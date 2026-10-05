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- Ja jesam ostario, a Zvezdana je jednako lepa kao i pre 24 godine..., poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija na predstojećim izboriam 25. oktobra posle intervjua u Bačkoj Palanci gde se sreo sa istom novinarkom koja ga je intervjuisala pre skoro četvrt veka.

Vučić je Zvezdani dao kompliment, a ona je pokazala fotografiju iz tog vremena kao i stolicu na kojoj je baš tad sedeo!

- Isto izgledate, jednako lepi kao i tad, rekao je Vučić Zvezdani a ona je potom ispričala kako je sve to izgledalo pre 24 godine:

- Kakav je osećaj sada, posle 24 godine? Pa, isto kao i tada. Kad ti dođe pravi čovek na pravo mesto, onda je to to, rekla je Zvezdana.

Vučić je juče posetio Bačku Palanku gde je održan veliki skup liste čiji je on nosilac.