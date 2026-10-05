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Članica Predsedništva SNS-a Vladanka Malović odgovorila je danas novinaru "Vremena" i nemačkog medija "Dojče vele" Nemanji Rujeviću, nakon što je pretio političkim neistomišljenicima jahanjem.

Rujević je najpre izneo jezive pretnje, navodeći da će nešto da "razjasni" svojim pratiocima.

- To da svaki objekat jahanja ima svoje sedlo nije luksuz niti razbacivanje. Naime, sedlo se oblikuje prema leđima jahanog objekta, a to je ključno i za bezbednost i udobnost samog jahača. Nismo Indijanci da jašemo bez sedla.

Vladanka Malović je na to odgovorila kratko i efikasno.