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- Ja jesam ostario, a Zvezdana je jednako lepa kao i pre 24 godine..., poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija na predstojećim izboriam 25. oktobra posle intervjua u Bačkoj Palanci gde se sreo sa istom novinarkom koja ga je intervjuisala pre skoro četvrt veka.   

Vučić je Zvezdani dao kompliment, a ona je pokazala fotografiju iz tog vremena kao i stolicu na kojoj je baš tad sedeo!

- Isto izgledate, jednako lepi kao i tad, rekao je Vučić Zvezdani a ona je potom ispričala kako je sve to izgledalo pre 24 godine: 

-  Kakav je osećaj sada, posle 24 godine? Pa, isto kao i tada. Kad ti dođe pravi čovek na pravo mesto, onda je to to, rekla je Zvezdana.

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Vučić je juče posetio Bačku Palanku gde je održan veliki skup liste čiji je on nosilac.

Kurir.rs

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