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Skup u Beogradskoj areni liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" pokazao je šta u praksi znači jasan program za važna nacionalna i ekonomska pitanja koji podrazumeva "rad, rešavanje problema i izgradnju jake Srbije" dok je Studentska lista u Novom Pazaru na svom skupu pokazala kako izgleda njihova vizija i budućnost države sa glavnom porukom "Srebrenica je genocid i Ratko Mladić je zločinac",

Profesor Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije komentarišući "dva lica Srbije", rekao je za Kurir da sada postaje sve očiglednije da se ne radi samo o izboru između dve ideje razvoja Srbije ili određenih, strateških interesa Srbije.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

- Ovde se radi o izboru između dva koncepta: jedan usmeren na unapređenje srpskih interesa i drugi na retrogradne procese, odnosno na vraćanje unazad i polivanje pepelom kako države Srbije tako i svih nas koji treba da se složimo sa mnogim tezama koje su usmerene direktno na urušavanje srpskog nacionalnog interesa u regionu s jedne strane, a s druge strane i zaustavljanje srpskog ekonomskog razvoja - naglasio je Miletić.

Prema njegovom mišljenju sve je jasnije i očiglednije da ovde nema dileme da svako ko želi da Srbija bude kvalitetnija država i da naš status u međunarodnoj javnosti, ali i standardi građana budu unapređeni, sigurno neće glasati za one koji optužuju svoj narod za genocid, razmišljaju da predaju Kosovo i Metohiju i u isto vreme nude sve moguće opcije koje treba da nas vrate u ekonomskom smislu unazad bar jedno desetak godina.

- Tako da upravo ovakvi skupovi, ali dobro bi bilo i još više sučeljavanja predstavnika ove dve liste da imamo, da bi mogli da uporedimo sve te razlike koje su suštinske i koje su, čini mi se, egzistencijalne po interese države Srbije- rekao je Dejan Miletić.

On smatra da u tom kontekstu ne bi ni bilo dileme i da bi sva ta tenzija koja se kreira da se polarizuje srpska javnost "propala u vodu".



- Definitivno mi se srećemo sa jednim kukavičjim jajetom u obliku liste takozvanih studenata gde nema studenata i gde prosečno godište njihovih predstavnika na listi preko 50 godina- rekao je Miletić.

On je dodao i da kada se to sagleda, postaje jasno da je Studentska lista jedna laž koja u suštini ne samo da ne nudi odgovore na budućnost zemlje nego Srbiju direktno vraća u prošlost i pokušava da teret svih dešavanja iz devedesetih prebaci na leđa srpskom narodu.

Lider „Srpskih suverenista” Vukša Dragović kaže za Kurir da je Studentska lista i ranije predstavila svoj program kroz 11 tačaka koji je, kako naglašava, generalno prepisan od Stranke slobode i pravde (SSP) kao i da su to bili planovi i ciljevi prozapadne opozicije 12 godina.

Foto: Kurir Televizija

- U tom planu 9 od 11 tačaka su prepisani od SSP-a i to je ono razvlašćivanje države o kojoj oni pričaju, gde treba tužilaštvo i sudstvo predati strancima u ruke, gde treba suspendovati Skupštinu tako da ne možemo da donesemo nijedan zakon koji nam nije predložila Evropska unija - rekao je Dragović.

Prema njegovim rečima, taj plan predviđa ispunjenje poglavlja 35 u potpunosti, što podrazumeva da priznamo takozvano Kosovo i lažni narativ o genocidu u Srebrenici, na osnovu čega bi oni kasnije napravili jedan od argumenata i pokušali da ukinu Republiku Srpsku i dodatno kazne Srbiju.

- I to smo videli na onom njihovom transparentu, gde piše da je Ratko Mladić zločinac, a da je u Srebrenici bio genocid. Taj blokaderski plan podrazumeva i uvođenje sankcija svim našim strateškim partnerima, počevši od Rusije, Kine, Arapa, Izraela, pa nadalje. I jednostavno cilj je da se Srbija izoluje i da bude isključivo okrenuta ka Evropskoj uniji kako bi oni lakše mogli da nas ucenjuju i kontrolišu. To su njihovi planovi i ciljevi - rekao je Dragović.

S druge strane, naglašava, Vučić je na skupu "Ujedinjena Srbija" u Areni predstavio planove za budućnost.

- Ja se nadam da će većina biti realizovani i da, pre svega, ono što je Aleksandar Vučić rekao vezano za prosvetu i da profesori koji žele da koriste svoje radno mesto u političke svrhe više neće moći tu da rade, a odnosi se i sve ostalo vezano za ekonomiju, razvoj države i važna nacionalna pitanja - zaključio je Dragović.