekst o Vučićevoj fotografiji s Trampom Foto: Printscreen N1

Od samog početka, autor N1, a prenosi sestra Nova, baš onako suptilno navodi na zaključak da je Aleksandar Vučić (tada još predsednik Srbije) u Njujorku, na marginama zasedanja Generalne skupštine SB UN, učestvovao u jeftinoj političkoj predstavi sa kartonskim likom US prezidenta kao ispred nekog supermarketa. Da bi konstrukcija dobila na masi, kao relevantni analitičar citira se sada opozicioni političar (zašto ste odmah pomislili na Nemanju Šarovića?!) dok se AI fotomontaže sa društvenih mreža tretiraju kao materijal za ozbiljnu analizu.

I tako... Prosečan čitalac N1/Nove pročita naslov i prva dva pasusa i ostaje u ubeđenju da se dogodila nezapamćena diplomatska blamaža.

Foto: Printscreen Nova

A šta je stvarna vest?

Stvarna vest jeste da je reč o striktnom i uobičajenom protokolu Bele kuće. Zvanični fotograf napravi na stotine fotki sa šefovima država iz celog sveta za kratko vreme u identičnoj pozi predsednika SAD, a posle nekoliko dana se obrađene fotografije istovremeno šalju delegacijama. To priznaju i u kabinetu rumunskog predsednika, to potvrđuju i fotografije ostalih lidera regiona.

Činjenica da je Tramp napravio svoj prepoznatljiv gest rukom je stvar rutine. Nikako kartona.

Ali ta istina za N1/Novu jednostavno nije dovoljno privlačna. Zato su pravu informaciju gurnuli na sam kraj teksta, i na kraju teksta oni sami sebe demantuju - na kraju teksta pljuju na sve što su napisali ali cilj je ostvaren - njihov čitalac krenuo je u novi n1 dan sa novom n1 mržnjom prema Vučiću i Srbiji!

Kraj teksta koji kaže "sve smo slagali" Foto: Printscreen Nova

Ne pita se on kako sve što pišu njegovi omiljeni portali nije potvrdila i Bela kuća, ma kakvi. Istina je za njih samo ta jedna na ta dva portala.

A realno već nam je postalo zanimljivo kako je svakodnevno na N1/Novoj neki manevar, ili dupli ili "5 na 1". Kao onomad na debati na Novoj S kada je Anu Brnabić umesto civilizovane atmosfere neophodne za dijalog dočekala gladijatorska arena s pet protivnika ujedinjenih netrpeljiivošću prema opciji koju ona zastupa i mržnjom prema istini.

Predizborna debata na Novoj S Foto: screenshot YT/prva1vest

I dok od troje političara sagovornika drugo nije ni trebalo očekivati, dvoje voditelja ponelo se nedostojno profesije.

U samom startu emisije oni su žrtve pada novosadske nadstrešnice proglasili za "ubijene", falsifikujući tako istinu - što im je Brnabićeva odmah objasnila, ali i - što je podlije - nastojeći da ceo razgovor pretvore u suđenje Srbiji i njenoj vladi. Čovek bi mislio da redakcija Nove svoju pristrasnost, kojom je prožet njen program, bar u ovakvim prilikama može da drži pod kontrolom - ali suprotno: ona dostiže nivo histerije. Istini za volju, imaju opravdanje: šta će uopšte takvi mediji raditi u Srbiji kad blokaderi siđu s političke scene.

Gde će pumpati? Kod vulkanizera?